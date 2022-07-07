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ЗСУ ліквідували російського підполковника Іголкіна

У мережі розповсюдилася інформація про те, що ЗСУ ліквідували підполковника армії РФ Романа Іголкіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Рідний Мелітополь - підтвердження гарної роботи воїнів ЗСУ. Підполковник Іголкін Роман з Воронезької області Зробив "крок доброї волі" - офіційно  денаціфікувався та  демілітаризувався. Інформація по втратах орків уточнюється".

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Автор: 

армія рф (17185) ліквідація (3854) Штефан (120)


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Топ коментарі
+52
Вдова Иголкина благодарит Путина за 7 млн рублив.
Копейка к копеечке.
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07.07.2022 03:15
+40
Туди йому й дорога.
І решті москалів.
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07.07.2022 02:41
+30
Скоро всі русофашисти здохнуть на нашій землі 😡‼️‼️‼️‼️‼️
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07.07.2022 02:54
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07.07.2022 02:39 Відповісти
Туди йому й дорога.
І решті москалів.
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07.07.2022 02:41 Відповісти
Скоро всі русофашисти здохнуть на нашій землі 😡‼️‼️‼️‼️‼️
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07.07.2022 02:54 Відповісти
Вдова Иголкина благодарит Путина за 7 млн рублив.
Копейка к копеечке.
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07.07.2022 03:15 Відповісти
Якби цього Іголкіна ще й ліквідували за допомогою ПЗРК "Ігла" - був би о-го-го який елемент цинізму
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07.07.2022 03:20 Відповісти
І знаходився би він в літачку або гелічку...і демілітаризувався би разом з літачком або гелічком... щоб дарма "іглу" не витрачати...
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07.07.2022 03:59 Відповісти
Может его ликвидировали в стогу сена?
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07.07.2022 08:57 Відповісти
Земля ему металлом!
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07.07.2022 03:20 Відповісти
Земля ему бетоном!
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07.07.2022 03:25 Відповісти
А також міцного йому здоров'їчка, незламної ерекції та карколомних пригод у статевому житті
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07.07.2022 03:39 Відповісти
ЭТО ЗА ТУ ПАРУ ЧТО ПОГИБЛА ИЗ БРАЗИЛИИ!
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07.07.2022 04:17 Відповісти
Яка гарна новина! Впевнена шо ця тварюка горити в пеклі. А рашисти точно на своїх сайтах iсходять на гівно.
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07.07.2022 04:30 Відповісти
Если и есть Пекло, то его создал Ленин в России.
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07.07.2022 04:51 Відповісти
Вчені завжди стверджували що є альтернативна кремній-органічна цивілізація для якої пекло це природня атмосфера
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07.07.2022 05:31 Відповісти
Так это черти❗
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07.07.2022 07:03 Відповісти
повірте наслово: кремнійорганічне життя не можливе в принципі. Так, років 80 тому ще ходили такі думки. Але вже достатній багаж знань про побудову всесвіту говорить що то вже ненаукова фантастика.
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07.07.2022 08:51 Відповісти
товарищ Ежов, доложите товарищу Ложкину, что товарищ Иголкин здох
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07.07.2022 04:57 Відповісти
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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07.07.2022 05:22 Відповісти
Тварям одна дорога-в пекло, да побистрее и масово , массово!
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07.07.2022 06:01 Відповісти
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07.07.2022 06:32 Відповісти
у рашистів не повинно бути майбутнього. Як і у типів що поряд на фото.
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07.07.2022 08:57 Відповісти
Пусть Гордон его за это спросит
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07.07.2022 09:42 Відповісти
Гори в аду,иголкин.
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07.07.2022 06:40 Відповісти
было бы классно поговорить с его детьми. вспомнить все приятные для них моменты с батей, с детства. плавно перейтм к тому что такого больше не будет, и этот дохлый ***** сгниёт в земле))) довести до истерики. Как майор Чернобаев.
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07.07.2022 07:16 Відповісти
Майор Чернобаев Степан Андреевич
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07.07.2022 07:53 Відповісти
Артилеристи знайшли Іголкіна в копиці сіна
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07.07.2022 07:35 Відповісти
Разлетаются осколки -
Ликвидирован Иголкин.
Было - "море по колено",
А теперь - "как в стоге сена"...
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07.07.2022 07:38 Відповісти
4.07.2022 В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Шумерли майор Николай Балятин. В 2001 году мужчина окончил городскую Гимназию № 8. Одноклассники и преподавательский состав учебного заведения скорбят о кончине своего выпускника.
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Нужно поздравить гимназистов и преподов с жестом доброй воли.
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07.07.2022 08:20 Відповісти
" Всё идёт согласно плану" (с)...Ну,заплановоно воно було на страту...))
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07.07.2022 09:23 Відповісти
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07.07.2022 11:50 Відповісти
 
 