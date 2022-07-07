ЗСУ ліквідували російського підполковника Іголкіна
У мережі розповсюдилася інформація про те, що ЗСУ ліквідували підполковника армії РФ Романа Іголкіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Рідний Мелітополь - підтвердження гарної роботи воїнів ЗСУ. Підполковник Іголкін Роман з Воронезької області Зробив "крок доброї волі" - офіційно денаціфікувався та демілітаризувався. Інформація по втратах орків уточнюється".
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І решті москалів.
Копейка к копеечке.
Ликвидирован Иголкин.
Было - "море по колено",
А теперь - "как в стоге сена"...
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Нужно поздравить гимназистов и преподов с жестом доброй воли.