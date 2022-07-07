ЗСУ ліквідували російського підполковника Іголкіна

У мережі розповсюдилася інформація про те, що ЗСУ ліквідували підполковника армії РФ Романа Іголкіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Рідний Мелітополь - підтвердження гарної роботи воїнів ЗСУ. Підполковник Іголкін Роман з Воронезької області Зробив "крок доброї волі" - офіційно денаціфікувався та демілітаризувався. Інформація по втратах орків уточнюється".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У підрозділах російських окупаційних військ фіксується тотальне пияцтво, - Генштаб