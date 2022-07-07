РФ увеличила свое присутствие в Черном море, - ОК "Південь"
Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море до 5 ракетных кораблей и двух подлодок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
"Корабельная группировка Черноморского флота увеличилась - сейчас это пять ракетных кораблей и две подводные лодки, несущие вместе 48 "Калибров", вместе с ними один большой десантный корабль", - говорится в сообщении.
Сообщается, что угроза ракетных атак остается, морская десантная операция маловероятна, но не отменена.
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Речь не идет о кораблях океанского класса
А все прочее...
Чтобы из Черного моря доплыть до Каспийского и обратно надо из Черного моря проплыть через Керченский пролив в Азовское море, далее через Цимлянское водохранилище и по реке Дон до Волго-Донского канала. По Волго-Донскому каналу до реки Волга, немного ниже города Волгограда, по реке Волга до Астрахани, где Волга впадает в Каспийское море. Обратно тем же путём.
Волго-Донський судноплавний канал імені В. І. Леніна з'єднує Волгу біля Волгограда з Доном біля м. Калач-на-Дону, загальна довжина каналу 101 км. З них 45 км проходить по водосховищам. Глибина - не менше 3,5 м.
Габарити шлюзових камер - 145 × 18 метрів.
Все, що не влазить в параметри шлюзів і глибин - не пройде.
задрали цензоровские длббо-журнашлюшки...