РФ увеличила свое присутствие в Черном море, - ОК "Південь"

Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море до 5 ракетных кораблей и двух подлодок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Корабельная группировка Черноморского флота увеличилась - сейчас это пять ракетных кораблей и две подводные лодки, несущие вместе 48 "Калибров", вместе с ними один большой десантный корабль", - говорится в сообщении.

Сообщается, что угроза ракетных атак остается, морская десантная операция маловероятна, но не отменена.

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