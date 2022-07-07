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РФ увеличила свое присутствие в Черном море, - ОК "Південь"

море,рф

Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море до 5 ракетных кораблей и двух подлодок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Корабельная группировка Черноморского флота увеличилась - сейчас это пять ракетных кораблей и две подводные лодки, несущие вместе 48 "Калибров", вместе с ними один большой десантный корабль", - говорится в сообщении.

Сообщается, что угроза ракетных атак остается, морская десантная операция маловероятна, но не отменена.

Читайте: В корабельной группировке флота РФ уменьшено количество ракетных носителей - 3 надводных, 2 подводных и 1 ВДК, - ОК "Південь".

Автор: 

армия РФ (19047) Черное море (1472)


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Топ комментарии
+5
Мне тоже не понятно это заявление. Насколько я помню, Турция закрыла Чёрное море для входа ресейских кораблей, оставив только возможность выхода.
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07.07.2022 07:16
+5
Та це "писарчуки" у нас такі на "Цензорі" - хочуть "блиснуть вумним висловом" Просто час від часу кацапня проводить ротацію - деякі судна виводить з Балаклави чи інших портів у море Потім їх повертає для поповнення запасів пального, продуктів та води Якщо стріляли - для відновлення Б/К Крім того - час від часу вузли та агрегати починають "барахлить" Буває - ламаються А регламентні роботи? Все це краще зробить на базі, а не у відкритому морі Зробили, що потрібно - повернули судно назад в море От і все
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07.07.2022 08:31
+4
Збільшилася яким чином? Зайшли до Чорного моря через закритий Босфор?
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07.07.2022 06:58
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Правила форума Совет форумчан
Це для розблокування зерна з України яке має от от початися через 7 - 10 днів,
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07.07.2022 06:42 Ответить
А традиційний "Сі Бриз" у цьому році буде?
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07.07.2022 06:46 Ответить
Збільшилася яким чином? Зайшли до Чорного моря через закритий Босфор?
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07.07.2022 06:58 Ответить
Мне тоже не понятно это заявление. Насколько я помню, Турция закрыла Чёрное море для входа ресейских кораблей, оставив только возможность выхода.
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07.07.2022 07:16 Ответить
Вам закрыли Интернет?
Речь не идет о кораблях океанского класса
А все прочее...

Чтобы из Черного моря доплыть до Каспийского и обратно надо из Черного моря проплыть через Керченский пролив в Азовское море, далее через Цимлянское водохранилище и по реке Дон до Волго-Донского канала. По Волго-Донскому каналу до реки Волга, немного ниже города Волгограда, по реке Волга до Астрахани, где Волга впадает в Каспийское море. Обратно тем же путём.
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07.07.2022 07:24 Ответить
Вы это серьёзно - подводные лодки идут через азовское море?
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07.07.2022 07:34 Ответить
нам не закрили:
Волго-Донський судноплавний канал імені В. І. Леніна з'єднує Волгу біля Волгограда з Доном біля м. Калач-на-Дону, загальна довжина каналу 101 км. З них 45 км проходить по водосховищам. Глибина - не менше 3,5 м.
Габарити шлюзових камер - 145 × 18 метрів.
Все, що не влазить в параметри шлюзів і глибин - не пройде.
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07.07.2022 08:16 Ответить
Неужели у каспийских МРК заканчиваются Калибры? Ведь для стрельбы ими им не нужно было уходить от пляжа в Махачкале. Это что - в ход пошли их Ониксы, у которых дальность 300 км.?
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07.07.2022 08:26 Ответить
Та це "писарчуки" у нас такі на "Цензорі" - хочуть "блиснуть вумним висловом" Просто час від часу кацапня проводить ротацію - деякі судна виводить з Балаклави чи інших портів у море Потім їх повертає для поповнення запасів пального, продуктів та води Якщо стріляли - для відновлення Б/К Крім того - час від часу вузли та агрегати починають "барахлить" Буває - ламаються А регламентні роботи? Все це краще зробить на базі, а не у відкритому морі Зробили, що потрібно - повернули судно назад в море От і все
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07.07.2022 08:31 Ответить
спс
задрали цензоровские длббо-журнашлюшки...
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07.07.2022 08:39 Ответить
А краби перетравлювати встигають?
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07.07.2022 07:58 Ответить
новина не була б надто тривожна, якби ми мали зброю із можливостями враження москалів по всій акваторії Чорного і Азовського морів.
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07.07.2022 08:19 Ответить
А у нас є "гарпуни". ...
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07.07.2022 09:55 Ответить
 
 