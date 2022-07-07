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РФ збільшила свою присутність у Чорному морі, - ОК "Південь"

море,рф

Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі до 5 ракетних кораблів та двох підводних човнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Корабельне угруповання Чорноморського флоту збільшилося – зараз це п’ять ракетних кораблів та два підводні човни, що несуть разом 48 "Калібрів", разом з ними один великий десантний корабель", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція – маловірогідна, але не скасована.

Також читайте: У Чорному морі перебувають три носії російських ракет "Калібр"

Автор: 

армія рф (17196) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+5
Мне тоже не понятно это заявление. Насколько я помню, Турция закрыла Чёрное море для входа ресейских кораблей, оставив только возможность выхода.
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07.07.2022 07:16
+5
Та це "писарчуки" у нас такі на "Цензорі" - хочуть "блиснуть вумним висловом" Просто час від часу кацапня проводить ротацію - деякі судна виводить з Балаклави чи інших портів у море Потім їх повертає для поповнення запасів пального, продуктів та води Якщо стріляли - для відновлення Б/К Крім того - час від часу вузли та агрегати починають "барахлить" Буває - ламаються А регламентні роботи? Все це краще зробить на базі, а не у відкритому морі Зробили, що потрібно - повернули судно назад в море От і все
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07.07.2022 08:31
+4
Збільшилася яким чином? Зайшли до Чорного моря через закритий Босфор?
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07.07.2022 06:58
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Це для розблокування зерна з України яке має от от початися через 7 - 10 днів,
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07.07.2022 06:42 Відповісти
А традиційний "Сі Бриз" у цьому році буде?
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07.07.2022 06:46 Відповісти
Збільшилася яким чином? Зайшли до Чорного моря через закритий Босфор?
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07.07.2022 06:58 Відповісти
Мне тоже не понятно это заявление. Насколько я помню, Турция закрыла Чёрное море для входа ресейских кораблей, оставив только возможность выхода.
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07.07.2022 07:16 Відповісти
Вам закрыли Интернет?
Речь не идет о кораблях океанского класса
А все прочее...

Чтобы из Черного моря доплыть до Каспийского и обратно надо из Черного моря проплыть через Керченский пролив в Азовское море, далее через Цимлянское водохранилище и по реке Дон до Волго-Донского канала. По Волго-Донскому каналу до реки Волга, немного ниже города Волгограда, по реке Волга до Астрахани, где Волга впадает в Каспийское море. Обратно тем же путём.
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07.07.2022 07:24 Відповісти
Вы это серьёзно - подводные лодки идут через азовское море?
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07.07.2022 07:34 Відповісти
нам не закрили:
Волго-Донський судноплавний канал імені В. І. Леніна з'єднує Волгу біля Волгограда з Доном біля м. Калач-на-Дону, загальна довжина каналу 101 км. З них 45 км проходить по водосховищам. Глибина - не менше 3,5 м.
Габарити шлюзових камер - 145 × 18 метрів.
Все, що не влазить в параметри шлюзів і глибин - не пройде.
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07.07.2022 08:16 Відповісти
Неужели у каспийских МРК заканчиваются Калибры? Ведь для стрельбы ими им не нужно было уходить от пляжа в Махачкале. Это что - в ход пошли их Ониксы, у которых дальность 300 км.?
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07.07.2022 08:26 Відповісти
Та це "писарчуки" у нас такі на "Цензорі" - хочуть "блиснуть вумним висловом" Просто час від часу кацапня проводить ротацію - деякі судна виводить з Балаклави чи інших портів у море Потім їх повертає для поповнення запасів пального, продуктів та води Якщо стріляли - для відновлення Б/К Крім того - час від часу вузли та агрегати починають "барахлить" Буває - ламаються А регламентні роботи? Все це краще зробить на базі, а не у відкритому морі Зробили, що потрібно - повернули судно назад в море От і все
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07.07.2022 08:31 Відповісти
спс
задрали цензоровские длббо-журнашлюшки...
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07.07.2022 08:39 Відповісти
А краби перетравлювати встигають?
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07.07.2022 07:58 Відповісти
новина не була б надто тривожна, якби ми мали зброю із можливостями враження москалів по всій акваторії Чорного і Азовського морів.
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07.07.2022 08:19 Відповісти
А у нас є "гарпуни". ...
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07.07.2022 09:55 Відповісти
 
 