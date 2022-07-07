РФ збільшила свою присутність у Чорному морі, - ОК "Південь"

Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі до 5 ракетних кораблів та двох підводних човнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Корабельне угруповання Чорноморського флоту збільшилося – зараз це п’ять ракетних кораблів та два підводні човни, що несуть разом 48 "Калібрів", разом з ними один великий десантний корабель", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція – маловірогідна, але не скасована.

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