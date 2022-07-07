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Новости Агрессия России против Украины Война
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У России есть силы атаковать только на одном направлении фронта, - Данилов

данілов

Россия сейчас не в силах атаковать более чем на одном направлении фронта.

Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на WSJ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов сказал, что четыре месяца спустя после начала вторжения появились признаки истощения арсенала России.

Тем не менее, WSJ пишет, что после первых ошибок Россия нашла работающую тактику. На начальном этапе вторжения россияне пытались совершить прорывы вглубь украинской территории. Они в значительной степени потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения. Сейчас российские войска наступают только шагами под прикрытием артиллерии. Данилов сказал, что Россия скапливает большое количество артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которым мы не в состоянии справиться, и это дает россиянам преимущество.

Отмечается, что пока Украина должна вести оборонную войну. Прибытие в прошлом месяце американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS позволило Украине нанести удар именно по тем российским целям, которые раньше были вне досягаемости украинского оборудования. По его словам, россияне "беззащитны перед ними (HIMARS. – Ред.)".

Секретарь СНБО сказал, что Украине требуются еще десятки таких пусковых установок. Украинская армия использовала так много вооружений и боеприпасов советских времен, что постепенно ей необходимо будет полагаться на вооружение НАТО.

Читайте: Война не будет короткой: Россия не изменила своих планов по полному уничтожению Украины, - Данилов

Данилов Алексей (1066) россия (95361)


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Топ комментарии
+10
І цього їм достатньо.
Не треба робити із суперника слабака чи ідіота.
ОПа триздить про перемоги, а за їхню відсутність, внаслідок оборонної стратегії діючого президента, має звітувати Залужний.
Стуліть пельки, панове.
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07.07.2022 07:34
+7
Тоді чому ми не атакуємо на інших напрямках?
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07.07.2022 08:20
+7
Та пошел он нахрен, даже слушать его противно. Пацанов молодых на передовой жалко, они просто герои и совершают невозможное, потому что армию столько лет грабили. Данилов, а где твои сыновья, пока украинцы проливают кровь? Ответ же риторический. Или надеешься, что послы войны они вернуться обратно и будете вместе дерибанить бюджет? Это как Гордон трындел, что пойдет воевать, а сейчас из подвала вещает, наверное из домика в Австрии. Все политики, кто воровал, грабил народ должны понести ответственность, а вместо этого пытаются за счет крови обычных людей обелить свое имя. Сволочи и мрази. Где тот политикум, что 30 лет грабил народ и сейчас допустил войну? Где эти гниды? А ну да, они спокойно гуляют с награбленным баблом, а тем временем полиция кошмарит обычных людей, а антикоррупционные органы покрывают этих ворюг.
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07.07.2022 08:32
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Правила форума Совет форумчан
І цього їм достатньо.
Не треба робити із суперника слабака чи ідіота.
ОПа триздить про перемоги, а за їхню відсутність, внаслідок оборонної стратегії діючого президента, має звітувати Залужний.
Стуліть пельки, панове.
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07.07.2022 07:34 Ответить
Так це особисто Зєля разом з єрмаком і арахамією спланували оборонну операцію Лисичанська?
Ну ту, де хтось разраховував, що орки підуть в лоб через р. Сіверський Донець, а орки "неочікувано" пішли на оточення з півдня, з напрямку Попасна-Комишуваха?
Місяць орки стягували підсилення в район Попасної з інших напрямків. І "неочікувано" не стали штурмувати Лисичанськ у лоб.
У результаті, замість того, щоб сковувати сили орків хоча б місяць, Лисичанськ, повний наших військ та техніки, утримувався лише тиждень.
То це Зєля напланував???
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07.07.2022 10:00 Ответить
Тоді чому ми не атакуємо на інших напрямках?
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07.07.2022 08:20 Ответить
Подозреваю, что на это есть причины - недокомплект, плохое вооружение и так далее. 1.5% сбор шел на крузаки генералам, а не на обеспечение армии. Виновные за дерибан армии, за 25-летний дерибан бюджета так и не понесли наказание, даже в военное время. А некоторые колаборатны тупо выходят под залог. А правоохранительные ведомства почему-то игнорируют сей факт.
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07.07.2022 08:38 Ответить
Та пошел он нахрен, даже слушать его противно. Пацанов молодых на передовой жалко, они просто герои и совершают невозможное, потому что армию столько лет грабили. Данилов, а где твои сыновья, пока украинцы проливают кровь? Ответ же риторический. Или надеешься, что послы войны они вернуться обратно и будете вместе дерибанить бюджет? Это как Гордон трындел, что пойдет воевать, а сейчас из подвала вещает, наверное из домика в Австрии. Все политики, кто воровал, грабил народ должны понести ответственность, а вместо этого пытаются за счет крови обычных людей обелить свое имя. Сволочи и мрази. Где тот политикум, что 30 лет грабил народ и сейчас допустил войну? Где эти гниды? А ну да, они спокойно гуляют с награбленным баблом, а тем временем полиция кошмарит обычных людей, а антикоррупционные органы покрывают этих ворюг.
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07.07.2022 08:32 Ответить
Мужика стало много, он на выборной должности, или просто балабол без полической отвественности?!
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07.07.2022 09:10 Ответить
Тогда получается, что мы не может организовать оборону на этом самом, одном направлении. ( и видимо организовать производство боеприпасов)
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07.07.2022 09:15 Ответить
свідомість кацапа в перекладі орка - ми неможим де сини чьїто всі балаболи --- да тамже де і ви мразі кацапскіе
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07.07.2022 09:56 Ответить
Так им больше и не надо! Прекрасно отвесили нам ******** в Луганской области!Нам радоваться теперь что-ли?
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07.07.2022 11:30 Ответить
Тебе ничего не отвесили,сиди ,пей, и не писти.
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07.07.2022 12:25 Ответить
 
 