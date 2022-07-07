У России есть силы атаковать только на одном направлении фронта, - Данилов

Россия сейчас не в силах атаковать более чем на одном направлении фронта.

Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на WSJ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов сказал, что четыре месяца спустя после начала вторжения появились признаки истощения арсенала России.

Тем не менее, WSJ пишет, что после первых ошибок Россия нашла работающую тактику. На начальном этапе вторжения россияне пытались совершить прорывы вглубь украинской территории. Они в значительной степени потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения. Сейчас российские войска наступают только шагами под прикрытием артиллерии. Данилов сказал, что Россия скапливает большое количество артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которым мы не в состоянии справиться, и это дает россиянам преимущество.

Отмечается, что пока Украина должна вести оборонную войну. Прибытие в прошлом месяце американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS позволило Украине нанести удар именно по тем российским целям, которые раньше были вне досягаемости украинского оборудования. По его словам, россияне "беззащитны перед ними (HIMARS. – Ред.)".

Секретарь СНБО сказал, что Украине требуются еще десятки таких пусковых установок. Украинская армия использовала так много вооружений и боеприпасов советских времен, что постепенно ей необходимо будет полагаться на вооружение НАТО.

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