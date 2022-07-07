У России есть силы атаковать только на одном направлении фронта, - Данилов
Россия сейчас не в силах атаковать более чем на одном направлении фронта.
Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на WSJ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов сказал, что четыре месяца спустя после начала вторжения появились признаки истощения арсенала России.
Тем не менее, WSJ пишет, что после первых ошибок Россия нашла работающую тактику. На начальном этапе вторжения россияне пытались совершить прорывы вглубь украинской территории. Они в значительной степени потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения. Сейчас российские войска наступают только шагами под прикрытием артиллерии. Данилов сказал, что Россия скапливает большое количество артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которым мы не в состоянии справиться, и это дает россиянам преимущество.
Отмечается, что пока Украина должна вести оборонную войну. Прибытие в прошлом месяце американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS позволило Украине нанести удар именно по тем российским целям, которые раньше были вне досягаемости украинского оборудования. По его словам, россияне "беззащитны перед ними (HIMARS. – Ред.)".
Секретарь СНБО сказал, что Украине требуются еще десятки таких пусковых установок. Украинская армия использовала так много вооружений и боеприпасов советских времен, что постепенно ей необходимо будет полагаться на вооружение НАТО.
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Не треба робити із суперника слабака чи ідіота.
ОПа триздить про перемоги, а за їхню відсутність, внаслідок оборонної стратегії діючого президента, має звітувати Залужний.
Стуліть пельки, панове.
Ну ту, де хтось разраховував, що орки підуть в лоб через р. Сіверський Донець, а орки "неочікувано" пішли на оточення з півдня, з напрямку Попасна-Комишуваха?
Місяць орки стягували підсилення в район Попасної з інших напрямків. І "неочікувано" не стали штурмувати Лисичанськ у лоб.
У результаті, замість того, щоб сковувати сили орків хоча б місяць, Лисичанськ, повний наших військ та техніки, утримувався лише тиждень.
То це Зєля напланував???