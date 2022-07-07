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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія нині має сили атакувати лише на одному напрямку фронту, - Данілов

данілов

Росія нині не має сил атакувати більш ніж на одному напрямку фронту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на WSJ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов сказав, що через чотири місяці після початку вторгнення з'явилися ознаки виснаження арсеналу Росії.

Тим не менш, WSJ пише, що після перших помилок Росія знайшла тактику, яка працює. На початковому етапі вторгнення росіяни намагалися здійснити прориви вглиб української території. Вони значною мірою зазнали невдачі та втратили елітні підрозділи. Зараз російські війська наступають кроками під прикриттям артилерії. Данілов сказав, що Росія скупчує дуже велику кількість артилерії та бронетехніки на кожному квадратному кілометрі, з яким ми не в змозі впоратися, і це дає росіянам перевагу.

Зазначається, що поки що Україна має вести оборонну війну. Прибуття минулого місяця американських високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS дозволило Україні завдати удару саме по тих російських цілях, які раніше були поза досяжністю українського обладнання. За його словами, росіяни "беззахисні перед ними (HIMARS. – Ред.)".

Секретар РНБО сказав, що Україні будуть потрібні ще десятки таких пускових установок. Українська армія використовувала так багато озброєння та боєприпасів радянських часів, що поступово їй необхідно буде покладатися на озброєння НАТО.

Також читайте: Близько мільйона українців наразі отримують бойовий та військовий досвід, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (64923)


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Топ коментарі
+10
І цього їм достатньо.
Не треба робити із суперника слабака чи ідіота.
ОПа триздить про перемоги, а за їхню відсутність, внаслідок оборонної стратегії діючого президента, має звітувати Залужний.
Стуліть пельки, панове.
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07.07.2022 07:34
+7
Тоді чому ми не атакуємо на інших напрямках?
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07.07.2022 08:20
+7
Та пошел он нахрен, даже слушать его противно. Пацанов молодых на передовой жалко, они просто герои и совершают невозможное, потому что армию столько лет грабили. Данилов, а где твои сыновья, пока украинцы проливают кровь? Ответ же риторический. Или надеешься, что послы войны они вернуться обратно и будете вместе дерибанить бюджет? Это как Гордон трындел, что пойдет воевать, а сейчас из подвала вещает, наверное из домика в Австрии. Все политики, кто воровал, грабил народ должны понести ответственность, а вместо этого пытаются за счет крови обычных людей обелить свое имя. Сволочи и мрази. Где тот политикум, что 30 лет грабил народ и сейчас допустил войну? Где эти гниды? А ну да, они спокойно гуляют с награбленным баблом, а тем временем полиция кошмарит обычных людей, а антикоррупционные органы покрывают этих ворюг.
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07.07.2022 08:32
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І цього їм достатньо.
Не треба робити із суперника слабака чи ідіота.
ОПа триздить про перемоги, а за їхню відсутність, внаслідок оборонної стратегії діючого президента, має звітувати Залужний.
Стуліть пельки, панове.
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07.07.2022 07:34 Відповісти
Так це особисто Зєля разом з єрмаком і арахамією спланували оборонну операцію Лисичанська?
Ну ту, де хтось разраховував, що орки підуть в лоб через р. Сіверський Донець, а орки "неочікувано" пішли на оточення з півдня, з напрямку Попасна-Комишуваха?
Місяць орки стягували підсилення в район Попасної з інших напрямків. І "неочікувано" не стали штурмувати Лисичанськ у лоб.
У результаті, замість того, щоб сковувати сили орків хоча б місяць, Лисичанськ, повний наших військ та техніки, утримувався лише тиждень.
То це Зєля напланував???
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07.07.2022 10:00 Відповісти
Тоді чому ми не атакуємо на інших напрямках?
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07.07.2022 08:20 Відповісти
Подозреваю, что на это есть причины - недокомплект, плохое вооружение и так далее. 1.5% сбор шел на крузаки генералам, а не на обеспечение армии. Виновные за дерибан армии, за 25-летний дерибан бюджета так и не понесли наказание, даже в военное время. А некоторые колаборатны тупо выходят под залог. А правоохранительные ведомства почему-то игнорируют сей факт.
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07.07.2022 08:38 Відповісти
Та пошел он нахрен, даже слушать его противно. Пацанов молодых на передовой жалко, они просто герои и совершают невозможное, потому что армию столько лет грабили. Данилов, а где твои сыновья, пока украинцы проливают кровь? Ответ же риторический. Или надеешься, что послы войны они вернуться обратно и будете вместе дерибанить бюджет? Это как Гордон трындел, что пойдет воевать, а сейчас из подвала вещает, наверное из домика в Австрии. Все политики, кто воровал, грабил народ должны понести ответственность, а вместо этого пытаются за счет крови обычных людей обелить свое имя. Сволочи и мрази. Где тот политикум, что 30 лет грабил народ и сейчас допустил войну? Где эти гниды? А ну да, они спокойно гуляют с награбленным баблом, а тем временем полиция кошмарит обычных людей, а антикоррупционные органы покрывают этих ворюг.
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07.07.2022 08:32 Відповісти
Мужика стало много, он на выборной должности, или просто балабол без полической отвественности?!
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07.07.2022 09:10 Відповісти
Тогда получается, что мы не может организовать оборону на этом самом, одном направлении. ( и видимо организовать производство боеприпасов)
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07.07.2022 09:15 Відповісти
свідомість кацапа в перекладі орка - ми неможим де сини чьїто всі балаболи --- да тамже де і ви мразі кацапскіе
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07.07.2022 09:56 Відповісти
Так им больше и не надо! Прекрасно отвесили нам ******** в Луганской области!Нам радоваться теперь что-ли?
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07.07.2022 11:30 Відповісти
Тебе ничего не отвесили,сиди ,пей, и не писти.
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07.07.2022 12:25 Відповісти
 
 