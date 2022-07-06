Близько мільйона українців наразі отримують бойовий та військовий досвід, - Данілов

Замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація України, вона обов'язково переважить рашистську кількість.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо так званих цілей росії. За 4 місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями", - наголосив він.

"Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. "План путіна" йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість. Дякуємо партнерам!" - додав секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна не буде короткою: Росія не змінила своїх планів щодо повного знищення України, - Данілов