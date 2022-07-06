Близько мільйона українців наразі отримують бойовий та військовий досвід, - Данілов
Замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація України, вона обов'язково переважить рашистську кількість.
Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо так званих цілей росії. За 4 місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями", - наголосив він.
"Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. "План путіна" йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість. Дякуємо партнерам!" - додав секретар РНБО.
Топ коментарі
+20 Странник Виртуальный #486477
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Сползает по крыше старик Козлодоев,
Пронырливый, как коростель.
Стремится в окошко залезть Козлодоев,
К какой-нибудь бабе в постель.
Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев,
Глаза его были пусты;
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев,
Заняться любовью в кусты.
Занятие это любил Козлодоев,
И дюжину враз ублажал.
Кумиром народным служил Козлодоев,
И всякий его уважал.
А ныне, а ныне попрятались с*ки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.
А членоголовое *****, срущее в чемодан, так смертельно обиделось на Украину за кричалку, ставшую мировым хитом, от футбольных фанов Днепра и Шахтера, что он, путин - ***** что это привело к открытой войне .
проблема не в Данилова, а у Вас, разруха началась в вашей голове!!!!
стара курва-гебіст Діма Саймс в Нашионал інтерес надрукував ескіз вимог до України, на зараз !
і що б ви думали там є ?
саме так !
знову демілітарізація!!!
. .
А що маньяк воно , це теж вірно , але ж не всі маньяки - з високими розумовими здібностями .
Покидьки знали, що на армію потрачені гроші на "хліб не намажеш", у них лицемірство зашкалює(
но если бы народ был по-умнее - то ЗЕ-каломйшу никогда бы не выбрали и жертв сейчас было бы на порядок меньше и воевать нам было бы легче
https://kotpartizanen.blogspot.com/2021/11/blog-post_56.html?m=1
https://buh.ligazakon.net/news/212309_moblzovanim-pratsvnikam-skasovano-zberezhennya-serednogo-zarobtku--zakon-na-pdpis-u-prezidenta
На сєвородонецькому була, на лисичанському, зараз на ізюмському, слов'янському, запорізькому та миколаївському.
Їх що, 10 млн.?
Хтось із недиванних експертів може пояснити "диванному іксперду"?
А то тут ***** підй@бщиков було...