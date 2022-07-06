Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт, - Данилов

Вместо демилитаризации прошла максимальная милитаризация Украины, она обязательно перевесит рашистское количество.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"О так называемых целях россии. За 4 месяца вместо демилитаризации произошла максимальная милитаризация. Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение Сил обороны западным оружием и технологиями", - подчеркнул он.

"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество. Спасибо партнерам!" – добавил секретарь СНБО.

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