Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт, - Данилов
Вместо демилитаризации прошла максимальная милитаризация Украины, она обязательно перевесит рашистское количество.
Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"О так называемых целях россии. За 4 месяца вместо демилитаризации произошла максимальная милитаризация. Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение Сил обороны западным оружием и технологиями", - подчеркнул он.
"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество. Спасибо партнерам!" – добавил секретарь СНБО.
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Сползает по крыше старик Козлодоев,
Пронырливый, как коростель.
Стремится в окошко залезть Козлодоев,
К какой-нибудь бабе в постель.
Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев,
Глаза его были пусты;
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев,
Заняться любовью в кусты.
Занятие это любил Козлодоев,
И дюжину враз ублажал.
Кумиром народным служил Козлодоев,
И всякий его уважал.
А ныне, а ныне попрятались с*ки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.
А членоголовое *****, срущее в чемодан, так смертельно обиделось на Украину за кричалку, ставшую мировым хитом, от футбольных фанов Днепра и Шахтера, что он, путин - ***** что это привело к открытой войне .
проблема не в Данилова, а у Вас, разруха началась в вашей голове!!!!
стара курва-гебіст Діма Саймс в Нашионал інтерес надрукував ескіз вимог до України, на зараз !
і що б ви думали там є ?
саме так !
знову демілітарізація!!!
. .
А що маньяк воно , це теж вірно , але ж не всі маньяки - з високими розумовими здібностями .
Покидьки знали, що на армію потрачені гроші на "хліб не намажеш", у них лицемірство зашкалює(
но если бы народ был по-умнее - то ЗЕ-каломйшу никогда бы не выбрали и жертв сейчас было бы на порядок меньше и воевать нам было бы легче
https://kotpartizanen.blogspot.com/2021/11/blog-post_56.html?m=1
https://buh.ligazakon.net/news/212309_moblzovanim-pratsvnikam-skasovano-zberezhennya-serednogo-zarobtku--zakon-na-pdpis-u-prezidenta
На сєвородонецькому була, на лисичанському, зараз на ізюмському, слов'янському, запорізькому та миколаївському.
Їх що, 10 млн.?
Хтось із недиванних експертів може пояснити "диванному іксперду"?
А то тут ***** підй@бщиков було...