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Новости Война
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Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт, - Данилов

зсу

Вместо демилитаризации прошла максимальная милитаризация Украины, она обязательно перевесит рашистское количество.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"О так называемых целях россии. За 4 месяца вместо демилитаризации произошла максимальная милитаризация. Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение Сил обороны западным оружием и технологиями", - подчеркнул он.

"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество. Спасибо партнерам!" – добавил секретарь СНБО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война не будет короткой: Россия не изменила своих планов по полному уничтожению Украины, - Данилов

Данилов (1066)


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Топ комментарии
+20
Та хай собі малюють що завгодно. Яким чином це нас обходить? Нам своє робить.
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06.07.2022 12:40
+18
Это не дурак. Это маньяк с напрочь отбитой крышей, которого необходимо изолировать от общества.
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06.07.2022 12:43
+16
Старе та ще й дурне . Грошви море , все є , доживай собі віку та радій . А ні , повийобуватися захотілось козлу старому
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06.07.2022 12:35
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Старе та ще й дурне . Грошви море , все є , доживай собі віку та радій . А ні , повийобуватися захотілось козлу старому
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06.07.2022 12:35 Ответить
е, дорогой, Ви не розумієте коцнутого головою старого мачо альфа-самця:

Сползает по крыше старик Козлодоев,
Пронырливый, как коростель.
Стремится в окошко залезть Козлодоев,
К какой-нибудь бабе в постель.

Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев,
Глаза его были пусты;
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев,
Заняться любовью в кусты.

Занятие это любил Козлодоев,
И дюжину враз ублажал.
Кумиром народным служил Козлодоев,
И всякий его уважал.

А ныне, а ныне попрятались с*ки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.
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06.07.2022 12:39 Ответить
***** просто впало в маразм и возомнило себя Императором. Таких обычно принудительно лечат в дурдоме, но в паРаше такие сидят в президентах.
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06.07.2022 12:42 Ответить
Світлана Круп, точнісінько в ціль. Пригадую часи навчання в університеті, то спеціально пари по психіатрії проводили викладачі у ЛОПЛ (обласній психіатричній лікарні), де студентам показували "цікавих" персонажів. Там було кілька гагарінів, кілька наполеонів, і викладачі пояснювали їх діагнози, давали запитання пацієнтам закладу. Досить дивовижно, поза межами лікарні ніхто б не подумав про психічні захворювання у цих осіб, вони здатні до спілкування, роздумів, але у них був манікальний синдром дивного захворювання, коли людина годинами могла розповідати про себе як наполеона. Видається, що у путлєра давно "дах" поїхав, а з ним у всієї тієї кацапської шобли старих маразматиків, але саме така расея дурдому описана видатними висьменниками ще 18-19ст.
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06.07.2022 16:29 Ответить
Обрати внимание, политики ростом не более 160 см, очень злопамятны. В детстве их пинали, в школе били и унижали перед девочками. Они из-за этого озлоблены на всех людей. Это я о старом дрыще, срущем в чемодан и о найвелычнишом. Начну с бубы криворожского. На третий день после принятия присяги в каком-то городе на западе Украины двое школьников вышли на площадь с плакатиком, что бубу надо сместить за нарушение какого-то закона, я уже и не помню. Так буба сам подал заяву на детей и им вместо порицания дали условный срок. Потом дело Маруси Зверобой и Федины.. А как этот мелкий в ВР бежал через весь зал с ложи президента к Гончаренко, вся Украина смеялась.
А членоголовое *****, срущее в чемодан, так смертельно обиделось на Украину за кричалку, ставшую мировым хитом, от футбольных фанов Днепра и Шахтера, что он, путин - ***** что это привело к открытой войне .
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06.07.2022 17:35 Ответить
Проблема Данилова не в его криминальном прошлом в Луганске, правоохранительная система у нас не работает в принципе и не садит НИКОГО, выше районного уровня, а в том, чем он сегодня конкретно занимается кроме своей непонятной демагогии в соцсетях
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06.07.2022 12:46 Ответить
дмитрий: уважаемий,
проблема не в Данилова, а у Вас, разруха началась в вашей голове!!!!
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06.07.2022 16:00 Ответить
На районном уровне тоже НЕ САДЯТ.
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07.07.2022 09:08 Ответить
тут з Даніловим можна погодитись, але

стара курва-гебіст Діма Саймс в Нашионал інтерес надрукував ескіз вимог до України, на зараз !
і що б ви думали там є ?
саме так !
знову демілітарізація!!!
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06.07.2022 12:36 Ответить
Та хай собі малюють що завгодно. Яким чином це нас обходить? Нам своє робить.
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06.07.2022 12:40 Ответить
Вы так говорите, как будто Украина будет принимать их требования, а не засунет им в жопу.
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06.07.2022 12:44 Ответить
Данилов - компетентньій руководитель СНБОУ , имхо
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06.07.2022 12:40 Ответить
Да да, рішення РНБО проти політичних конкурентів, замість судових проваджень. Ідея Данілова ввести латиницю в Україні. Компетентність на все лице. Якщо би не війна, з тим рейтингом, що був у Зеленського та його партії, наступні вибори Зелені би програли. І дуже ймовірно, що Данілов міг би сісти за свою "компетентність". А так ситуація змінилася, рейтинг підріс, люди забули про дороги замість армії, блокування проукраїнських каналів того ж Порошенка і т.д.
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06.07.2022 12:50 Ответить
Чим вам латиниця не вгодила? Конституція Пилипа Орлика написана латинською, а отже освідченні українці користувалися нею, поки російська імперія все не переробила на свій кіріла мєфодієвскій лад. І грецька мова так само на латиниці ходила нашими теренами. Всі європейські мови латиницею від латинської беруть свій початок.
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06.07.2022 14:12 Ответить
Дурня. Між освіченими людьми завжди точилась полеміка між прихильниками латинки та кирилиці.
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06.07.2022 16:13 Ответить
це той данілов що ходив чорних портках,щоб показати що війна скоро? відчуй різницю,Пастор - ракетна програма,данілов - ********* ПРО *****,їбать компетентний імпотент який ***** ДЛЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ на своїй посаді не зробив,а говорити очевидні речі це не компетентність
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06.07.2022 14:20 Ответить
Все ідет по плану. велікій стартег куйло приближаєт развал параши. Єто так біло задумано.
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06.07.2022 12:41 Ответить
Всьо что дєлает дурак , всьо он дєлаєт - нє так . !!
. .
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06.07.2022 12:41 Ответить
Это не дурак. Это маньяк с напрочь отбитой крышей, которого необходимо изолировать от общества.
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06.07.2022 12:43 Ответить
В даному випадку він - дурак , бо не зміг прорахувати ситуацію і зрозуміти що вона обернеться проти нього . . НАТО не розвалив , а навпаки - укріпив , Україну мілітаризував , замість роззброїти , замість денацифікації , отримав - нацифікацаю і т.д.
А що маньяк воно , це теж вірно , але ж не всі маньяки - з високими розумовими здібностями .
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06.07.2022 13:00 Ответить
***** кум допоміг сісти голою сракою на розпечену сковорідку в Україні. Облом у них в Імперії Зла, який будуть зализувать сотню років.
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06.07.2022 13:35 Ответить
Послание Куйлу от Запада:
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06.07.2022 12:41 Ответить
Данілов державний діяч, а патякає наче тік токер, який пропустив усі тренди і щойно проснувся, щоб вставити свої 5 копійок. Спочатку цю війну треба виграти. Потім вже насміхатися над бездиханним тілом Путіна та дурноватими кацапами, які втратили царя - карлика. Ще кінця краю цій війні не видно, а наш на весь світ оголошенний та анасований контрнаступ на Херсон поки що затягується.
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06.07.2022 12:44 Ответить
Контрнаступ був зупинений з незрозумілих причин. Тривав меньше місяця.
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06.07.2022 14:15 Ответить
та не було ніякого контрнаступу. московити забрали орків на сіверодонецьк, наші трохи продвинулися на пару сіл от і все.
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06.07.2022 17:20 Ответить
Курви раді, що асфальтні гроші остаточно залишились при них, а армію фактично забезпечує всім озброєнням Захід, рештою волонтери і бізнес.
Покидьки знали, що на армію потрачені гроші на "хліб не намажеш", у них лицемірство зашкалює(
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06.07.2022 12:48 Ответить
Как то не понятно, то говорим о десятикратном превосходстве врага, то говорим о нашем миллионе кто получает военный опыт. Никого не хочу обидеть,но надо людям говорить что то одно...
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06.07.2022 12:49 Ответить
Мілійон напевне є, але разом з резервом який ще неозброєний, та не навчений.
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06.07.2022 12:53 Ответить
Там сказано миллион кто получает военный и боевой опыт, как можно получить такой опыт безоружным и в резерве???
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06.07.2022 15:07 Ответить
ни у какого миллиона нет боевого опыта - это бред офиса зеленского и их холуя данилова
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07.07.2022 04:05 Ответить
резерв не бесконечный. После ранения не все могут стать в строй.
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06.07.2022 13:02 Ответить
Скажу вам як військовий наш резерв ще навіть не задіяний він як вам сказать великий десь 550-600 тис. Тільки піхоти яка зараз формує бригади по 4500-5500тис. Вчиться воювати за кордоном і освоює зброю. Контр наступ буде але не в цьому році 95% і 5 % що на прикінці. Ждемо авіацію яка вже опановує ф16 і ще дещо цікаве) все буде ті хто призивається і по старше формують резерв на ротацію це типу для відновлення бригад які втрачають боєздатнісь а молодші навчаються воювати по іншому-дайсть бог там така хохма чекає орків що вони просто будуть здаватися тисячами а білорашки не полізуть поки що. Зараз важливо слухати і читати між строчок і не панікувати але всім мужикам потрібно бути готовими і хоть трохи самонавчатися бо можливо рашка нам обявить війну і буде повна моб. І у нас і у них але не очкувати бо у них там срака і все на грані краху. Тож загинути на війні це не гірше ніж десь в аварії тікаючи за кордон. Якщо доля така то від неї не втечеш -карма діє. Зустрінемо орко-мутантів кулями. Вірте військовим.
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06.07.2022 13:28 Ответить
У орків в економіці безумовно наближається велика срака, але при тому всьому у них на армію тратять з бюджету, а в нас з першого дня війни запряглися практично всі (включно з Заходом) помагати, при чому від продуктів і лікарських засобів, до майже всього, що можуть придбати цивільні українці. Резерви у рашки ще достатньо великі порівняно з нами, а мобілізаційний резерв перевищує наш мінімум в 5 разів. Рашисти є терористи і це у війні теж має певну перевагу, бо на власні втрати їм плювати як і на військові злочини своєї армії. Вони готувалися до війни з нами, швидше не до такої кровопролитної, але на плани військові вбухали море грошей, а в нас на асфальт. Тепер маємо те, що маємо...
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06.07.2022 14:52 Ответить
миллион это всех силовиков в Украине. Если убрать из них полицию, погранцов, часть Нацгвардии, учесть что нужно держать войска на севере, против Беларусь, под Одессой и вообще по территории, то по факту против 200 тысяч вражин окажется хорошо если 300 тысяч наших. И пока враг владеет инициативой, то он может концентрировать половину своих сил против какой-то отдельной части наших войск. И создавать локальное превосходство даже в людях.
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06.07.2022 13:22 Ответить
+5
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06.07.2022 13:40 Ответить
Або зовсім не киздіти, а мовчки робити свою роботу . А то повилазять радники зами помічники і починають .....
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06.07.2022 13:46 Ответить
Так в этом и весь вопрос! Почему по плану путлера Украина милитаризируется, а не по плану зеличайшего? Вам надо было столько тысяч смертей украинцев чтобы это понять? Столько смертей из-за того что одному накуренному обдолбышу мир в глазах путлера замаячил?
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06.07.2022 12:56 Ответить
какой вопрос? кому вопрос? у Украины в любом случае не было другого выхода кроме как кровью платить за соседство с Ублюдочной федерацией
но если бы народ был по-умнее - то ЗЕ-каломйшу никогда бы не выбрали и жертв сейчас было бы на порядок меньше и воевать нам было бы легче
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07.07.2022 04:11 Ответить
Це добровольці та відповідальні,за долю держави,люди.Але є ще одна категорія - СВІДОМІ УКЛОНІСТИ,які чекають прийняття ЗАКОНУ 7484-1 для ВТЕЧІ за кордон.А яка думка,на це питання,пана Данілова?Чи такаж як і до питання фінансування,УКРАЇНОЮ, ЛДНР ,через МінСоц та ПФУ - треба "дотувати" ці непорозуміння?
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06.07.2022 13:02 Ответить
7484-1👍 Чем у людей больше выбор, тем общество демократичней и сильней❗
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06.07.2022 13:16 Ответить
ты хочешь загонять силой людей в армию а потом что бы они трусы тысячами сдавались или подставляли сослуживцев? так добровольцев пока вроде хватает..
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07.07.2022 04:13 Ответить
Коли ці будуть на війні,тоді називайте людей ,, свідомими уклоністами,,

https://kotpartizanen.blogspot.com/2021/11/blog-post_56.html?m=1
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07.07.2022 09:16 Ответить
Ми переможемо ! Рано чи пізно ... але точно - ПЕРЕМОЖЕМО !
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06.07.2022 13:10 Ответить
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06.07.2022 13:23 Ответить
Тату де, на сідниці?
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06.07.2022 13:42 Ответить
Краще би на лобі
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06.07.2022 13:51 Ответить
Фломастером понаписували тіпа патріоти офігенні
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06.07.2022 13:50 Ответить
тату для снайпера теперь - точно не промахнется - Фу какая лживая рожа
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07.07.2022 04:15 Ответить
Скажи нам, ветеринар у тебя четверо детей, хоть один из них в ВСУ? И если "да" (в чём я лично сомневаюсь) то в каком штабе ты его пристроил? В ГШ?
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06.07.2022 13:38 Ответить
у воєнкоматі в Мукачево,в Києві ніззя там струляють)))
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06.07.2022 14:23 Ответить
І як дяка за це, у мобілізованих відбирають середній заробіток за основним місцем роботи. Ок, в ЗСУ зарплатню платять, а добровольцям ТРО/ДФТГ в загалі нічого не платять і середній заробіток єдине джерело утримання сім'ї. Але про це навіть отут мовчать.
https://buh.ligazakon.net/news/212309_moblzovanim-pratsvnikam-skasovano-zberezhennya-serednogo-zarobtku--zakon-na-pdpis-u-prezidenta
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06.07.2022 14:32 Ответить
У держави пріоритет - це чиновники всіх мастей і решта бюджетників, але не ЗСУ. Їх треба забезпечити зарплатою, вони ковтають лайно по вечорам з бенямарвфону і вони потім будуть голосувати на виборах за Боневтіка, що забезпечив їм під час війни фінансову стабільність і бронь від призову.
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06.07.2022 14:57 Ответить
Можна поконкретіше в яких напрямках уже стандарти НАТО ? Зі слів воєних крім проти танкової зброї стандарти НАТО це міф
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06.07.2022 15:22 Ответить
Єдине де є стандарти НАТО це у бійців Азов. Всі інші купують за свій рахунок форму навіть або привозять волонтери. Ці мотиваційні казки внукам розкажи Данілов, мотивуй їх. Цей мільйон міліталізованих буде купувати безкоштовні броніки, форму. Так що закрився там уже
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06.07.2022 15:25 Ответить
Це все класно, але чому тоді у орків на всіх напрямках 10-кратна перевага?
На сєвородонецькому була, на лисичанському, зараз на ізюмському, слов'янському, запорізькому та миколаївському.
Їх що, 10 млн.?
Хтось із недиванних експертів може пояснити "диванному іксперду"?
А то тут ***** підй@бщиков було...
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06.07.2022 15:30 Ответить
мені теж муляють такі думки, і я зробив для себе висновок що нам просто не кажуть про рівень жопи в якій ми знаходимося, тому і розказують про десятикратну перевагу. Тижня два назад деякий військовий експерт з Азербайджану Агіль (прізвище не памятаю) казав що ми були вже на волосинці. терорист гіркін казав те ж саме.
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06.07.2022 17:27 Ответить
Можливо зараз не 19 сторіччя, коли вирішальну роль грала кількість живої сили? Перевага в орків за рахунок важкого озброєння.
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06.07.2022 18:45 Ответить
В який момент ми були на волосинці?
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06.07.2022 23:43 Ответить
а что сделают 1000 человек с автоматами - против одной гаубицы или танка или града?
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07.07.2022 04:18 Ответить
Этого мало, уже должно 3 миллиона быть подготовлено!!! Нужно ускорять формирование Армии!!!
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06.07.2022 17:30 Ответить
нужно ускоренно тебе перестать пистеть
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07.07.2022 04:19 Ответить
А як може 300 тисяч кацапви ганяти наш мільйон, переважаючи часто в 10 раз?
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07.07.2022 04:29 Ответить
 
 