Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсонщину, - ISW. КАРТА
Украинские войска продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон.
Об этом сообщает американский Институт по изучению войны (ISW) в сведении за 6 июля, передает Цензор.НЕТ.
На геолокационных спутниковых снимках видно, что украинские войска нанесли удары по российским позициям вокруг международного аэропорта Херсон-Сити в районе Чернобаевки.
Данные дистанционного зондирования NASA FIRMS показали большое количество пожаров вдоль границ Херсонской и Николаевской областей, а также Херсонской и Днепропетровской областей.
На кадрах с геолокацией видно, как украинские и российские силы вели артиллерийский огонь в районе Снегиревки и Андреевки на границе Херсонской и Николаевской областей.
В ISW отмечают, что 5 июля ВСУ также нанесли удар по российскому складу боеприпасов на железнодорожном вокзале Херсона.
Тем временем российские войска провели безуспешные наступательные операции на северо-западе Херсонской области и продолжают вести артиллерийский огонь по всему южному направлению, чтобы отразить контрнаступление украинских войск.
"Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсонщину", – заявили аналитики.
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Більшість сидить на дупі, чекаючи що хтось порішає у війні.
Максимум патріотичну татуху собі запилять, чи наклейку на автівку , куплену без розтаможки, вчеплять.
Орки хвастались, що випускали щодня біля 60000 снарядів при наступі. Це 2500 тон щодня. зараз знищили в Бурлуку. Кожне оперативне угрупування орків втратило склади. В роки великої війни завжди велась статистика втрат, яка засекречена і донині, крім втрат особового складу по кожній операції. Так, допустимими (прогнозованими) втратами вважалось 30 відсотків від техніки на період наступу. Так, в Львівсько-Сандомирській операції (2 місяці) безповоротні втрати танків складали 25 відсотків.з 800 танків і САУ. відсоток танкоремонту складав 177 (багато виходило з ладу по технічним причинам неодноразово). Тому що поле бою було за наступом. А прогнози щодо перегрупування сил для наступу на Київ та Дніпро - це фантастика. Орки втратили БТ техніки як у всього НАТО разом. а відсоток знищених складів аж ніяк не 30 відсотків, а практично всі армійські склади. І що перегруповувати ? Будуть продовжувати "жувати салямі", тобто по кусочку в різних місцях, розтаскувати війська.
А Хомчака розстріляти тре було ще після того як кинув війська в Іловайську і виїхав через іншу ділянку російських блокпостів.
І дійсно, вчись писати більш зрозуміло. Дивує те, як з таким знанням граматики ти взагалі вивчив літери