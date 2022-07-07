Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсонщину, - ISW. КАРТА

Украинские войска продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон.

Об этом сообщает американский Институт по изучению войны (ISW) в сведении за 6 июля, передает Цензор.НЕТ.

На геолокационных спутниковых снимках видно, что украинские войска нанесли удары по российским позициям вокруг международного аэропорта Херсон-Сити в районе Чернобаевки.

Данные дистанционного зондирования NASA FIRMS показали большое количество пожаров вдоль границ Херсонской и Николаевской областей, а также Херсонской и Днепропетровской областей.







На кадрах с геолокацией видно, как украинские и российские силы вели артиллерийский огонь в районе Снегиревки и Андреевки на границе Херсонской и Николаевской областей.

В ISW отмечают, что 5 июля ВСУ также нанесли удар по российскому складу боеприпасов на железнодорожном вокзале Херсона.

Тем временем российские войска провели безуспешные наступательные операции на северо-западе Херсонской области и продолжают вести артиллерийский огонь по всему южному направлению, чтобы отразить контрнаступление украинских войск.

"Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсонщину", – заявили аналитики.

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