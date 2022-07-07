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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсонщину, - ISW. КАРТА

Украинские войска продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон.

Об этом сообщает американский Институт по изучению войны (ISW) в сведении за 6 июля, передает Цензор.НЕТ.

На геолокационных спутниковых снимках видно, что украинские войска нанесли удары по российским позициям вокруг международного аэропорта Херсон-Сити в районе Чернобаевки.

Данные дистанционного зондирования NASA FIRMS показали большое количество пожаров вдоль границ Херсонской и Николаевской областей, а также Херсонской и Днепропетровской областей.

Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсонщину, - ISW 01

Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсонщину, - ISW 02

На кадрах с геолокацией видно, как украинские и российские силы вели артиллерийский огонь в районе Снегиревки и Андреевки на границе Херсонской и Николаевской областей.

В ISW отмечают, что 5 июля ВСУ также нанесли удар по российскому складу боеприпасов на железнодорожном вокзале Херсона.

Тем временем российские войска провели безуспешные наступательные операции на северо-западе Херсонской области и продолжают вести артиллерийский огонь по всему южному направлению, чтобы отразить контрнаступление украинских войск.

"Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсонщину", – заявили аналитики.

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россия (95361) ВСУ (6546) Херсонская область (4717)


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Топ комментарии
+16
У 73 % ?..звідки там клепка..
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07.07.2022 07:36
+15
як подумаєш, що цього можна було не допустити... якби клепка була...
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07.07.2022 07:34
+13
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07.07.2022 07:53
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даешь отмашку. СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!! и ихнему предводителю пыне. ГААГА ПОЗАБОТИТСЯ, а мы можем даже скинуться на веревку с мылом.
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07.07.2022 07:29 Ответить
У цапомордих ще е нагода втiкти з Херсону через греблю чи Антонiвський мiст. Каазламордые, поспешите, бо скоро эта шара вам обломится...
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07.07.2022 07:33 Ответить
як подумаєш, що цього можна було не допустити... якби клепка була...
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07.07.2022 07:34 Ответить
У 73 % ?..звідки там клепка..
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07.07.2022 07:36 Ответить
навчись рахувати спочатку, а потім пиши висери, неуч
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07.07.2022 10:39 Ответить
Люди безвідповідальні. Отака в них клепка.
Більшість сидить на дупі, чекаючи що хтось порішає у війні.
Максимум патріотичну татуху собі запилять, чи наклейку на автівку , куплену без розтаможки, вчеплять.
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07.07.2022 07:37 Ответить
Безответственность сотен и тысяч исчезает после сообщения в газетах о гильотинирования одного из постоянных посетителей ресторана "Велюр". Кстати, и отрезвляет лучше любого антипохмелина!
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07.07.2022 08:04 Ответить
Лучше не думать! Но помнить!
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07.07.2022 08:00 Ответить
Міст на крим треба гатити, міст антонівмький треба гатити , тиждень два треба гатити тилові склади , потім пристувати до ліквідації кацапів, Херсон як раз те місто де буде шалена підтримка ЗСУ це теж дуже важливо
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07.07.2022 07:40 Ответить
Мости гатити в останній момент. Краще Херсон було б обійти. Тоді коли кацапи опиняться в мішку...
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07.07.2022 07:50 Ответить
Для того щоби кацапи опинилися в мішку, треба пошкодити Антонівський міст в Херсоні. Доки цей міст буде цілий, а в кацапів буде можливість евакуюватися через нього, вони триматимуть Херсон в своїх лапах. Як тільки можливість для евакуації зникне, орда сама побіжить до Каховки, це ще один перехід на лівий беріг Дніпра. До речі передають хлопці із Херсона, що кацапи Антонівський міст самі замінували.
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07.07.2022 08:52 Ответить
Да ,клином,с северо-запада,они сами сбегут из Херсона.Хватило бы только сил.
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07.07.2022 19:21 Ответить
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07.07.2022 07:53 Ответить
Что, Медведев тоже ракетные программы продвигал?
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07.07.2022 08:36 Ответить
Эээээ,да ты Ифан -хитрожопый рашистский паренёк ,кстати, почему кетчупный? А отвечать то и не надо....
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07.07.2022 08:51 Ответить
Дайте йому оселедця - най заспокоiться та не рве так серце.
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07.07.2022 08:35 Ответить
А вот еще один розумовоотсталый длбб ,и как тебе с таким длббзмом живется
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07.07.2022 08:53 Ответить
Пішов ***** в спам рашист сраний! Херсон це дорога на Крим! ***** приготуватися!
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07.07.2022 08:28 Ответить
вже пішов прогрес у ІВВ -перестали розмальовувати карту червоним,і як орківські генерали малювати грандіозні стріли.
Орки хвастались, що випускали щодня біля 60000 снарядів при наступі. Це 2500 тон щодня. зараз знищили в Бурлуку. Кожне оперативне угрупування орків втратило склади. В роки великої війни завжди велась статистика втрат, яка засекречена і донині, крім втрат особового складу по кожній операції. Так, допустимими (прогнозованими) втратами вважалось 30 відсотків від техніки на період наступу. Так, в Львівсько-Сандомирській операції (2 місяці) безповоротні втрати танків складали 25 відсотків.з 800 танків і САУ. відсоток танкоремонту складав 177 (багато виходило з ладу по технічним причинам неодноразово). Тому що поле бою було за наступом. А прогнози щодо перегрупування сил для наступу на Київ та Дніпро - це фантастика. Орки втратили БТ техніки як у всього НАТО разом. а відсоток знищених складів аж ніяк не 30 відсотків, а практично всі армійські склади. І що перегруповувати ? Будуть продовжувати "жувати салямі", тобто по кусочку в різних місцях, розтаскувати війська.
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07.07.2022 08:00 Ответить
Вроде и дело пишешь, но вплетаешь в речи свои какую-то порно, садо, мазо херню. Ты на учетё в психдиспансере?
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07.07.2022 08:38 Ответить
Там не тільки в Золотому буба робив розведення. Також і Станиця і міст для сепарів побудував там же, плюс ділянка Вікторівка - Петровське (біля Старогнатовки).

А Хомчака розстріляти тре було ще після того як кинув війська в Іловайську і виїхав через іншу ділянку російських блокпостів.

І дійсно, вчись писати більш зрозуміло. Дивує те, як з таким знанням граматики ти взагалі вивчив літери
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07.07.2022 08:54 Ответить
Ах ты ж кусок пьютинского навоза ,дедовщина - одна из главных скреп хрюсских быдловояк
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07.07.2022 09:00 Ответить
помагай вам Господь і ми допоможемо .
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07.07.2022 09:21 Ответить
 
 