Российские военные дистанционно заминировали автомобильные пути в Харьковской области, - Генштаб ВСУ
Оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути неподалеку Шестакового на Харьковщине.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Харьковском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках линии столкновения пытается вести штурмовые действия. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестакова оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути", - говорится в сообщении.
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Якщо уряд України на це не здатний, то він має піти.
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А может это были ракеты-бумеранги?"