Российские военные дистанционно заминировали автомобильные пути в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

Оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути неподалеку Шестакового на Харьковщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Харьковском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках линии столкновения пытается вести штурмовые действия. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестакова оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли фосфорными боеприпасами села на Харьковщине