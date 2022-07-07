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Российские военные дистанционно заминировали автомобильные пути в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

мінування,міна,міни

Оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути неподалеку Шестакового на Харьковщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Харьковском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках линии столкновения пытается вести штурмовые действия. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестакова оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути", -  говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли фосфорными боеприпасами села на Харьковщине

Автор: 

армия РФ (19047) Генштаб ВС (6190) дороги (2512) минирование (1445) Харьковщина (5577)


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07.07.2022 08:17 Ответить
це просто наслідки найпопулярнішої у жидів та малоросів ідеї - подивитися ***** у шоколадний глаз та побачити там мир для України
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07.07.2022 10:37 Ответить
схоже на кацапську фальшивку! у ній подяка "губернатору Херсонської області". Як відомо в Україні немає ніяких губерній, а відповідно і губернаторів
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07.07.2022 10:46 Ответить
Ну -"дистанційне мінування" - хороша штука при зупинці раптового, неочікуваного наступу противника А просто "шоб було" - так "овчинка вичинки не варта" Міни - на поверхні, на виду Частіш всього - протипіхотні, які не страшні навіть БМП На дорогах з твердою поверхнею їх видно здалеку
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07.07.2022 08:20 Ответить
Обов'язково потрібно знайти можливості для отримання та виробництва ракет стріляючих хоча б на тисячу кілометрів, і завдавати ударів по російських об'єктах (військових та цивільних). Коли кацапів викинуть з України, вони весь час тероризуватимуть Україну зі своєї території - завдатимуть ракетних ударів.
Якщо уряд України на це не здатний, то він має піти.
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07.07.2022 08:32 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/16996 Борислав Береза, з Києва : "Сегодня ночью из Белгорода пытались запустить "Искандеры" по Харькову. Но те "отказались" и упали в Белгороде. Ждём сообщений о том, что ночью Украина обстреляла Белгород. Искандерами.

...

А может это были ракеты-бумеранги?"
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07.07.2022 08:45 Ответить
угу..нова розробка росіян..призначена для отримання відосіків для звинувачень)))
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07.07.2022 09:29 Ответить
 
 