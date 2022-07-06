РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4528 посетителей онлайн
Новости Война
2 864 5

Рашисты обстреляли фосфорными боеприпасами села на Харьковщине

фосфор

Российские оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами село Русская Лозовая Дергачевской громады в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"На 132-й день войны российская армия бомбила из разных видов тяжелого оружия почти все подконтрольной Украине населенные пункты Дергачевщины. Оккупанты выпустили фосфорные снаряды по Русской Лозовой, обстреливали из танков и минометов Питомник, Новое, Дементиевку, Цуповку, Прудянку и Слатино", — сообщил он..

По его словам, ночью 6 июля один из районов г. Дергачи подвергся массированному артобстрелу, в результате чего несколько частных домов получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших либо погибших за минувшие сутки не поступала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки в результате обстрелов в Харьковской области произошло 9 пожаров, в том числе вспыхнуло поле пшеницы, - ГСЧС. ФОТО

обстрел (26862) фосфор (34) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
відповідати по Росії неможна, а то будєт єскалація та Путін нападет
показать весь комментарий
06.07.2022 13:17 Ответить
фосфорные же запрещены какой-то конвенцией... Всё нарушают, суки
показать весь комментарий
06.07.2022 13:43 Ответить
от виродки. хотів написати ********, так мабуть буде некультурно...
показать весь комментарий
06.07.2022 13:51 Ответить
********. Скоро такими темпами весь пригород *********.
показать весь комментарий
06.07.2022 16:05 Ответить
Коли по Пітєру або по Москві й.бнуть кобальтовою бомбою?
показать весь комментарий
06.07.2022 18:48 Ответить
 
 