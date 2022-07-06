Рашисты обстреляли фосфорными боеприпасами села на Харьковщине

Российские оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами село Русская Лозовая Дергачевской громады в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"На 132-й день войны российская армия бомбила из разных видов тяжелого оружия почти все подконтрольной Украине населенные пункты Дергачевщины. Оккупанты выпустили фосфорные снаряды по Русской Лозовой, обстреливали из танков и минометов Питомник, Новое, Дементиевку, Цуповку, Прудянку и Слатино", — сообщил он..

По его словам, ночью 6 июля один из районов г. Дергачи подвергся массированному артобстрелу, в результате чего несколько частных домов получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших либо погибших за минувшие сутки не поступала.

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