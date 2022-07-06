Рашисти обстріляли фосфорними боєприпасами село на Харківщині

Російські окупанти обстріляли фосфорними боєприпасами село Руська Лозова Дергачівської громади в Харківській області.

Про це повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"На 132-й день війни російська армія бомбила з різних видів важкої зброї майже всі підконтрольні Україні населені пункти Дергачівщини. Окупанти випустили фосфорні снаряди по Руській Лозовій, обстрілювали з танків та мінометів Питомник, Нове, Дементіївку, Цупівку, Прудянку і Слатине", - поінформував він.

Також, за словами Задоренка, вночі 6 липня один з районів м. Дергачі піддався масованому артобстрілу, у результаті чого кілька приватних будинків зазнали серйозних пошкоджень. Інформація про постраждалих чи загиблих за минулу добу не надходила.

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