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Новини Війна
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Рашисти обстріляли фосфорними боєприпасами село на Харківщині

фосфор

Російські окупанти обстріляли фосфорними боєприпасами село Руська Лозова Дергачівської громади в Харківській області.

Про це повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"На 132-й день війни російська армія бомбила з різних видів важкої зброї майже всі підконтрольні Україні населені пункти Дергачівщини. Окупанти випустили фосфорні снаряди по Руській Лозовій, обстрілювали з танків та мінометів Питомник, Нове, Дементіївку, Цупівку, Прудянку і Слатине", - поінформував він.

Також, за словами Задоренка, вночі 6 липня один з районів м. Дергачі піддався масованому артобстрілу, у результаті чого кілька приватних будинків зазнали серйозних пошкоджень. Інформація про постраждалих чи загиблих за минулу добу не надходила.

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обстріл (28183) фосфор (24) Харківщина (6054)


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відповідати по Росії неможна, а то будєт єскалація та Путін нападет
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06.07.2022 13:17 Відповісти
фосфорные же запрещены какой-то конвенцией... Всё нарушают, суки
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06.07.2022 13:43 Відповісти
от виродки. хотів написати ********, так мабуть буде некультурно...
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06.07.2022 13:51 Відповісти
********. Скоро такими темпами весь пригород *********.
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06.07.2022 16:05 Відповісти
Коли по Пітєру або по Москві й.бнуть кобальтовою бомбою?
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06.07.2022 18:48 Відповісти
 
 