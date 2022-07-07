Російські військові дистанційно замінували автомобільні шляхи на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

Окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи неподалік Шестакового на Харківщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Здійснював вогневий вплив з артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи", - йдеться у повідомленні.

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