Російські військові дистанційно замінували автомобільні шляхи на Харківщині, - Генштаб ЗСУ
Окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи неподалік Шестакового на Харківщині.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Здійснював вогневий вплив з артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи", - йдеться у повідомленні.
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Якщо уряд України на це не здатний, то він має піти.
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А может это были ракеты-бумеранги?"