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Російські військові дистанційно замінували автомобільні шляхи на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

мінування,міна,міни

Окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи неподалік Шестакового на Харківщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Здійснював вогневий вплив з артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог міг замінувати територію і води під час відступу зі Зміїного, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17196) Генштаб ЗС (6488) дороги (3056) мінування (1217) Харківщина (6054)


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07.07.2022 08:17 Відповісти
це просто наслідки найпопулярнішої у жидів та малоросів ідеї - подивитися ***** у шоколадний глаз та побачити там мир для України
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07.07.2022 10:37 Відповісти
схоже на кацапську фальшивку! у ній подяка "губернатору Херсонської області". Як відомо в Україні немає ніяких губерній, а відповідно і губернаторів
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07.07.2022 10:46 Відповісти
Ну -"дистанційне мінування" - хороша штука при зупинці раптового, неочікуваного наступу противника А просто "шоб було" - так "овчинка вичинки не варта" Міни - на поверхні, на виду Частіш всього - протипіхотні, які не страшні навіть БМП На дорогах з твердою поверхнею їх видно здалеку
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07.07.2022 08:20 Відповісти
Обов'язково потрібно знайти можливості для отримання та виробництва ракет стріляючих хоча б на тисячу кілометрів, і завдавати ударів по російських об'єктах (військових та цивільних). Коли кацапів викинуть з України, вони весь час тероризуватимуть Україну зі своєї території - завдатимуть ракетних ударів.
Якщо уряд України на це не здатний, то він має піти.
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07.07.2022 08:32 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/16996 Борислав Береза, з Києва : "Сегодня ночью из Белгорода пытались запустить "Искандеры" по Харькову. Но те "отказались" и упали в Белгороде. Ждём сообщений о том, что ночью Украина обстреляла Белгород. Искандерами.

...

А может это были ракеты-бумеранги?"
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07.07.2022 08:45 Відповісти
угу..нова розробка росіян..призначена для отримання відосіків для звинувачень)))
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07.07.2022 09:29 Відповісти
 
 