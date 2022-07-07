Норвегия и Россия договорились о поставках на Шпицберген
Грузы российским шахтерам на Шпицбергене будут возить по норвежским, а не российским транспортом.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Норвегии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В министерстве заявили, что нашли "решение", которое позволит заблокированным из-за санкций российским грузам добраться до шахтеров на Арктическом архипелаге Шпицберген. Там сообщили, что контейнеры были заблокированы, доставлялись российским транспортом, которому запрещается перевозить грузы через границу. Теперь контейнеры будут поставляться по норвежским транспортным средствам. В своем заявлении министерство отметило, что Норвегия имела "хороший диалог" с российской стороной в течение всего спора.
Норвегия остановила фуры, доставлявшие груз российским шахтерам на Шпицбергене, в середине июня на фоне санкций в отношении РФ из-за развязанной войны в Украине. После этого российские чиновники подвергли сомнению суверенитет Норвегии.
Архипелаг Шпицберген принадлежит Норвегии, однако договор с 1920 года дает право ряду стран, в том числе и России, добывать там сырье. Советский Союз, а впоследствии РФ, добывают там уголь уже несколько десятилетий.
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Норвегія прогнулась під терористів-рф..... досі срачка від розповідей про "втаруюарміювмірє" чи просто гроші?
Цей світ протухне якщо з терористами не припинять домовлятися....
Відповідно до Шпіцбергенського трактату над архіпелагом Свальбардом (Шпіцбергеном), який вважався раніше нічийною землею, встановлювався суверенітет Норвегії, а державам-учасникам договору надавалося рівне право на експлуатацію природних ресурсів архіпелагу і його територіальних вод.
Норвегія зобов'язалася у статті 9-й договору не споруджувати і не допускати створення морських баз або укріплень на території архіпелагу і не використовувати її для військових цілей.
У 1925 Норвегія офіційно оголосила Свальбард частиною норвезького королівства.
СРСР приєднався до Шпіцбергенського трактату в 1935 р.
Дотепер учасниками договору є понад 50 держав: Україна, та інші держави, які раніше були республіками СРСР, США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія, Нідерланди, Болгарія, країни колишньої Югославії, Угорщина, Данія, Норвегія, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Італія, Швеція та інші.
Норвезський стортінг в резолюції від 15 лютого 1947 визнав, що СРСР є державою, що має поряд з Норвегією особливі економічні інтереси на Шпіцбергені.
З 1991р. ці права перейшли до Росії.
Ґерберштей, будучи на дипломатичній службі у Віденського імператорського двору, двічі побував у Московії - в 1517 та в 1526 роках.
Так, Ґерберштей пише: «…якщо ти при укладенні угоди ти обмовишся або щось необережно пообіцяєш, то вони все точно запам'ятовують і наполягають на виконанні, самі ж не виконують того, що обіцяли. А як тільки вони починають клястися й божитися, знай, що тут ховається підступність, бо клянуться вони з наміром, щоб обманути».
тікати в Польщу... Норвегія має пильнувати щоб росія не зробила і там війну... https://www.youtube.com/watch?v=LZnCaQYOWhk