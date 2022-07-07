Норвегия и Россия договорились о поставках на Шпицберген

Грузы российским шахтерам на Шпицбергене будут возить по норвежским, а не российским транспортом.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Норвегии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В министерстве заявили, что нашли "решение", которое позволит заблокированным из-за санкций российским грузам добраться до шахтеров на Арктическом архипелаге Шпицберген. Там сообщили, что контейнеры были заблокированы, доставлялись российским транспортом, которому запрещается перевозить грузы через границу. Теперь контейнеры будут поставляться по норвежским транспортным средствам. В своем заявлении министерство отметило, что Норвегия имела "хороший диалог" с российской стороной в течение всего спора.

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Норвегия остановила фуры, доставлявшие груз российским шахтерам на Шпицбергене, в середине июня на фоне санкций в отношении РФ из-за развязанной войны в Украине. После этого российские чиновники подвергли сомнению суверенитет Норвегии.

Архипелаг Шпицберген принадлежит Норвегии, однако договор с 1920 года дает право ряду стран, в том числе и России, добывать там сырье. Советский Союз, а впоследствии РФ, добывают там уголь уже несколько десятилетий.