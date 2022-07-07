РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11195 посетителей онлайн
Новости
8 283 18

Норвегия и Россия договорились о поставках на Шпицберген

шпіцберген

Грузы российским шахтерам на Шпицбергене будут возить по норвежским, а не российским транспортом.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Норвегии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В министерстве заявили, что нашли "решение", которое позволит заблокированным из-за санкций российским грузам добраться до шахтеров на Арктическом архипелаге Шпицберген. Там сообщили, что контейнеры были заблокированы, доставлялись российским транспортом, которому запрещается перевозить грузы через границу. Теперь контейнеры будут поставляться по норвежским транспортным средствам. В своем заявлении министерство отметило, что Норвегия имела "хороший диалог" с российской стороной в течение всего спора.

Также читайте: Зависимость РФ от технологий Запада в шесть раз больше, чем от технологий Китая, - Боррель

Норвегия остановила фуры, доставлявшие груз российским шахтерам на Шпицбергене, в середине июня на фоне санкций в отношении РФ из-за развязанной войны в Украине. После этого российские чиновники подвергли сомнению суверенитет Норвегии.

Архипелаг Шпицберген принадлежит Норвегии, однако договор с 1920 года дает право ряду стран, в том числе и России, добывать там сырье. Советский Союз, а впоследствии РФ, добывают там уголь уже несколько десятилетий.

Автор: 

Норвегия (691) россия (95361) санкции (11257)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Один раз подпишешь с рашкой какую-то угоду, и столетиями будешь жалеть. Сама же раша просто подтирается договорами, если не нравится.....
показать весь комментарий
07.07.2022 09:19
+8
Щоб завозили не військове спорядженя чи зброю.
показать весь комментарий
07.07.2022 08:58
+5
Вони вялікіє і для них це западло.
показать весь комментарий
07.07.2022 09:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб завозили не військове спорядженя чи зброю.
показать весь комментарий
07.07.2022 08:58 Ответить
не тільки. Але й підсанкційні товари - також.
показать весь комментарий
07.07.2022 09:08 Ответить
А Кацапи те, що Норвегія буде контролювати все, що вони завозять, називають перемогою.
показать весь комментарий
07.07.2022 11:00 Ответить
Так Кацапія за Шпіцберген трималася, у першу чергу, як за військову базу, а не як за джерело енергоресурсів Шахти вугільні - "для відмазки" Три-чотири роки норвезького контролю за вантажами, які туди надходять - і вони Шпіцберген покинуть!
показать весь комментарий
07.07.2022 09:30 Ответить
Еще не дошло что надо договариваться а не угрожать, гопники сраные!
показать весь комментарий
07.07.2022 08:59 Ответить
Вони вялікіє і для них це западло.
показать весь комментарий
07.07.2022 09:05 Ответить
вот и договорились чтобы Норвегия помогла обойти санкции...
показать весь комментарий
07.07.2022 09:11 Ответить
Если вы не в курсе,то там работали,может и сейчас работают шахтёры с Украины.
показать весь комментарий
07.07.2022 11:49 Ответить
Норвегия помогает паРаше обходить санкции...
показать весь комментарий
07.07.2022 09:10 Ответить
А вигнати з відти рашистів слабо?!
Норвегія прогнулась під терористів-рф..... досі срачка від розповідей про "втаруюарміювмірє" чи просто гроші?
Цей світ протухне якщо з терористами не припинять домовлятися....
показать весь комментарий
07.07.2022 09:16 Ответить
Шпіцбергенський трактат 1920 - підписаний 9 лютого 1920 року в Парижі й визначив міжнародно-правовий статус архіпелагу Свальбард (Шпіцберген).

Відповідно до Шпіцбергенського трактату над архіпелагом Свальбардом (Шпіцбергеном), який вважався раніше нічийною землею, встановлювався суверенітет Норвегії, а державам-учасникам договору надавалося рівне право на експлуатацію природних ресурсів архіпелагу і його територіальних вод.
Норвегія зобов'язалася у статті 9-й договору не споруджувати і не допускати створення морських баз або укріплень на території архіпелагу і не використовувати її для військових цілей.
У 1925 Норвегія офіційно оголосила Свальбард частиною норвезького королівства.
СРСР приєднався до Шпіцбергенського трактату в 1935 р.
Дотепер учасниками договору є понад 50 держав: Україна, та інші держави, які раніше були республіками СРСР, США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія, Нідерланди, Болгарія, країни колишньої Югославії, Угорщина, Данія, Норвегія, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Італія, Швеція та інші.
Норвезський стортінг в резолюції від 15 лютого 1947 визнав, що СРСР є державою, що має поряд з Норвегією особливі економічні інтереси на Шпіцбергені.
З 1991р. ці права перейшли до Росії.
показать весь комментарий
07.07.2022 09:18 Ответить
Якась тупість, а не договір.50 країн підписалися, в склад Норвегії входить, а користується лише рф??
показать весь комментарий
07.07.2022 10:54 Ответить
Один раз подпишешь с рашкой какую-то угоду, и столетиями будешь жалеть. Сама же раша просто подтирается договорами, если не нравится.....
показать весь комментарий
07.07.2022 09:19 Ответить
Причем СССР подписывал, а значит, и Украина. И мы имеем право на Шпицберген, но это не вопрос права и законности, а просто вопрос наглости и силы. Объявили себя "правоприемником" и усе. Запад взял под козырек.
показать весь комментарий
07.07.2022 09:44 Ответить
Ґерберштейна «Записки про Московію» вважається першим описом Росії іноземцем. Так би мовити, погляд з боку.
Ґерберштей, будучи на дипломатичній службі у Віденського імператорського двору, двічі побував у Московії - в 1517 та в 1526 роках.

Так, Ґерберштей пише: «…якщо ти при укладенні угоди ти обмовишся або щось необережно пообіцяєш, то вони все точно запам'ятовують і наполягають на виконанні, самі ж не виконують того, що обіцяли. А як тільки вони починають клястися й божитися, знай, що тут ховається підступність, бо клянуться вони з наміром, щоб обманути».
показать весь комментарий
07.07.2022 10:52 Ответить
Прикол в тому, що росія там добуває вугілля собі в збиток... Тобто собівартість видобутого вугілля там невигідна... але росії вигідна там своя присутність... Через орків ось такі симпатюлі дівчата https://www.youtube.com/watch?v=LZnCaQYOWhk
тікати в Польщу... Норвегія має пильнувати щоб росія не зробила і там війну... https://www.youtube.com/watch?v=LZnCaQYOWhk
показать весь комментарий
07.07.2022 11:07 Ответить
Раша видобуває там вугілля, для забезпечення Баренцбурга (500 жителів), завозити туди вугілля сильно дорого вивозити, ще дорожче. ДО РЕЧІ, вугілля видобувають українці. Не жартую. А так Баренцбург, місто вчених. вивчають Клімат, тварин. Зброя на острові заборонена. Норвегія видобуває там рибу, вони поруч, а так господарську діяльність можуть вести всі підписанти, але це дуже дорого. У Раші там було три селища, але два, зараз мертві.
показать весь комментарий
07.07.2022 12:09 Ответить
норвежцы лохи ушастые!я не удивлюсь если рашка решит отжать шпицберген у норвегиии!
показать весь комментарий
07.07.2022 13:21 Ответить
 
 