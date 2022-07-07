УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11003 відвідувача онлайн
Новини
8 283 18

Норвегія та Росія домовилися про постачання на Шпіцберген

шпіцберген

Вантажі російським шахтарям на Шпіцберзені возитимуть норвезьким, а не російським транспортом.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Норвегії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

У міністерстві заявили, що знайшли "рішення", яке дозволить заблокованим через санкції російським вантажам дістатися до шахтарів на Арктичному архіпелазі Шпіцберген. Там повідомили, що контейнери були заблоковані, адже доставлялися російським транспортом, якому забороняється перевозити вантажі через кордон. Тепер контейнери поставлятимуть норвезькими транспортними засобами. У своїй заяві міністерство зазначило, що Норвегія мала "хороший діалог" із російською стороною протягом усієї суперечки.

Також читайте: Норвегія приєдналась до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії

Норвегія зупинила фури, які доставляли вантаж російським шахтарям на Шпіцбергені, в середині червня на тлі санкцій щодо РФ через розв'язану нею війну в Україні. Після цього російські можновладці поставили під сумнів суверенітет Норвегії.

Архіпелаг Шпіцберген належить Норвегії, однак договір від 1920 року дає право низці країн, зокрема й Росії, видобувати там сировину. Радянський Союз, а згодом РФ, видобували там вугілля вже кілька десятиліть.

Автор: 

Норвегія (757) росія (64923) санкції (11768)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Один раз подпишешь с рашкой какую-то угоду, и столетиями будешь жалеть. Сама же раша просто подтирается договорами, если не нравится.....
показати весь коментар
07.07.2022 09:19
+8
Щоб завозили не військове спорядженя чи зброю.
показати весь коментар
07.07.2022 08:58
+5
Вони вялікіє і для них це западло.
показати весь коментар
07.07.2022 09:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб завозили не військове спорядженя чи зброю.
показати весь коментар
07.07.2022 08:58 Відповісти
не тільки. Але й підсанкційні товари - також.
показати весь коментар
07.07.2022 09:08 Відповісти
А Кацапи те, що Норвегія буде контролювати все, що вони завозять, називають перемогою.
показати весь коментар
07.07.2022 11:00 Відповісти
Так Кацапія за Шпіцберген трималася, у першу чергу, як за військову базу, а не як за джерело енергоресурсів Шахти вугільні - "для відмазки" Три-чотири роки норвезького контролю за вантажами, які туди надходять - і вони Шпіцберген покинуть!
показати весь коментар
07.07.2022 09:30 Відповісти
Еще не дошло что надо договариваться а не угрожать, гопники сраные!
показати весь коментар
07.07.2022 08:59 Відповісти
Вони вялікіє і для них це западло.
показати весь коментар
07.07.2022 09:05 Відповісти
вот и договорились чтобы Норвегия помогла обойти санкции...
показати весь коментар
07.07.2022 09:11 Відповісти
Если вы не в курсе,то там работали,может и сейчас работают шахтёры с Украины.
показати весь коментар
07.07.2022 11:49 Відповісти
Норвегия помогает паРаше обходить санкции...
показати весь коментар
07.07.2022 09:10 Відповісти
А вигнати з відти рашистів слабо?!
Норвегія прогнулась під терористів-рф..... досі срачка від розповідей про "втаруюарміювмірє" чи просто гроші?
Цей світ протухне якщо з терористами не припинять домовлятися....
показати весь коментар
07.07.2022 09:16 Відповісти
Шпіцбергенський трактат 1920 - підписаний 9 лютого 1920 року в Парижі й визначив міжнародно-правовий статус архіпелагу Свальбард (Шпіцберген).

Відповідно до Шпіцбергенського трактату над архіпелагом Свальбардом (Шпіцбергеном), який вважався раніше нічийною землею, встановлювався суверенітет Норвегії, а державам-учасникам договору надавалося рівне право на експлуатацію природних ресурсів архіпелагу і його територіальних вод.
Норвегія зобов'язалася у статті 9-й договору не споруджувати і не допускати створення морських баз або укріплень на території архіпелагу і не використовувати її для військових цілей.
У 1925 Норвегія офіційно оголосила Свальбард частиною норвезького королівства.
СРСР приєднався до Шпіцбергенського трактату в 1935 р.
Дотепер учасниками договору є понад 50 держав: Україна, та інші держави, які раніше були республіками СРСР, США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія, Нідерланди, Болгарія, країни колишньої Югославії, Угорщина, Данія, Норвегія, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Італія, Швеція та інші.
Норвезський стортінг в резолюції від 15 лютого 1947 визнав, що СРСР є державою, що має поряд з Норвегією особливі економічні інтереси на Шпіцбергені.
З 1991р. ці права перейшли до Росії.
показати весь коментар
07.07.2022 09:18 Відповісти
Якась тупість, а не договір.50 країн підписалися, в склад Норвегії входить, а користується лише рф??
показати весь коментар
07.07.2022 10:54 Відповісти
Один раз подпишешь с рашкой какую-то угоду, и столетиями будешь жалеть. Сама же раша просто подтирается договорами, если не нравится.....
показати весь коментар
07.07.2022 09:19 Відповісти
Причем СССР подписывал, а значит, и Украина. И мы имеем право на Шпицберген, но это не вопрос права и законности, а просто вопрос наглости и силы. Объявили себя "правоприемником" и усе. Запад взял под козырек.
показати весь коментар
07.07.2022 09:44 Відповісти
Ґерберштейна «Записки про Московію» вважається першим описом Росії іноземцем. Так би мовити, погляд з боку.
Ґерберштей, будучи на дипломатичній службі у Віденського імператорського двору, двічі побував у Московії - в 1517 та в 1526 роках.

Так, Ґерберштей пише: «…якщо ти при укладенні угоди ти обмовишся або щось необережно пообіцяєш, то вони все точно запам'ятовують і наполягають на виконанні, самі ж не виконують того, що обіцяли. А як тільки вони починають клястися й божитися, знай, що тут ховається підступність, бо клянуться вони з наміром, щоб обманути».
показати весь коментар
07.07.2022 10:52 Відповісти
Прикол в тому, що росія там добуває вугілля собі в збиток... Тобто собівартість видобутого вугілля там невигідна... але росії вигідна там своя присутність... Через орків ось такі симпатюлі дівчата https://www.youtube.com/watch?v=LZnCaQYOWhk
тікати в Польщу... Норвегія має пильнувати щоб росія не зробила і там війну... https://www.youtube.com/watch?v=LZnCaQYOWhk
показати весь коментар
07.07.2022 11:07 Відповісти
Раша видобуває там вугілля, для забезпечення Баренцбурга (500 жителів), завозити туди вугілля сильно дорого вивозити, ще дорожче. ДО РЕЧІ, вугілля видобувають українці. Не жартую. А так Баренцбург, місто вчених. вивчають Клімат, тварин. Зброя на острові заборонена. Норвегія видобуває там рибу, вони поруч, а так господарську діяльність можуть вести всі підписанти, але це дуже дорого. У Раші там було три селища, але два, зараз мертві.
показати весь коментар
07.07.2022 12:09 Відповісти
норвежцы лохи ушастые!я не удивлюсь если рашка решит отжать шпицберген у норвегиии!
показати весь коментар
07.07.2022 13:21 Відповісти
 
 