Норвегія та Росія домовилися про постачання на Шпіцберген
Вантажі російським шахтарям на Шпіцберзені возитимуть норвезьким, а не російським транспортом.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Норвегії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
У міністерстві заявили, що знайшли "рішення", яке дозволить заблокованим через санкції російським вантажам дістатися до шахтарів на Арктичному архіпелазі Шпіцберген. Там повідомили, що контейнери були заблоковані, адже доставлялися російським транспортом, якому забороняється перевозити вантажі через кордон. Тепер контейнери поставлятимуть норвезькими транспортними засобами. У своїй заяві міністерство зазначило, що Норвегія мала "хороший діалог" із російською стороною протягом усієї суперечки.
Норвегія зупинила фури, які доставляли вантаж російським шахтарям на Шпіцбергені, в середині червня на тлі санкцій щодо РФ через розв'язану нею війну в Україні. Після цього російські можновладці поставили під сумнів суверенітет Норвегії.
Архіпелаг Шпіцберген належить Норвегії, однак договір від 1920 року дає право низці країн, зокрема й Росії, видобувати там сировину. Радянський Союз, а згодом РФ, видобували там вугілля вже кілька десятиліть.
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Норвегія прогнулась під терористів-рф..... досі срачка від розповідей про "втаруюарміювмірє" чи просто гроші?
Цей світ протухне якщо з терористами не припинять домовлятися....
Відповідно до Шпіцбергенського трактату над архіпелагом Свальбардом (Шпіцбергеном), який вважався раніше нічийною землею, встановлювався суверенітет Норвегії, а державам-учасникам договору надавалося рівне право на експлуатацію природних ресурсів архіпелагу і його територіальних вод.
Норвегія зобов'язалася у статті 9-й договору не споруджувати і не допускати створення морських баз або укріплень на території архіпелагу і не використовувати її для військових цілей.
У 1925 Норвегія офіційно оголосила Свальбард частиною норвезького королівства.
СРСР приєднався до Шпіцбергенського трактату в 1935 р.
Дотепер учасниками договору є понад 50 держав: Україна, та інші держави, які раніше були республіками СРСР, США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія, Нідерланди, Болгарія, країни колишньої Югославії, Угорщина, Данія, Норвегія, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Італія, Швеція та інші.
Норвезський стортінг в резолюції від 15 лютого 1947 визнав, що СРСР є державою, що має поряд з Норвегією особливі економічні інтереси на Шпіцбергені.
З 1991р. ці права перейшли до Росії.
Ґерберштей, будучи на дипломатичній службі у Віденського імператорського двору, двічі побував у Московії - в 1517 та в 1526 роках.
Так, Ґерберштей пише: «…якщо ти при укладенні угоди ти обмовишся або щось необережно пообіцяєш, то вони все точно запам'ятовують і наполягають на виконанні, самі ж не виконують того, що обіцяли. А як тільки вони починають клястися й божитися, знай, що тут ховається підступність, бо клянуться вони з наміром, щоб обманути».
тікати в Польщу... Норвегія має пильнувати щоб росія не зробила і там війну... https://www.youtube.com/watch?v=LZnCaQYOWhk