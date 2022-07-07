Норвегія та Росія домовилися про постачання на Шпіцберген

Вантажі російським шахтарям на Шпіцберзені возитимуть норвезьким, а не російським транспортом.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Норвегії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

У міністерстві заявили, що знайшли "рішення", яке дозволить заблокованим через санкції російським вантажам дістатися до шахтарів на Арктичному архіпелазі Шпіцберген. Там повідомили, що контейнери були заблоковані, адже доставлялися російським транспортом, якому забороняється перевозити вантажі через кордон. Тепер контейнери поставлятимуть норвезькими транспортними засобами. У своїй заяві міністерство зазначило, що Норвегія мала "хороший діалог" із російською стороною протягом усієї суперечки.

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Норвегія зупинила фури, які доставляли вантаж російським шахтарям на Шпіцбергені, в середині червня на тлі санкцій щодо РФ через розв'язану нею війну в Україні. Після цього російські можновладці поставили під сумнів суверенітет Норвегії.

Архіпелаг Шпіцберген належить Норвегії, однак договір від 1920 року дає право низці країн, зокрема й Росії, видобувати там сировину. Радянський Союз, а згодом РФ, видобували там вугілля вже кілька десятиліть.