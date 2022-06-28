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Норвегія через санкції не пропустила вантаж для росіян на Шпіцбергені

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

норвегія

Влада Норвегії не видала дозвіл російській гірничодобувній компанії перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Конкретну заявку на отримання дозволу на транспортування було відхилено 15 червня, повідомили у Міністерстві закордонних справ Норвегії.

На прикордонній станції Стурскуг зупинено 20 тонн російських товарів, які прямували до російського шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені.

Заявку подала гірничодобувна компанія "Траст Арктиквугілля" і посольство Росії надіслало листа до МЗС Норвегії, попросивши зробити виняток із санкцій. У листі росіян йдеться про те, що вони побоюються гуманітарної кризи, якщо товари не пропустять через Стурскуг.

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У МЗС Норвегії заявили, що в Баренцбурзі діють ті самі закони, що й на решті Шпіцбергена. Генеральний консул Росії Сергій Гущов розповів, що ситуація стабільна і російські дипломати працюють над отриманням пільг для товарів "з гуманітарних міркувань".

Російські вантажі раніше доставлялися на Шпіцберген із Мурманська до Тромсе вантажівками через єдиний КПП "Стурскуг" на кордоні Росії та Норвегії.

На острови вантажі доставляє єдине вантажне судно Bring, яке регулярно ходить на Шпіцберген і вирушає на архіпелаг кожні 10 днів. У Баренцбурзі мешкають близько 500 осіб, включно з шахтарями, які працюють на вугільних шахтах російського тресту "Арктиквугілля".

Норвегія не є членом ЄС, але входить до Європейської економічної зони і приєдналася до всіх шести пакетів санкцій, запроваджених проти РФ за вторгнення в Україну.

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Топ коментарі
+32
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28.06.2022 21:51
+30
На вёслах, плядь! Как диды завещали
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28.06.2022 21:44
+29
Краще навпаки...
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28.06.2022 21:57
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Норвежцям-респект...
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28.06.2022 21:40 Відповісти
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28.06.2022 21:51 Відповісти
...від'єднати кацапів від Планети Земля!
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29.06.2022 01:20 Відповісти
Русиш шваин 🖕
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28.06.2022 22:05 Відповісти
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28.06.2022 21:41 Відповісти
Хай кацапы жруть белых медведёв
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28.06.2022 21:43 Відповісти
Краще навпаки...
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28.06.2022 21:57 Відповісти
oooo...nu sha bude koridory na kartah apjatj risovatj
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28.06.2022 21:43 Відповісти
На вёслах, плядь! Как диды завещали
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28.06.2022 21:44 Відповісти
Очередной нож в спину)
Респект норвежцам!
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28.06.2022 21:44 Відповісти
Если от норвежцев, то сосулька в дупу!
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29.06.2022 11:32 Відповісти
Шпіцберген - це Норвегія, йдіть кацапи лісом. Ой, лісу там нема, спускайтеся на дно
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28.06.2022 21:48 Відповісти
російського шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені

Баренцбург - норвезьке, а не расєйське місто
Те, що там кацапам дозволено щось копати, не змінює приналежність міста до Норвегії
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28.06.2022 21:53 Відповісти
Гнати їх копняками з островів. Якщо кацапія порушує всі міжнародні договори, то чому іншим неможна.
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28.06.2022 22:04 Відповісти
Если бы вы видели как они живут там и работают,то там им самое место.
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28.06.2022 22:07 Відповісти
А на всіх кацапів острова вистачить? Щоб їх усіх там зібрати, та від всього світу відрізати.
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28.06.2022 22:14 Відповісти
Так они и так живут в овне, раз асфальт в селе им в диковинку.
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28.06.2022 22:30 Відповісти
Хай потихеньку збирають свої манатки і - з піснями - на расеюшку. Шкіра вислюка має постійно скорочуватися.
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29.06.2022 03:09 Відповісти
Ги-ги-ги)))
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28.06.2022 21:49 Відповісти
Зараз буде новий вереск від алкогольної свиноматки Захарової, що росія зараз Як відповість Норвегії за це злодіяння, чергове хрю-хрю.
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28.06.2022 21:50 Відповісти
Нескоро, вона зайнята. Їй ще потрібно Фінляндії та Швеції погрожувати
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28.06.2022 22:10 Відповісти
Ну, так вона об'єднає всі три країни в одному спічі. Їй навіть зручніше буде, щоб три рази не вставати. Вони там в рашці всі, чим далі - тим більше, стали бачити позитивне в своїх промахах і програшах. Типу, впала-вдарилася-піднялася і весело кричить: "А мені не боляче! А мені сподобалось!"
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29.06.2022 03:17 Відповісти
Виняток!?!?Буде ще вам виняток! Дякую Норвежцям! РЕСПЕКТ!
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28.06.2022 22:02 Відповісти
Пусть на каяках пи/дуют.
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28.06.2022 22:02 Відповісти
Норвежский МИД все последующие обращения МИД РФ будет перенаправлять в МИД Украины
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28.06.2022 22:07 Відповісти
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28.06.2022 22:26 Відповісти
Русофашисти поВинні звикати , що іх по всьому світу будуть слати
за їхнім кораблем , який пішов на дно Чорного моря
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28.06.2022 22:11 Відповісти
Оголтелая русофобия!
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28.06.2022 22:14 Відповісти
російські шахтарі на Шпіцбергені ще не кричать :"путін спасі нас, ввєді вайска"?
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28.06.2022 22:20 Відповісти
Красно дякую, дріб'язок, а приємно
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28.06.2022 22:25 Відповісти
х#й у белых мишек смактать будут?
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28.06.2022 22:26 Відповісти
У Баренсбурзі, живуть росіяни і українці, менше 500 чоловік вчені і обслуга, вчителі, кочегари і. т. д. Там є пристань з краном, не думаю, що заборона має якесь економічне значення, швидше політичний ефект.
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28.06.2022 22:34 Відповісти
..друже! Не мають права рассіянські корита з вантажем заходити до порту на Шпицбергені. Такі правила. Тільки з вантажем норвежські і ніхто більше. Россіянські вуглевози можуть і тільки пусті... за вуглем. А зараз і повітряний простір закритий. Так що вичавять кацапсячих з острова.
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28.06.2022 23:21 Відповісти
Вчителі, обслуга, навіть шахтарі там теж не мають економічного значення. А ось що має для кацапстану значення в Баренцбурзі, так це генеральне консульство рашкі, тобто шпигунський осередок, й зазвичай коли кацапи кажуть, що їм конче потрібно "гуманітарний вантаж" туди, де є їхня так звана "дипломатична установа", то з тим вантажем не все гаразд
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29.06.2022 00:06 Відповісти
Баренцбург заброшен давно, ещё при совке опустел. Уголь прибыль не стал давать. А вот норвежская сторона процветает. Круизники прибывают в бухту Магдалены давно и почти каждый день. Якорная стоянка. Красиво. И наши лайнеры там ходили, но давно. Через мыс Нордкап. К вечной кромке льдов. Северное сияние посмотреть. Как то Тб/ х Максим горький там пропорол борт, немцев сняли тогда спасатели Норвегии. Давно было дело. Кацапы могут там базу затеять, хотя есть запрет.
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28.06.2022 22:36 Відповісти
Вони за цей неприбутковий острів вхопилися і тримаються, бо мають якусь надію чи то свою військову базу там побудувати, чи просто як військовий плацдарм використати для початку захиста "російськомовних" в Норвегії. Рашкованці давно хочуть повернути собі Шпіцберген.
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29.06.2022 03:25 Відповісти
російського шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені. Джерело: https://censor.net/ua/n3350876

скрепі тут язік не поломали? смешно
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28.06.2022 22:45 Відповісти
Браво викинги!
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28.06.2022 23:19 Відповісти
а ці підари москалі не побоюються гуманітарної кризи в маріуполі?

виняток їм зробити, х!й їм а не виняток,
так як вони зробили виняток розбомбивши трц
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29.06.2022 00:02 Відповісти
теперь ватніе ваньки без портянок будут и водки ..балалайки не пропустили..
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29.06.2022 01:07 Відповісти
Теперь на этом Шпицбергене все москали повыздыхают. Вы думаете какой груз первой необходимости норвежцы им не пропустили??? Правильно - водяра. Всё просто. А без водяры, как известно, лаптеногие не живут не размножаются и умирают….
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29.06.2022 01:23 Відповісти
вышвырнуть рашку с шпицбергена!
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29.06.2022 09:06 Відповісти
Теперь Пыня будет строить мост на Шпицберген!
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29.06.2022 11:34 Відповісти
дійсно, а шо вони там роблять ? Угольок рубали, щоб пароходи бункерувати, а тепер шо? Може там Бонди в ФСБ жирують на відпочинку. Вибать скоро прийдеться збирати манатки на евакуацію. Он вікінги дають 4 хаймерси і 3500 снарядів, а там і до 360 км є.
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29.06.2022 19:57 Відповісти
 
 