Норвегія через санкції не пропустила вантаж для росіян на Шпіцбергені
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Влада Норвегії не видала дозвіл російській гірничодобувній компанії перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.
Конкретну заявку на отримання дозволу на транспортування було відхилено 15 червня, повідомили у Міністерстві закордонних справ Норвегії.
На прикордонній станції Стурскуг зупинено 20 тонн російських товарів, які прямували до російського шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені.
Заявку подала гірничодобувна компанія "Траст Арктиквугілля" і посольство Росії надіслало листа до МЗС Норвегії, попросивши зробити виняток із санкцій. У листі росіян йдеться про те, що вони побоюються гуманітарної кризи, якщо товари не пропустять через Стурскуг.
У МЗС Норвегії заявили, що в Баренцбурзі діють ті самі закони, що й на решті Шпіцбергена. Генеральний консул Росії Сергій Гущов розповів, що ситуація стабільна і російські дипломати працюють над отриманням пільг для товарів "з гуманітарних міркувань".
Російські вантажі раніше доставлялися на Шпіцберген із Мурманська до Тромсе вантажівками через єдиний КПП "Стурскуг" на кордоні Росії та Норвегії.
На острови вантажі доставляє єдине вантажне судно Bring, яке регулярно ходить на Шпіцберген і вирушає на архіпелаг кожні 10 днів. У Баренцбурзі мешкають близько 500 осіб, включно з шахтарями, які працюють на вугільних шахтах російського тресту "Арктиквугілля".
Норвегія не є членом ЄС, але входить до Європейської економічної зони і приєдналася до всіх шести пакетів санкцій, запроваджених проти РФ за вторгнення в Україну.
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Респект норвежцам!
Баренцбург - норвезьке, а не расєйське місто
Те, що там кацапам дозволено щось копати, не змінює приналежність міста до Норвегії
за їхнім кораблем , який пішов на дно Чорного моря
скрепі тут язік не поломали? смешно
виняток їм зробити, х!й їм а не виняток,
так як вони зробили виняток розбомбивши трц