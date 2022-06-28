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Норвегия из-за санкций не пропустила груз для россиян на Шпицбергене

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

норвегія

Власти Норвегии не выдали разрешение российской горнодобывающей компании перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Конкретная заявка на получение разрешения на транспортировку была отклонена 15 июня, сообщили в Министерстве иностранных дел Норвегии.

На пограничной станции Стурскуг остановлено 20 тонн российских товаров, направлявшихся в российский шахтерский город Баренцбург на Шпицбергене.

Заявку подала горнодобывающая компания "Траст Арктикуголь" и посольство России направило письмо в МИД Норвегии, попросив сделать исключение из санкций. В письме россиян говорится, что они опасаются гуманитарного кризиса, если товары не пропустят через Стурскуг.

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В МИД Норвегии заявили, что в Баренцбурге действуют те же законы, что и на остальном Шпицбергене. Генеральный консул России Сергей Гущев рассказал, что ситуация стабильная и российские дипломаты работают над получением льгот для товаров "по гуманитарным соображениям".

Российские грузы ранее доставлялись на Шпицберген из Мурманска до Тромсе грузовиками через единственный КПП "Стурскуг" на границе России и Норвегии.

На острова грузы доставляет единственное грузовое судно Bring, которое регулярно ходит на Шпицберген и отправляется на архипелаг каждые 10 дней. В Баренцбурге проживают около 500 человек, включая шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста "Арктикуголь".

Норвегия не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону и присоединилась ко всем шести пакетам санкций, введенным против РФ за вторжение в Украину.

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Топ комментарии
+32
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28.06.2022 21:51
+30
На вёслах, плядь! Как диды завещали
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28.06.2022 21:44
+29
Краще навпаки...
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28.06.2022 21:57
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Норвежцям-респект...
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28.06.2022 21:40 Ответить
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28.06.2022 21:51 Ответить
...від'єднати кацапів від Планети Земля!
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29.06.2022 01:20 Ответить
Русиш шваин 🖕
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28.06.2022 22:05 Ответить
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28.06.2022 21:41 Ответить
Хай кацапы жруть белых медведёв
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28.06.2022 21:43 Ответить
Краще навпаки...
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28.06.2022 21:57 Ответить
oooo...nu sha bude koridory na kartah apjatj risovatj
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28.06.2022 21:43 Ответить
На вёслах, плядь! Как диды завещали
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28.06.2022 21:44 Ответить
Очередной нож в спину)
Респект норвежцам!
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28.06.2022 21:44 Ответить
Если от норвежцев, то сосулька в дупу!
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29.06.2022 11:32 Ответить
Шпіцберген - це Норвегія, йдіть кацапи лісом. Ой, лісу там нема, спускайтеся на дно
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28.06.2022 21:48 Ответить
російського шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені

Баренцбург - норвезьке, а не расєйське місто
Те, що там кацапам дозволено щось копати, не змінює приналежність міста до Норвегії
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28.06.2022 21:53 Ответить
Гнати їх копняками з островів. Якщо кацапія порушує всі міжнародні договори, то чому іншим неможна.
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28.06.2022 22:04 Ответить
Если бы вы видели как они живут там и работают,то там им самое место.
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28.06.2022 22:07 Ответить
А на всіх кацапів острова вистачить? Щоб їх усіх там зібрати, та від всього світу відрізати.
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28.06.2022 22:14 Ответить
Так они и так живут в овне, раз асфальт в селе им в диковинку.
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28.06.2022 22:30 Ответить
Хай потихеньку збирають свої манатки і - з піснями - на расеюшку. Шкіра вислюка має постійно скорочуватися.
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29.06.2022 03:09 Ответить
Ги-ги-ги)))
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28.06.2022 21:49 Ответить
Зараз буде новий вереск від алкогольної свиноматки Захарової, що росія зараз Як відповість Норвегії за це злодіяння, чергове хрю-хрю.
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28.06.2022 21:50 Ответить
Нескоро, вона зайнята. Їй ще потрібно Фінляндії та Швеції погрожувати
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28.06.2022 22:10 Ответить
Ну, так вона об'єднає всі три країни в одному спічі. Їй навіть зручніше буде, щоб три рази не вставати. Вони там в рашці всі, чим далі - тим більше, стали бачити позитивне в своїх промахах і програшах. Типу, впала-вдарилася-піднялася і весело кричить: "А мені не боляче! А мені сподобалось!"
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29.06.2022 03:17 Ответить
Виняток!?!?Буде ще вам виняток! Дякую Норвежцям! РЕСПЕКТ!
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28.06.2022 22:02 Ответить
Пусть на каяках пи/дуют.
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28.06.2022 22:02 Ответить
Норвежский МИД все последующие обращения МИД РФ будет перенаправлять в МИД Украины
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28.06.2022 22:07 Ответить
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28.06.2022 22:26 Ответить
Русофашисти поВинні звикати , що іх по всьому світу будуть слати
за їхнім кораблем , який пішов на дно Чорного моря
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28.06.2022 22:11 Ответить
Оголтелая русофобия!
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28.06.2022 22:14 Ответить
російські шахтарі на Шпіцбергені ще не кричать :"путін спасі нас, ввєді вайска"?
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28.06.2022 22:20 Ответить
Красно дякую, дріб'язок, а приємно
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28.06.2022 22:25 Ответить
х#й у белых мишек смактать будут?
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28.06.2022 22:26 Ответить
У Баренсбурзі, живуть росіяни і українці, менше 500 чоловік вчені і обслуга, вчителі, кочегари і. т. д. Там є пристань з краном, не думаю, що заборона має якесь економічне значення, швидше політичний ефект.
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28.06.2022 22:34 Ответить
..друже! Не мають права рассіянські корита з вантажем заходити до порту на Шпицбергені. Такі правила. Тільки з вантажем норвежські і ніхто більше. Россіянські вуглевози можуть і тільки пусті... за вуглем. А зараз і повітряний простір закритий. Так що вичавять кацапсячих з острова.
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28.06.2022 23:21 Ответить
Вчителі, обслуга, навіть шахтарі там теж не мають економічного значення. А ось що має для кацапстану значення в Баренцбурзі, так це генеральне консульство рашкі, тобто шпигунський осередок, й зазвичай коли кацапи кажуть, що їм конче потрібно "гуманітарний вантаж" туди, де є їхня так звана "дипломатична установа", то з тим вантажем не все гаразд
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29.06.2022 00:06 Ответить
Баренцбург заброшен давно, ещё при совке опустел. Уголь прибыль не стал давать. А вот норвежская сторона процветает. Круизники прибывают в бухту Магдалены давно и почти каждый день. Якорная стоянка. Красиво. И наши лайнеры там ходили, но давно. Через мыс Нордкап. К вечной кромке льдов. Северное сияние посмотреть. Как то Тб/ х Максим горький там пропорол борт, немцев сняли тогда спасатели Норвегии. Давно было дело. Кацапы могут там базу затеять, хотя есть запрет.
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28.06.2022 22:36 Ответить
Вони за цей неприбутковий острів вхопилися і тримаються, бо мають якусь надію чи то свою військову базу там побудувати, чи просто як військовий плацдарм використати для початку захиста "російськомовних" в Норвегії. Рашкованці давно хочуть повернути собі Шпіцберген.
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29.06.2022 03:25 Ответить
російського шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені. Джерело: https://censor.net/ua/n3350876

скрепі тут язік не поломали? смешно
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28.06.2022 22:45 Ответить
Браво викинги!
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28.06.2022 23:19 Ответить
а ці підари москалі не побоюються гуманітарної кризи в маріуполі?

виняток їм зробити, х!й їм а не виняток,
так як вони зробили виняток розбомбивши трц
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29.06.2022 00:02 Ответить
теперь ватніе ваньки без портянок будут и водки ..балалайки не пропустили..
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29.06.2022 01:07 Ответить
Теперь на этом Шпицбергене все москали повыздыхают. Вы думаете какой груз первой необходимости норвежцы им не пропустили??? Правильно - водяра. Всё просто. А без водяры, как известно, лаптеногие не живут не размножаются и умирают….
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29.06.2022 01:23 Ответить
вышвырнуть рашку с шпицбергена!
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29.06.2022 09:06 Ответить
Теперь Пыня будет строить мост на Шпицберген!
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29.06.2022 11:34 Ответить
дійсно, а шо вони там роблять ? Угольок рубали, щоб пароходи бункерувати, а тепер шо? Може там Бонди в ФСБ жирують на відпочинку. Вибать скоро прийдеться збирати манатки на евакуацію. Он вікінги дають 4 хаймерси і 3500 снарядів, а там і до 360 км є.
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29.06.2022 19:57 Ответить
 
 