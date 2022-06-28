Норвегия из-за санкций не пропустила груз для россиян на Шпицбергене

Власти Норвегии не выдали разрешение российской горнодобывающей компании перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Конкретная заявка на получение разрешения на транспортировку была отклонена 15 июня, сообщили в Министерстве иностранных дел Норвегии.

На пограничной станции Стурскуг остановлено 20 тонн российских товаров, направлявшихся в российский шахтерский город Баренцбург на Шпицбергене.

Заявку подала горнодобывающая компания "Траст Арктикуголь" и посольство России направило письмо в МИД Норвегии, попросив сделать исключение из санкций. В письме россиян говорится, что они опасаются гуманитарного кризиса, если товары не пропустят через Стурскуг.

Читайте: США запретили импорт российского золота, - Минфин

В МИД Норвегии заявили, что в Баренцбурге действуют те же законы, что и на остальном Шпицбергене. Генеральный консул России Сергей Гущев рассказал, что ситуация стабильная и российские дипломаты работают над получением льгот для товаров "по гуманитарным соображениям".

Российские грузы ранее доставлялись на Шпицберген из Мурманска до Тромсе грузовиками через единственный КПП "Стурскуг" на границе России и Норвегии.

На острова грузы доставляет единственное грузовое судно Bring, которое регулярно ходит на Шпицберген и отправляется на архипелаг каждые 10 дней. В Баренцбурге проживают около 500 человек, включая шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста "Арктикуголь".

Норвегия не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону и присоединилась ко всем шести пакетам санкций, введенным против РФ за вторжение в Украину.

Также читайте: Из-за санкций у предприятий ВПК России отсутствуют сотни наименований импортных комплектующих для самолетов, - ГУР