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США запретили импорт российского золота, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

золото

Соединенные Штаты ввели запрет на импорт российского золота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Ограничения начинают действовать с 28 июня, но не распространяются на ранее вывезенное из России золото.

"Ввоз в Соединенные Штаты золота российского происхождения запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом... Это определение исключает золото российского происхождения, которое до сих пор находилось за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+15
Боже бережи Америку!!!
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28.06.2022 17:52
+11
Шось вони довго чухались. От без кацапського золота весь світ точно проживе...
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28.06.2022 17:50
+9
і зерно теж забороняйте, воно вкрадене в України, нема чого краденим торгувати в міжнародних масштабах до того ж.
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28.06.2022 17:53
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Шось вони довго чухались. От без кацапського золота весь світ точно проживе...
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28.06.2022 17:50 Ответить
Куча дыр в законе позволит все продолжить.
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28.06.2022 17:51 Ответить
Не чего разбазаривать. Все равно скоро не ихнее❗
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28.06.2022 17:55 Ответить
Боже бережи Америку!!!
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28.06.2022 17:52 Ответить
Хорошо что кацапы от фразы "боже царя храни" могут вспомнит как они собственноручно его убили, в убийцу в мавзолей положили. Ждем теперь убийсва сегодняшнего царька
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28.06.2022 18:11 Ответить
Надо организовать выставку шарфиков и табакерок.
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28.06.2022 22:10 Ответить
і зерно теж забороняйте, воно вкрадене в України, нема чого краденим торгувати в міжнародних масштабах до того ж.
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28.06.2022 17:53 Ответить
А яким чином вони будуть перевіряти і бачити золото, яке було за межами оркостану а яке ні?
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28.06.2022 17:54 Ответить
Это про то, что уже заморожено и хранится в разных организациях.
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28.06.2022 17:58 Ответить
А вот ни хрена не мизер.
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28.06.2022 18:05 Ответить
Минус 17 млрд $ в год
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28.06.2022 18:12 Ответить
копієчка до копієчки...
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28.06.2022 18:29 Ответить
19 млрд, це сказав Блiнкен, та не все золото купувала Америка.
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28.06.2022 18:55 Ответить
Ну від кацапських нафти, газу і заліза американці відмовилися раніше, а зерно і не купували...
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28.06.2022 18:32 Ответить
Ну все. Пора прятать детей сейчас рашисты начнут бить ракетами по песочницам.
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28.06.2022 17:58 Ответить
В США і Канаді добувають золота достатньо, щоб задовольнити потреби власних промисловості та ювелірки. Кілька років дивлюсь на Діскавері реаліті-серіал "Золота лихоманка". Там є зовсім молодий старатель, якого звати Паркер Шнабель. Тільки його невелике підприємство (зараз 15 - 20 людей) добуває за сезон на Юконі до 250 кг. золота, а ще є його конкуренти, які працюють з не меншою продуктивністю. Золото також добувають з дна Берінгового моря. Причому і влітку і зимою під льодом. Про це розповідається в серіалі "Золота лихоманка. Берінгово море". Немало золота добувається в пустинній частині Австралії. І це тільки невеликі групки старателей. А великі підприємства ..? Так що всі будуть тільки раді, що конкурентом Кацапією стало менше.
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28.06.2022 18:02 Ответить
Золото это конечно мизер, но приятно.
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28.06.2022 18:02 Ответить
19 млрд в год. полбюджета Украины.
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28.06.2022 18:07 Ответить
19 мілліардів доларів на рік , орки отримували від продажу золота !
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28.06.2022 18:08 Ответить
Тут цікаве про кацапське золото
https://youtu.be/SDKTCGaNEE8
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28.06.2022 18:16 Ответить
США найбільший споживач золота відповідно це рішення серйозно вдарить..
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28.06.2022 18:03 Ответить
А російські набої до калаша та макарова ще і досі імпортують - я на ган шоу бачив tulammo з маркіровкою 22 року
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28.06.2022 18:06 Ответить
страны НАТО их точно не покупают. Так что США на экспорт патронов в калашам точно не могут эмбарго наложить.
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28.06.2022 18:11 Ответить
Говорят, что раша перед войной 89% золота продала , потому для них некритично .
Похоже что раша сама руководит своими санациями
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28.06.2022 18:11 Ответить
Это больше, чем собирались G7 - там санкции касались только нового золота.

Если что, раися последние два года продавала всё добываемое золото составлявешее около 300 тонн в год, получая около 19 млрд. долларов в год от продажи. Это - примерно 10я часть золота, добываемого в мире за год.
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28.06.2022 18:13 Ответить
Скоро на Московії золоті зуби знову в моді будуть
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28.06.2022 18:14 Ответить
Я цієї новини чекав цілий день. Японія це зробила ще вчора. Завтра це зроблять Великобританія та Канада, а от з ЄС доведеться почекати. Це відбудеться лише в рамках 7 пакету санкцій, а коли він буде біс його знає.
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28.06.2022 18:23 Ответить
На самом деле пофиг на ЄС. Из 19 лярдов баксов от золота, которые шли из раисе последние 2 года - продавалась вся годовая выработка - 17 шло через Британию - точнее, Лондонскую биржу, и 600 лямов - через Швейцарию - точнее, Цюрихскую биржу. Это - два самых крупных мировых хаба по перепродаже золота. Покупать и продавать там престижно, золото, прошедшее через Лондон и Цюрих золото кагбэ несёт на себе знак качества. Так вот, главный хаб прикрылся, а Швейцария ввела эти санкции ещё в марте.

Кстати, а четвёртый по величине покупатель российского золота - это Казахстан.
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28.06.2022 20:19 Ответить
Из грустного - только США пошли на радикальные санкции, перестав закупать всё золто, что было в России. В других странах запрет распространяется только на новое золото.
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28.06.2022 20:23 Ответить
Вот если бы они это золото выманили из россии, то это был бы удар. А так, что, золотое обеспечение национальную валюту всегда и у всех только укрепляет. Рубль на этой новости снова вырос. К тому же само золото подорожает во всём мире, а оно ещё и технический металл. Контакты на ваших процессорах тоже золотые. Да и Индия с Китаем в этом кипеше не участвуют. Кажется мне, кто то опять сам себя обманул.
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28.06.2022 18:46 Ответить
Хех, жерить тепер те золото, москалі
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28.06.2022 22:33 Ответить
 
 