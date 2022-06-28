США запретили импорт российского золота, - Минфин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соединенные Штаты ввели запрет на импорт российского золота.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина США.
Ограничения начинают действовать с 28 июня, но не распространяются на ранее вывезенное из России золото.
"Ввоз в Соединенные Штаты золота российского происхождения запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом... Это определение исключает золото российского происхождения, которое до сих пор находилось за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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+15 Пан Перець
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Похоже что раша сама руководит своими санациями
Если что, раися последние два года продавала всё добываемое золото составлявешее около 300 тонн в год, получая около 19 млрд. долларов в год от продажи. Это - примерно 10я часть золота, добываемого в мире за год.
Кстати, а четвёртый по величине покупатель российского золота - это Казахстан.