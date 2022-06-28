США заборонили імпорт російського золота, - Мінфін
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Сполучені Штати запровадили заборону на імпорт російського золота.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну США.
Обмеження починають діяти з 28 червня, але не поширюються на раніше вивезене із Росії золото.
"Ввезення в Сполучені Штати золота російського походження заборонено, за винятком випадків, передбачених законом. ... Це визначення виключає золото російського походження, яке до сьогодні перебувало за межами Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Пан Перець
показати весь коментар28.06.2022 17:52
+11 Зэлэный_Змий
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+9 Solsky Wasyl
показати весь коментар28.06.2022 17:53
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https://youtu.be/SDKTCGaNEE8
Похоже что раша сама руководит своими санациями
Если что, раися последние два года продавала всё добываемое золото составлявешее около 300 тонн в год, получая около 19 млрд. долларов в год от продажи. Это - примерно 10я часть золота, добываемого в мире за год.
Кстати, а четвёртый по величине покупатель российского золота - это Казахстан.