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Норвегія (370) Росія (47229) суверенітет (64)

В Росії поставили під сумнів суверенітет Норвегії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

косачев,клишас,клішас

Російські можновладці сумніваються в праві Норвегії на суверенітет після того, як ця країна відмовилася пропускати вантажі для росіян на Шпіцбергені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачев назвав рішення Норвегії порушенням принципів гуманізму. "Своїм вольовим рішенням норвезька влада намагається залишити російських шахтарів без продуктів харчування, що аморально за своєю суттю", - заявив він.

Інший сенатор, Андрій Клішас, написав у телеграмі, що з цього моменту суверенітет Норвегії над Шпіцбергеном "під великим питанням".

Він заявив, що громадяни РФ на Шпіцбергені мають бути забезпечені всім необхідни. І додав, що "суверенітет у сучасному світі - це вже не лише право та можливість здійснювати всю повноту державної влади на певній території, а й право та здатність гарантувати та захищати права своїх громадян".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 червня Норвегія через санкції не пропустила вантаж для росіян на Шпіцбергені. Влада країни не видала дозвіл російській гірничодобувній компанії перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+62
Кацапи замоцно повірили у свої ж бредні про надлюдей, вищу расу і право вирішувати щось що до третіх країн.
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29.06.2022 11:44
+55
Браво!!! Поддайте еще говнеца в вашу рабссейскую печь дебилизма!
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29.06.2022 11:43
+49
Норвежскую рыбу давить бульдозерами. Ну если у них бульдозеры на ходу еще есть.
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29.06.2022 11:48
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І що вони зроблять?
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29.06.2022 11:43 Відповісти
Норвежскую рыбу давить бульдозерами. Ну если у них бульдозеры на ходу еще есть.
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29.06.2022 11:48 Відповісти
Перевезуть кацапів зі Шпіцбергена на материк. Це і легше, і безпечніше. 😁
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29.06.2022 11:56 Відповісти
кацапські шахти на Шпіцбергені ще з давнього совка не рентабельні - бо ніхто в Льодовитому океані, утім як на на інших океанах, на вугіллі не плаває.

ці шахти потрібні рашці як елемент присутності, але норвеги, схоже, вирішили прикрутити крантик
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29.06.2022 12:04 Відповісти
нерентабельні
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29.06.2022 17:07 Відповісти
"Шахтарі" в Баренцбурзі - то тільки криша. Вугілля з Шпіцбергена золоте. Там шахти зі ракетами.
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29.06.2022 12:16 Відповісти
В слові "клітор" стільки ж букв як і в "клішас" і починаються однаково
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29.06.2022 11:58 Відповісти
але клітор це потрібна речь, на відміну від клішаса.
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29.06.2022 13:38 Відповісти
Але клітор приносить задоволення всім жінкам, а клішас тільки путіну...
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29.06.2022 15:41 Відповісти
как говорят в Одессе:

"возьмут селедку и будут смотреть ей в глаза"
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29.06.2022 12:01 Відповісти
как эти курвистые кацапы вспоминают про человечность,когда их жопа подгарает !!!!!
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29.06.2022 14:22 Відповісти
Ласаснуть тунца))
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29.06.2022 22:02 Відповісти
Браво!!! Поддайте еще говнеца в вашу рабссейскую печь дебилизма!
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29.06.2022 11:43 Відповісти
Они не просто бьются об стену❗Они каждый раз берут разгончик👍

Сдохните уже ссуки💥 Просто какая то помойка👎
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29.06.2022 11:50 Відповісти
Довыделуешься парашка, ой довыделуешься.
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29.06.2022 11:44 Відповісти
Кацапи замоцно повірили у свої ж бредні про надлюдей, вищу расу і право вирішувати щось що до третіх країн.
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29.06.2022 11:44 Відповісти
Полностью кукуха уехала у целой нации. Уникальное явление в психиатрии, когда-то будут изучать и диссертации писать на тему: "Как целый народ поехал крышей и получил премию Дарвина".
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29.06.2022 11:56 Відповісти
Ще не повністю, на черзі сумнів суверенітету США над Аляскою, тоді буде дно.
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29.06.2022 12:53 Відповісти
Хоча путин з точністю копіює стиль міжнародного бандитизму адольфа алоізича (зараз 38-й рік, захоплення Судет, далі буде розчленування Чєхословаччини - тут у х*йла щось пішло не так), але відверто расистської філософії арійської вищої раси з вимірюванним черепів у кацапів немає. Тут дещо інше, побудоване на багатовіковому дикунстві цих теріторій. Знають вони, суки, що живуть в лайні, що у них все погано, що безнадійно відстають від цівілізації. Зате ми можемо обгадити всю земну кулю - ця думка приводить їхню еліту в екстаз. І по друге, яке право ви там маєте жити гарно? І по третє, Захід слабкий і залежний від енергоносіїв, бери його голими руками. І демократична Україна теж слабка і розбурхана, Крим показав, вони думали. Нападати ці шакали можуть лише на приречену жертву. Аднака чтота пашло нє так знову. Слава ЗСУ! Натхнення, натхнення і натхнення Генштабу щоб нарешті погнали наші ціх мерзопакосників з України!
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29.06.2022 12:27 Відповісти
Судети були у 2014 році (Крим). Якщо вважати Донбас Чехословаччиною, то зараз, напевно, 1940 рік: війна з Великою Британією, де Україна якраз Британія. Але, сподіваюсь, далі буде швидше, ніж у Другій, бо Штати вже ленд-ліз підписали і взагалі не морозяться, не чекають Перл-Харбору. І союзників у Путлера значно менше - тільки бульбофюрер. Бо всілякі Китаї та Індії в цю гру не грають, а так собі: відхоплюють шматочки задешево та чекають, коли рашка впаде, щоб роздерибанити тушку.
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29.06.2022 12:37 Відповісти
Ну вот уже и норги фашисты. Пора освобождать.
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29.06.2022 11:44 Відповісти
Фонд будущего... Норвегии с населением 5 млн. человек просто забросает ракетами бомбами в том числе и атомным ********** В ***-ДУРДОМЕ ********** ПОХОЖЕ ТЕРМИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ ШИЗОФРЕНИИ
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29.06.2022 11:48 Відповісти
Большая ошибка была, когда их туда запустили! Теперь русню оттуда каленым железом не выжгешь.
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29.06.2022 11:48 Відповісти
Кто эти высокоморальные гоблины?
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29.06.2022 11:48 Відповісти
Дебилы, Норвегия - это НАТО, а вы идете на..й.
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29.06.2022 11:49 Відповісти
Попытаются захватить сразу всю Скандинавию и Прибалтику с Польшей?
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29.06.2022 11:50 Відповісти
наркоманы . сэр
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29.06.2022 12:20 Відповісти
А заодно и Исландию. Чтобы два раза не ходить.
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29.06.2022 17:19 Відповісти
та вони її з Швецією зпутали, вікінги ***** однаково...
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29.06.2022 11:51 Відповісти
Зараз скажуть що Норвегію створив Ленін і тому вона їхня.
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29.06.2022 11:51 Відповісти
)) вообще папаня ломоносова грумант открыл. а норвегию да, однозначно маринованый володька основал. просто медынский с ****** это исследование ещё не опубликовали.
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29.06.2022 11:55 Відповісти
пусть норвеги передадут им кусковой кормовой соли, из гуманитарных соображений. и правда, не сосать же пирамидально-баренцбурским шахтёрам леденцы из норвежского льда не солёными. а так будут вприкуску с солью наяривать и жизнь их станет слаще )
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29.06.2022 11:52 Відповісти
Відгодували кацапську тварину, тепер отримуйте.
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29.06.2022 11:53 Відповісти
Ничего вы не понимаете. Это все миллион лет назад принадлежало великой педероссии. Надо спасать и возвращать. Да и вообще все принадлежало , все что есть))) И еще луна и марс )) Это все обманом выманили проклятые фошизды у бедной роисси.
Вот жеж придурки.
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29.06.2022 11:53 Відповісти
Ну, типа Рюрик - скандинав, такшта-а-а теперь всё "по праву" принадлежит его "прямому наслединку" - пую нулевому.

А так - слыхали про великотатарию от Португалии до Гондураса? Ото ж! Фсьо нашэ!
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29.06.2022 12:01 Відповісти
Це вже шось дуже схоже на "експертні" заяви ідіота юрія лози про професійні спроможності світових музикантів та співаків...
Може він там перекусав вже всю дурдуму і вона потихеньку перетворюється на одну здорову безмозглу "юрію лозу"?
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29.06.2022 11:53 Відповісти
tak chevo melochitsa tut ...ves mir NELEGITIMEN - ibo rjuzke tak scjhitajut

p.s. nehochetsa kaneshno....no bez bombjeshki maskvi oni neuzpakojutsa....v principe 2 bombi nuzhni shtoby zakonchit etot cirk....moskva i piter - vse i net parashi.
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29.06.2022 11:54 Відповісти
Читаем между строк - Они обещают мстить гражданам Норвегии
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29.06.2022 11:54 Відповісти
росияне на Змеином согласны поменяться местами с росиянами на Шпицбергене.
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29.06.2022 11:55 Відповісти
Мазохісти..
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29.06.2022 11:56 Відповісти
Еще один факт что рашистов нужно гнать из своей страны чтобы потом их не пришли *защищать* рашистские бомбардировщики
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29.06.2022 11:58 Відповісти
Суверенитет, границы это только для России. Остальные страны это незаконные образования. Только в России живут настоящие дикари. Кто еще хочет вести с ними переговоры. Как можно было заключать газовые договоры с Россией, теперь Россия шантажирует всю Европу повышение цены на газ, отключением газа. Где теперь фрау Меркель с ее «дальновидной» политикой.
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29.06.2022 12:01 Відповісти
А Норвегия ставит по сомнение суверенитет хрюсии.
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29.06.2022 12:01 Відповісти
та годі вже по чайній ложці сумніватись у суверінітетах!
об'явіть вже всю Землю історичною расісєй!
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29.06.2022 12:02 Відповісти
Ну по суті вони вже це заявили)

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29.06.2022 12:18 Відповісти
шо то з чем то -- рік відкритих двереи
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29.06.2022 12:03 Відповісти
Норвегия страна НАТО так надо понимать что России туда не зачем лезть если ее разобьет за три дня . А НАТО будет бить действительно очень сильно что тогда скажет Россия? Будет пощады просить? Надо понимать кто Россия а кто НАТО. Но в России зависть через то что она не такая как НАТО вот всех ненавидит и мстит.
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29.06.2022 12:04 Відповісти
Вас підарів всі ущемляють, всі вам погрожують, всі посягаються на **** скрепи....гавносвятині і язик плять.... всі хочуть забрати ваші гівноземлі, з вашим конченим стадом даже не баранів....
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29.06.2022 12:12 Відповісти
"Своїм вольовим рішенням норвезька влада намагається залишити російських шахтарів без продуктів харчування, що аморально за своєю суттю", Джерело: https://censor.net/ua/n3350958

Ну що тут скажеш ...
Чисто російська відповідь : "Пусть отсосут у моржа!"
Моржів там багато ..., і у них великий ...
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29.06.2022 12:12 Відповісти
..хто ще сумнівається, що Московія - дИржава-терорист?
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29.06.2022 12:13 Відповісти
скоро весь світ стане їхніми"історіческими тєріторіямі". Щось Аляску не згадують. А вже було - Сірія то "ісконно русскіе зємлі"
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29.06.2022 12:23 Відповісти
Самое смешное, что никто кацапам не запрещает снарядить ледокол, набить его подсанкционными товарами и отправить прямиком в порт на остров. Но нет, они привыкли, что грузы им возят норвежцы, и взвыли, что им вдруг отказали. Кацапы - аморальная подлая нация, которая ничего не знает о вежливости и благодарности.
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29.06.2022 12:23 Відповісти
Наконец-то! Наконец-то весь мир видит и усваивает, что есть расея.
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29.06.2022 12:29 Відповісти
ровняйте рф с землей, пока не поздно!
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29.06.2022 12:50 Відповісти
Нема ібонутим спокою. Вибачте за мій хранцузький.
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29.06.2022 12:53 Відповісти
Тільки якась країна НАТО щось забороняє, москалі верещать про голод росіян, вони без НАТО нездатні себе прогодувати.
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29.06.2022 12:53 Відповісти
Знов порошку нанюхались!
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29.06.2022 13:22 Відповісти
РIПОРТ-аж з дурки:
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29.06.2022 13:35 Відповісти
США далекоглядні, почали відновлювати 2-й Флот(Північна Атлантика)
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29.06.2022 14:27 Відповісти
а шо взагалі кацапи на тому шпіцбергені риють, на яких підставах?!
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29.06.2022 14:27 Відповісти
Там білих ведмедів більше, ніж людей. Хай полюють.
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29.06.2022 14:44 Відповісти
Але ж цей покидьок мае сенс коли так висловлюється...
Бо як що Шпіцберген е суверенною теріторіею Норвегії, то якого хріна там роблять орки-шахтарі?!
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29.06.2022 15:17 Відповісти
Перше постійне радянське селище виникло у Баренцбурзі в 1920 році. Хоча архіпелаг Шпіцберген і перебуває під норвезьким суверенітетом, унікальний договір про його статус (Шпіцбергенський трактат від 1920 року) надає громадянам усіх країн-підписантів рівні права щодо економічної експлуатації природних ресурсів, не забезпечуючи, однак, прав екстериторіальності. Нині Росія - єдина країна, крім самої Норвегії, підтримує свою економічну присутність на Шпіцбергені.
Вывод - надо Украине подписать трактат, высадить там десант и дать местным кацапам
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30.06.2022 11:03 Відповісти
 
 