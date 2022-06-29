В Росії поставили під сумнів суверенітет Норвегії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російські можновладці сумніваються в праві Норвегії на суверенітет після того, як ця країна відмовилася пропускати вантажі для росіян на Шпіцбергені.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачев назвав рішення Норвегії порушенням принципів гуманізму. "Своїм вольовим рішенням норвезька влада намагається залишити російських шахтарів без продуктів харчування, що аморально за своєю суттю", - заявив він.
Інший сенатор, Андрій Клішас, написав у телеграмі, що з цього моменту суверенітет Норвегії над Шпіцбергеном "під великим питанням".
Він заявив, що громадяни РФ на Шпіцбергені мають бути забезпечені всім необхідни. І додав, що "суверенітет у сучасному світі - це вже не лише право та можливість здійснювати всю повноту державної влади на певній території, а й право та здатність гарантувати та захищати права своїх громадян".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 червня Норвегія через санкції не пропустила вантаж для росіян на Шпіцбергені. Влада країни не видала дозвіл російській гірничодобувній компанії перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни.
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ці шахти потрібні рашці як елемент присутності, але норвеги, схоже, вирішили прикрутити крантик
"возьмут селедку и будут смотреть ей в глаза"
Сдохните уже ссуки💥 Просто какая то помойка👎
Вот жеж придурки.
А так - слыхали про великотатарию от Португалии до Гондураса? Ото ж! Фсьо нашэ!
Може він там перекусав вже всю дурдуму і вона потихеньку перетворюється на одну здорову безмозглу "юрію лозу"?
p.s. nehochetsa kaneshno....no bez bombjeshki maskvi oni neuzpakojutsa....v principe 2 bombi nuzhni shtoby zakonchit etot cirk....moskva i piter - vse i net parashi.
об'явіть вже всю Землю історичною расісєй!
Ну що тут скажеш ...
Чисто російська відповідь : "Пусть отсосут у моржа!"
Моржів там багато ..., і у них великий ...
Бо як що Шпіцберген е суверенною теріторіею Норвегії, то якого хріна там роблять орки-шахтарі?!
Вывод - надо Украине подписать трактат, высадить там десант и дать местным кацапам