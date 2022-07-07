Оккупанты ведут наступление на Славянск по трем направлениям, - мэр Лях
Оборону в Славянске Донецкой области выстраивают с первого дня полномасштабного вторжения России и сейчас украинские военные город сдавать не собираются.
Об этом заявил глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Сдавать Славянск точно никто не собирается. Военные настроены по-боевому. Они это демонстрируют четыре месяца. Желание у российских войск продвинуться из Изюма было уже давно. Там горячие продолжались бои. Сейчас там еще большее сконцентрировалось войско. Где будет главный удар, сказать сложно. Но я не вижу никаких панических настроений, наоборот – держимся. Наши военные в ожидании большого удара здесь уже давно. Оборонные сооружения строятся с первого дня, в основном за чертой города, чтобы не допустить врага в Славянск, а встретить его на подступах. Лично я в этом плане оптимистично настроеный", - отметил мэр.
По словам Ляха, российские войска сейчас ведут наступление на город по трем направлениям.
"Первое, где наступление длится уже более трех месяцев - это изюмское направление, у села Долина наши войска стоят, расстояние до города – 30 километров, дальше враг не продвигается. Наши военные силы сдерживают неприятеля, не дают окружить город. Святогорск-Богородичное – где-то месяц назад появилось это направление. Там тоже особого движения нет. Пытаются закрепиться, но опять-таки успеха не имеют. И лиманское направление – поселок Райгородок. Линия фронта там проходит вдоль реки Северский Донец. По прямому расстоянию километров 10 до фронта. Реактивная артиллерия добивает Славянска уже давно. Уже не одиночные прилеты, а сразу 1-2 залпа", - объяснил глава города.
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В них йде набагато більше грошей на фінансування війни (по почоних витратах це буде десь180 млрд.дол. за рік проти наших 50-60 млрд.дол.), в них ще купа техніки на зберіганні, а також *********** до неї). А головне, війна йде на нашій території, щодня гинуть цивільні, руйнуються наша інфраструктура (а скоро зима, люди вже не зможуть варити їжу чи навіть спати на вулиці під під'їздом свого напів-зруйнованого будинка), орки стирають з лиця Землі цілі міста по 50-100 тис. жителів. Відбудова одного такого міста (Сєверодонецька, наприклад) коштуватиме 1 млрд.дол.
Кацапів така війна влаштовує, вони можуть вести її ще 2-3 роки. Чи потягнемо ми позиційну війну, якщо не буде принципових змін в тактиці - питання!
Надеюсь в ГШ это отлично понимают
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 2 ч. ·
Западные СМИ и аналитики во весь голос твердят: грядёт битва с Путлером за Донецкую область.
Мы это итак знаем. Где западные пушки, РСЗО и системы ПРО, чтобы помочь нам в этой битве? Где обещанный ленд-лиз?
Или ждем, пока Путлер захватит Донецкую область, чтобы потом говорить на Западе очередные пафосные речи про героизм украинцев?