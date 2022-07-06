Следующее ключевое сражение - бой за Славянск, - британская разведка

Бой за Славянск может стать следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что за последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев.

"Российские силы из Восточной и Западной групп вооруженных сил сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 километрах к северу от города Славянск. Поскольку городу также угрожают Центральная и Южная группы войск, существует реальная возможность, что бой за Славянск станет следующей ключевой битвой в борьбе за Донбасс", - говорится в сообщении.

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