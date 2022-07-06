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Новости Война
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Следующее ключевое сражение - бой за Славянск, - британская разведка

слов'янськ

Бой за Славянск может стать следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что за последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев.

"Российские силы из Восточной и Западной групп вооруженных сил сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 километрах к северу от города Славянск. Поскольку городу также угрожают Центральная и Южная группы войск, существует реальная возможность, что бой за Славянск станет следующей ключевой битвой в борьбе за Донбасс", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В результате обстрела Славянска погибли 2 человека, 7 ранены, - мэр Лях. ФОТО

Автор: 

Великобритания (4918) разведка (4168) Славянск (2566)


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Топ комментарии
+12
РФ суттєво поміняло тактику, раніше йшов широкомасштабний наступ, по різним напрямкам розтягнутими силами їх успішно знищували ЗСУ, а зараз РФ тримають загальній фронт відсукуючи по шматку потрібної території, концентруючи удари в одному місці, як мінімум з десятикратною перевагою у кількості військ і техніки.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
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06.07.2022 09:03
+9
Могу сказать чем очередная "ключевая" битва закончится...
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06.07.2022 08:52
+8
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06.07.2022 08:57
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Могу сказать чем очередная "ключевая" битва закончится...
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06.07.2022 08:52 Ответить
Не можешь.
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06.07.2022 09:05 Ответить
Відступом на вигідні позиції оборони? Втрата Слов'янська - це не проблема, а навіть стратегічний успіх? Маю надію, що я усього цього не побачу.
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06.07.2022 09:20 Ответить
та тим що несчислені тушки свинособак де насипом а де частинами повернуться домой к радним бярозкам....
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06.07.2022 09:51 Ответить
Ну давай скажи . Псіханеш і піде у воєнкомат чи з дивану краще аналізувати?
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06.07.2022 10:19 Ответить
Трупами кацапні
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06.07.2022 10:40 Ответить
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06.07.2022 08:57 Ответить
Это что за паблик?
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06.07.2022 09:03 Ответить
Не знаєш хто такий Диркін?
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06.07.2022 09:23 Ответить
якщо здадуть і це місто, то Залужного потрібно міняти. Потрібно давно міняти і ЗеЄрмака, але, на жаль, це неможливо.

Чеченці під керівництвом грамотних командирів з одними гранотаметами і з кількома танками, без авіації, союзників, людських резервів змогли утримати Грозний у 1-ю чеченську - розгромити 4 (чотири) армії РФ.
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06.07.2022 08:59 Ответить
РФ суттєво поміняло тактику, раніше йшов широкомасштабний наступ, по різним напрямкам розтягнутими силами їх успішно знищували ЗСУ, а зараз РФ тримають загальній фронт відсукуючи по шматку потрібної території, концентруючи удари в одному місці, як мінімум з десятикратною перевагою у кількості військ і техніки.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
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06.07.2022 09:03 Ответить
вміння концентрувати війська в необхідномі місці і необхідний час - це і є показник справжніх військових керівників.
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06.07.2022 09:55 Ответить
В одному місці надавили, в інших послабили і там просуваються наші.
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06.07.2022 11:01 Ответить
Хорошо если это правда
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06.07.2022 11:13 Ответить
Ну ты сильно не фантазируй!

Не было там 4-х армий! Было около 10тыс на штурмах и подштурмах, потом добавили еще 50-80тыс.
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06.07.2022 10:29 Ответить
Знов ЛайвНьюз заверщить що бандери розпинають мальчіка в трусіках. Двоє дєржут, а одін прібіваєт.
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06.07.2022 09:02 Ответить
Потрібно абсолютно всіх цивільних вивезти з цих міст включно з собаками та котами. Там «добрих» мешканців вистачає які чекають своїх «асвабадітєлєй», Нелю Штепу запитайте та вже каравай спекла.
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06.07.2022 09:08 Ответить
Хлопці від моєї організації в неділю були там з волонтерською місією, кажуть в Слов'янську не побачили практично жодної людини на вулицях, в Краматорську ще так сяк...
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06.07.2022 10:23 Ответить
Панове досить розганяти зраду зрадоньку, Україна повина виграти війну, а для цього потрібно зберігти армію. Час грає на нас, ворог вже видихся, а Україна накопичує зброю для контрнаступу.

Послухайте Юрія Швеця на ютубі.
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06.07.2022 09:09 Ответить
в нас буде армія, але тільки десь під Львовом, а може і далі на захід..., тактика рашистів проста - вони нищать місто за містом і йдуть далі і далі..., ресурси в них невичерпні..., вони можуть воювати роками, а ми - ні...
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06.07.2022 09:14 Ответить
Кто тебе сказал что у них ресурсы бесконечные? Если уже с Беларуси тянут вооружение.
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06.07.2022 09:19 Ответить
в них є виробництво
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06.07.2022 09:39 Ответить
Виробництво чого? ******** техніки? Так чому вони знімають Т-64? ***********, так чому з білорашки просять?
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06.07.2022 09:58 Ответить
немає ничого нескінченного.....
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06.07.2022 09:53 Ответить
а швецю що? він же не в дніпрі сидить......а округ колумбія-там всі можуть губи надувати.політрук на відстані)))))
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06.07.2022 10:00 Ответить
Це той, хто напередодні наступу казав, що нічого не буде? Дякую, але ні.
А про ворог вже видохся уже кожен тиждень чую більше 4х місяців поспіль. Не вірте пропаганді і не доведеться розчаровуватися.
І це ще росія загальну мобілізацію не об'явила.
А усім, хто вважає, що цього 100% не буде раджу згадати, що казали про повномасштабний наступ в нарешті зрозуміти, що ви гадки не маєте про те, що росія буде чи не буде робити.
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06.07.2022 12:44 Ответить
Потрібно абсолютно всіх цивільних вивезти з цих міст включно з собаками та котами. Там «добрих» мешканців вистачає які чекають своїх «асвабадітєлєй», Нелю Штепу запитайте та вже каравай спекла.
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06.07.2022 09:11 Ответить
Сколько же ****… строчит комменты под такими новостями.
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06.07.2022 09:16 Ответить
Вони зрадофіли. Або по тупості своїй, або на зарплаті. Ціль - посіяти паніку та недовіру ЗСУ. Так що це гірше, ніж ****.. .
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06.07.2022 10:03 Ответить
Просто зекоманда распиарила "битву за Донбасс" как основную в войне. Даже киношное название состряпали. А мы, получается, эту битву проигрываем. Ясен пень у людей разочарование. Плюс то, что буквально вчера говорят о "панівних висотах", а сегодня наши осталяют город. Оптимизма все это не придает.
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06.07.2022 10:14 Ответить
Воно й одразу ще з 2014 року виглядає, як договірняк з огляду на те, що основні колаборанти частково перебувають в Україні, частково спокійно виїхали.
Також багато розмов навколо того ж прем'єра Шмигаля - ставленика ахметова. А Донбас - це власність Ахметова, і вiн чітко його здає.
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06.07.2022 09:23 Ответить
А Донбас - це власність Ахметова, і вiн чітко його здає.

Железная логика! Железнее не бывает
Ахметов спит и видит - как бы ему поскорее остаться без собственности? Вот Мариуполя не стало, и он сразу вздохнул полной грудью от облегчения?
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06.07.2022 09:54 Ответить
Донбас може й здають, але не Ахметов. Він точно від цього не у виграші.
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06.07.2022 10:20 Ответить
Ещё недавно Микола Янавич Азиров казав...,
Донбасс регион специфический и дотационный...в год из бюджета выделяется до 14 миллиардов дотаций...
Похоже что такого бабла больше не будет...
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06.07.2022 09:45 Ответить
там щоб відбудувати все зруйноване, потрібні будуть сотні мільярдів доларів... Фактично зараз східному фронті йде битва за те, кому дістанеться вщент зруйнований регіон і кому доведеться десятки років його відновлювати...
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06.07.2022 10:22 Ответить
Специально для уряпропаганды жмут на одном направлении, чтобы показать "успех" для своих зомбаков и паникёров. Нехрен вестись, надо продолжать маневровую войну на изматывание войск и выбивание техники, нечего с дураками лоб в лоб сталкиваться, они с потерями не считаются пока...
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06.07.2022 11:11 Ответить
Головна битва це битва з гнидами в Україні.
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06.07.2022 12:34 Ответить
 
 