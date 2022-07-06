Следующее ключевое сражение - бой за Славянск, - британская разведка
Бой за Славянск может стать следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс.
К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что за последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев.
"Российские силы из Восточной и Западной групп вооруженных сил сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 километрах к северу от города Славянск. Поскольку городу также угрожают Центральная и Южная группы войск, существует реальная возможность, что бой за Славянск станет следующей ключевой битвой в борьбе за Донбасс", - говорится в сообщении.
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Чеченці під керівництвом грамотних командирів з одними гранотаметами і з кількома танками, без авіації, союзників, людських резервів змогли утримати Грозний у 1-ю чеченську - розгромити 4 (чотири) армії РФ.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
Не было там 4-х армий! Было около 10тыс на штурмах и подштурмах, потом добавили еще 50-80тыс.
Послухайте Юрія Швеця на ютубі.
А про ворог вже видохся уже кожен тиждень чую більше 4х місяців поспіль. Не вірте пропаганді і не доведеться розчаровуватися.
І це ще росія загальну мобілізацію не об'явила.
А усім, хто вважає, що цього 100% не буде раджу згадати, що казали про повномасштабний наступ в нарешті зрозуміти, що ви гадки не маєте про те, що росія буде чи не буде робити.
Також багато розмов навколо того ж прем'єра Шмигаля - ставленика ахметова. А Донбас - це власність Ахметова, і вiн чітко його здає.
Железная логика! Железнее не бывает
Ахметов спит и видит - как бы ему поскорее остаться без собственности? Вот Мариуполя не стало, и он сразу вздохнул полной грудью от облегчения?
Донбасс регион специфический и дотационный...в год из бюджета выделяется до 14 миллиардов дотаций...
Похоже что такого бабла больше не будет...