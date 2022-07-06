Наступна ключова битва - бій за Слов’янськ, - британська розвідка

Бій за Слов’янськ може стати наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що за останній тиждень російські сили, ймовірно, просунулися ще на 5 км головною дорогою E40 від Ізюма, зіткнувшись із надзвичайно рішучим опором українців.

"Російські сили зі Східної і Західної груп збройних сил зараз, ймовірно, перебувають приблизно за 16 кілометрів на північ від міста Слов’янськ. Оскільки місту також загрожують Центральна і Південна групи військ, існує реальна можливість, що бій за Слов’янськ стане наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас", - йдеться в повідомленні.

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