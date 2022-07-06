Наступна ключова битва - бій за Слов’янськ, - британська розвідка
Бій за Слов’янськ може стати наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас.
Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що за останній тиждень російські сили, ймовірно, просунулися ще на 5 км головною дорогою E40 від Ізюма, зіткнувшись із надзвичайно рішучим опором українців.
"Російські сили зі Східної і Західної груп збройних сил зараз, ймовірно, перебувають приблизно за 16 кілометрів на північ від міста Слов’янськ. Оскільки місту також загрожують Центральна і Південна групи військ, існує реальна можливість, що бій за Слов’янськ стане наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Konsatntin Kotsan
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+9 Frol Fedoroff
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+8 Прощай немытая раССея
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Чеченці під керівництвом грамотних командирів з одними гранотаметами і з кількома танками, без авіації, союзників, людських резервів змогли утримати Грозний у 1-ю чеченську - розгромити 4 (чотири) армії РФ.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
Не было там 4-х армий! Было около 10тыс на штурмах и подштурмах, потом добавили еще 50-80тыс.
Послухайте Юрія Швеця на ютубі.
А про ворог вже видохся уже кожен тиждень чую більше 4х місяців поспіль. Не вірте пропаганді і не доведеться розчаровуватися.
І це ще росія загальну мобілізацію не об'явила.
А усім, хто вважає, що цього 100% не буде раджу згадати, що казали про повномасштабний наступ в нарешті зрозуміти, що ви гадки не маєте про те, що росія буде чи не буде робити.
Також багато розмов навколо того ж прем'єра Шмигаля - ставленика ахметова. А Донбас - це власність Ахметова, і вiн чітко його здає.
Железная логика! Железнее не бывает
Ахметов спит и видит - как бы ему поскорее остаться без собственности? Вот Мариуполя не стало, и он сразу вздохнул полной грудью от облегчения?
Донбасс регион специфический и дотационный...в год из бюджета выделяется до 14 миллиардов дотаций...
Похоже что такого бабла больше не будет...