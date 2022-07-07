Окупанти ведуть наступ на Слов'янськ з трьох напрямків, - мер Лях
Оборону в Слов’янську на Донеччині вибудовують зі першого дня повномасштабного вторгнення Росії і зараз українські військові місто здавати не збираються.
Про це заявив голова Слов’янської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Здавати Слов’янськ точно ніхто не збирається. Військові налаштовані по-бойовому. Вони це демонструють протягом чотирьох місяців. Бажання у російських військ просунутися з Ізюма було вже давно. Там гарячі тривали бої. Зараз там ще більше сконцентрувалося військ. Де буде головний удар, сказати складно. Але я не бачу ніяких панічних настроїв, навпаки - тримаймося. Наші військові в очікуванні великого удар тут вже давно. Обороні споруди будуються з першого дня, в основному за межею міста, щоб не допустити ворога у Слов’янськ, а зустріти його на підступах. Особисто я в цьому плані оптимістично налаштований", - зазначив мер.
За словами Ляха, російські війська зараз ведуть наступ на місто з трьох напрямків.
"Перший, де наступ триває вже більше трьох місяців - це ізюмський напрямок, біля села Долина наші війська стоять, відстань до міста – 30 кілометрів, далі ворог не просувається. Наші військові сили стримують ворога, не дають оточити місто. Святогірськ-Богородичне – десь місяць тому з’явився цей напрямок. Там теж особливого руху немає. Намагаються закріпитися, але знову ж таки успіху не мають. І лиманський напрямок – селище Райгородок. Лінія фронту там проходить вздовж річки Сіверський Донець. По прямій відстань кілометрів 10 до фронту. Реактивна артилерія добиває до Слов’янська вже давно. Вже не одиночні прильоти, а одразу 1-2 залпи", - пояснив очільник міста.
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В них йде набагато більше грошей на фінансування війни (по почоних витратах це буде десь180 млрд.дол. за рік проти наших 50-60 млрд.дол.), в них ще купа техніки на зберіганні, а також *********** до неї). А головне, війна йде на нашій території, щодня гинуть цивільні, руйнуються наша інфраструктура (а скоро зима, люди вже не зможуть варити їжу чи навіть спати на вулиці під під'їздом свого напів-зруйнованого будинка), орки стирають з лиця Землі цілі міста по 50-100 тис. жителів. Відбудова одного такого міста (Сєверодонецька, наприклад) коштуватиме 1 млрд.дол.
Кацапів така війна влаштовує, вони можуть вести її ще 2-3 роки. Чи потягнемо ми позиційну війну, якщо не буде принципових змін в тактиці - питання!
Надеюсь в ГШ это отлично понимают
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 2 ч. ·
Западные СМИ и аналитики во весь голос твердят: грядёт битва с Путлером за Донецкую область.
Мы это итак знаем. Где западные пушки, РСЗО и системы ПРО, чтобы помочь нам в этой битве? Где обещанный ленд-лиз?
Или ждем, пока Путлер захватит Донецкую область, чтобы потом говорить на Западе очередные пафосные речи про героизм украинцев?