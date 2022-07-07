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Новини Війна
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Окупанти ведуть наступ на Слов'янськ з трьох напрямків, - мер Лях

словянськ

Оборону в Слов’янську на Донеччині вибудовують зі першого дня повномасштабного вторгнення Росії і зараз українські військові місто здавати не збираються.

Про це заявив голова Слов’янської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Здавати Слов’янськ точно ніхто не збирається. Військові налаштовані по-бойовому. Вони це демонструють протягом чотирьох місяців. Бажання у російських військ просунутися з Ізюма було вже давно. Там гарячі тривали бої. Зараз там ще більше сконцентрувалося військ. Де буде головний удар, сказати складно. Але я не бачу ніяких панічних настроїв, навпаки - тримаймося. Наші військові в очікуванні великого удар тут вже давно. Обороні споруди будуються з першого дня, в основному за межею міста, щоб не допустити ворога у Слов’янськ, а зустріти його на підступах. Особисто я в цьому плані оптимістично налаштований", - зазначив мер.

За словами Ляха, російські війська зараз ведуть наступ на місто з трьох напрямків.

"Перший, де наступ триває вже більше трьох місяців - це ізюмський напрямок, біля села Долина наші війська стоять, відстань до міста – 30 кілометрів, далі ворог не просувається. Наші військові сили стримують ворога, не дають оточити місто. Святогірськ-Богородичне – десь місяць тому з’явився цей напрямок. Там теж особливого руху немає. Намагаються закріпитися, але знову ж таки успіху не мають. І лиманський напрямок – селище Райгородок. Лінія фронту там проходить вздовж річки Сіверський Донець. По прямій відстань кілометрів 10 до фронту. Реактивна артилерія добиває до Слов’янська вже давно. Вже не одиночні прильоти, а одразу 1-2 залпи", - пояснив очільник міста.

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Автор: 

Слов’янськ (593)


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Топ коментарі
+8
Надо во время военного положения перестать публиковать заявления всяких меров, перов, советников и помощников. Только ГенШтаб и МО ну и спикеры силовых министерств по своим направлениям. Или добавлять : С личной точки зрения такого то, по личному мнению, по не подтвержденной информации и т.д. 90% отличить окоп от траншеи не знают как, но как воевать в масштабах Европы большие специалисты.
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07.07.2022 12:17
+4
выбивать склады БК и арсеналы глубоко в тылу,разрушать логистику - только так.Рашисты равняют с землей города.Не будет БК - не будет наступления
Надеюсь в ГШ это отлично понимают
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07.07.2022 12:37
+3
Люська Арестовичь говорила что сдадим Лисичанск дальше рашисты будут только в лоб по фронту атаковать. Рашисты видимо поняли наше слабое место, и теперь будут брать каждый город в кольцо чтобы мы его оставляли и уходили
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07.07.2022 12:10
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Люська Арестовичь говорила что сдадим Лисичанск дальше рашисты будут только в лоб по фронту атаковать. Рашисты видимо поняли наше слабое место, и теперь будут брать каждый город в кольцо чтобы мы его оставляли и уходили
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07.07.2022 12:10 Відповісти
Надо во время военного положения перестать публиковать заявления всяких меров, перов, советников и помощников. Только ГенШтаб и МО ну и спикеры силовых министерств по своим направлениям. Или добавлять : С личной точки зрения такого то, по личному мнению, по не подтвержденной информации и т.д. 90% отличить окоп от траншеи не знают как, но как воевать в масштабах Европы большие специалисты.
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07.07.2022 12:17 Відповісти
А зачем слушать их заявления достаточно смотреть на карту боевых действий что бы сделать вывод, что реально происходит,как бы печально это не было.
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07.07.2022 15:46 Відповісти
Треба рити окопи як при Вердені в Першу світову війну, 10 м в глибину, щоб ніякий снаряд не дістав. Тим більше зараз і потрібна техніка для цього є.
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07.07.2022 12:22 Відповісти
Саме позиційну (окопну) війну зразка І Світової нав'язують нам кацапи. Враховуючи, що їхня перевага в артилерії та авіації ще довгий час буде у рази, саме така тактика війни на виснаження їм вигідна.
В них йде набагато більше грошей на фінансування війни (по почоних витратах це буде десь180 млрд.дол. за рік проти наших 50-60 млрд.дол.), в них ще купа техніки на зберіганні, а також *********** до неї). А головне, війна йде на нашій території, щодня гинуть цивільні, руйнуються наша інфраструктура (а скоро зима, люди вже не зможуть варити їжу чи навіть спати на вулиці під під'їздом свого напів-зруйнованого будинка), орки стирають з лиця Землі цілі міста по 50-100 тис. жителів. Відбудова одного такого міста (Сєверодонецька, наприклад) коштуватиме 1 млрд.дол.
Кацапів така війна влаштовує, вони можуть вести її ще 2-3 роки. Чи потягнемо ми позиційну війну, якщо не буде принципових змін в тактиці - питання!
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07.07.2022 12:40 Відповісти
А який у нас вибір? У нас немає бронетехніки, щоб вести маневрену війну. Залишається тільки зариватися глибоко в землю і надіятися на допомогу союзників.
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07.07.2022 12:57 Відповісти
В рот мені ноги,а чому на телебаченні та інтернеті кажуть про оперативну паузу?Потрібно казати,що пауза у Луганській області,але на Донецькому ж напрямку все не так бо наші експерти у всіх галузях розказують,що орки перейшли до стадії відкладання личинок дрозофілів і комарів.
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07.07.2022 12:33 Відповісти
выбивать склады БК и арсеналы глубоко в тылу,разрушать логистику - только так.Рашисты равняют с землей города.Не будет БК - не будет наступления
Надеюсь в ГШ это отлично понимают
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07.07.2022 12:37 Відповісти
Хтось може розповісти меру, який запевняє, що в місто ворога впускати не будуть, бо будують укріплення за межами міста, що терористи не входячи в місто стирають його з лиця землі гариматами, "градами" "ураганами", "смерчами" і ракетами. Потрібно було не відводити війська з укріплень, які будувалися з 2014 року, от звідти точно нічого не дістало до міста. І потрібно було робити максимум своїх нармат "Богдана" і снаряди до них, ракети і РЗСО, які дороблялися в нас і показали гарні результати.Але вумний нарід заради поржати зробив те, що зробив. Смішно, ще хочеться ржати? Навчилися асфальтом відбивати постріли із гармат і РСЗО? Я вірю у СЗУ, але чому розвиток подій коментують люди, які не служили і не мають ніякого відношення до ЗСУ, правда всі як один повдягали військові односторої.
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07.07.2022 13:03 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVh4nWM4ZVx4W6F5YE1HW60u_TBhH67ssliFRuR3XfqvT040RPNleX1GHUtdLDZU1veu-CHdbt1sBDuKF5AsE_hGyvI9c-AgAoeGDryoYLKzzz-begAMJxMWjY2NrSrSF_Q-ScIw7CR0YjfP3yfx_iZ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVh4nWM4ZVx4W6F5YE1HW60u_TBhH67ssliFRuR3XfqvT040RPNleX1GHUtdLDZU1veu-CHdbt1sBDuKF5AsE_hGyvI9c-AgAoeGDryoYLKzzz-begAMJxMWjY2NrSrSF_Q-ScIw7CR0YjfP3yfx_iZ&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 2 ч. ·

Западные СМИ и аналитики во весь голос твердят: грядёт битва с Путлером за Донецкую область.

Мы это итак знаем. Где западные пушки, РСЗО и системы ПРО, чтобы помочь нам в этой битве? Где обещанный ленд-лиз?

Или ждем, пока Путлер захватит Донецкую область, чтобы потом говорить на Западе очередные пафосные речи про героизм украинцев?
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07.07.2022 13:21 Відповісти
От цікаво, де ділась та курва неля штепа зі Слов'янська з якої й почався цей 'руський мір'
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07.07.2022 18:09 Відповісти
 
 