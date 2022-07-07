Окупанти ведуть наступ на Слов'янськ з трьох напрямків, - мер Лях

Оборону в Слов’янську на Донеччині вибудовують зі першого дня повномасштабного вторгнення Росії і зараз українські військові місто здавати не збираються.

Про це заявив голова Слов’янської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Здавати Слов’янськ точно ніхто не збирається. Військові налаштовані по-бойовому. Вони це демонструють протягом чотирьох місяців. Бажання у російських військ просунутися з Ізюма було вже давно. Там гарячі тривали бої. Зараз там ще більше сконцентрувалося військ. Де буде головний удар, сказати складно. Але я не бачу ніяких панічних настроїв, навпаки - тримаймося. Наші військові в очікуванні великого удар тут вже давно. Обороні споруди будуються з першого дня, в основному за межею міста, щоб не допустити ворога у Слов’янськ, а зустріти його на підступах. Особисто я в цьому плані оптимістично налаштований", - зазначив мер.

За словами Ляха, російські війська зараз ведуть наступ на місто з трьох напрямків.

"Перший, де наступ триває вже більше трьох місяців - це ізюмський напрямок, біля села Долина наші війська стоять, відстань до міста – 30 кілометрів, далі ворог не просувається. Наші військові сили стримують ворога, не дають оточити місто. Святогірськ-Богородичне – десь місяць тому з’явився цей напрямок. Там теж особливого руху немає. Намагаються закріпитися, але знову ж таки успіху не мають. І лиманський напрямок – селище Райгородок. Лінія фронту там проходить вздовж річки Сіверський Донець. По прямій відстань кілометрів 10 до фронту. Реактивна артилерія добиває до Слов’янська вже давно. Вже не одиночні прильоти, а одразу 1-2 залпи", - пояснив очільник міста.

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