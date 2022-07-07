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Новости
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Никаких задержек с зарплатой военным нет, - Минобороны

пенсия,зарплата,военные

За пять месяцев 2022 г. госрасходы на оборону составили 235,3 млрд грн.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По состоянию на сегодня, если мы говорим о денежных расходах и выплатах для военнослужащих, то никаких задержек и никакого дефицита пока нет", - рассказала она.

Также Маляр прокомментировала вопрос об обеспечении амуницией в отдельных воинских частях. "Мы говорим о том, что полная амуниция и вооружение нужны на переднем крае, если военная часть находится в другом месте, то сами командиры решают, каким образом там происходит вопрос с вооружением", - отметила она.

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Кроме этого, Маляр подчеркнула, что на момент полномасштабного вторжения была высокая потребность в амуниции, однако на сегодня она удовлетворена более чем на половину.

"Есть определенные сложности, потому что тот объем, который нам нужен, – это огромная потребность, и даже для западных производителей это очень большие объемы, и их невозможно удовлетворить путем одной поставки", - рассказала заместитель министра обороны.

Кроме того, добавила Маляр, нельзя хранить амуницию в одном месте, потому что враг охотится и на склады. Поэтому, по ее словам, сегодня поставки амуниции перешли на другую модель.

Автор: 

Минобороны (9287) военнослужащие (6099) заработная плата (2399) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+9
Щас пошукаю інтерв'ю Тані Чорновол, де вона каже про невиплати бойових 100тисяч щомісяця по всім окопам...
Зарплати - (в районі 30, 35 тисяч) - таки да, виплачуються. Так Таня підтверджує.
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07.07.2022 12:22
+7
Ага, нема затримок. Чоловік моєї сестри вже 1,5 місяці неотримував грошей. Обіцяли на минулому тижні, потім на початку цього. Чекають.
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07.07.2022 12:22
+6
так так так..і хлопцям платять..і соцвиплати..а куди діваються грошові надходження віл донатів на ЗСУ та гуманітарка на соціалку - біс його знає..може на татухи кошевого..
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07.07.2022 12:30
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Ага, нема затримок. Чоловік моєї сестри вже 1,5 місяці неотримував грошей. Обіцяли на минулому тижні, потім на початку цього. Чекають.
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07.07.2022 12:22 Ответить
У меня в подразделении эти 100к не получают алкоголики, самоходчики, отказники. К сожалению аватары попадают в армию тоже.
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07.07.2022 14:20 Ответить
Щас пошукаю інтерв'ю Тані Чорновол, де вона каже про невиплати бойових 100тисяч щомісяця по всім окопам...
Зарплати - (в районі 30, 35 тисяч) - таки да, виплачуються. Так Таня підтверджує.
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07.07.2022 12:22 Ответить
головне що Серожа Дещенко за 300 тисяч отримує, не залишаючи нічні клуби Києва
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07.07.2022 17:20 Ответить
Певно сама Маляр отримує, тому за всіх росписується.
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07.07.2022 12:26 Ответить
так так так..і хлопцям платять..і соцвиплати..а куди діваються грошові надходження віл донатів на ЗСУ та гуманітарка на соціалку - біс його знає..може на татухи кошевого..
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07.07.2022 12:30 Ответить
А де ви суки зелені ці гроші берете? Економіка майже мертва. Роботи нема, а якщо є, то тільки на їжу. Вже нема мови, щоб одежу купити, комуналку оплатити, чи відкласти. Людей закрили силою в концтаборі і сміються. Клоун на відосіках кривляється. Я на початку війни ненавидів Росію. Зараз я мабудь Україну ненавиджу більше. Звідси втічуть мільйони, якщо не десятки мільйонів. Що ви робити, дибіли зелені? Відкрийте кордони, врегулюйте це законодавчо, введіть фінансову чи кримінальну відповідальність. Випустіть людей щоб вони могли заробляти
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07.07.2022 12:33 Ответить
ого яка фахова думка
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07.07.2022 12:37 Ответить
та ж Бога ради..піндуй куди схочеш https://i.gifer.com/FXZn.gif
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07.07.2022 15:09 Ответить
бешенный фоп уклонист
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07.07.2022 15:34 Ответить
Це все просто "денафіцирують".
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07.07.2022 12:34 Ответить
Безтолкова особа не на своєму місці. Алка повертайся в адвокати беніних холуїв.
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07.07.2022 12:38 Ответить
вірити зеленим рукожопам-себе не поважати
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07.07.2022 12:52 Ответить
Ще про податок не забувайте. 20% від цих сум повертається в державу одразу при виплаті ПДФО. І ще 20% коли на ці гроші щось придбати НДС. 40% це мародерство. І це мінімум, до 60% маєш заплптити данину у вигляді податків в нашій державі, людей просто грабують.
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07.07.2022 12:56 Ответить
Не знаю, кому як, з власного досвіду скажу, що родич все отримує вчасно і в повному обсязі
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07.07.2022 13:48 Ответить
За пять месяцев 2022 г. госрасходы на оборону составили 235,3 млрд грн. Источник:

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А зеленский ****** про 6 млрд. долларов в месяц. Или 6*36=216 млрд. в месяц.

ВОПРОС ДЛЯ 73%: Кто наживается на войне?
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07.07.2022 14:11 Ответить
питання для того вопросника - як статистично можливе голосування в 73% за бобіка? задовбали..не можливеееееееееееее
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07.07.2022 15:11 Ответить
А что входит в 6-млрд?
Например семьям погибших солдатам выплачивают по 15млн. грн это почти 415тыс$
Если грубо и примерно считать потери один к одному, то это 35тыс : 4мес. =8750*415тыс$ = 3,6млрд$ в месяц на выплаты погибшим.
3,6млрд$ + зарплата в месяц 1,3млрд$=4,9млрд$ в месяц.
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07.07.2022 15:26 Ответить
Нам два месяца не платят
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26.07.2022 14:38 Ответить
 
 