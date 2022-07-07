Никаких задержек с зарплатой военным нет, - Минобороны
За пять месяцев 2022 г. госрасходы на оборону составили 235,3 млрд грн.
Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"По состоянию на сегодня, если мы говорим о денежных расходах и выплатах для военнослужащих, то никаких задержек и никакого дефицита пока нет", - рассказала она.
Также Маляр прокомментировала вопрос об обеспечении амуницией в отдельных воинских частях. "Мы говорим о том, что полная амуниция и вооружение нужны на переднем крае, если военная часть находится в другом месте, то сами командиры решают, каким образом там происходит вопрос с вооружением", - отметила она.
Кроме этого, Маляр подчеркнула, что на момент полномасштабного вторжения была высокая потребность в амуниции, однако на сегодня она удовлетворена более чем на половину.
"Есть определенные сложности, потому что тот объем, который нам нужен, – это огромная потребность, и даже для западных производителей это очень большие объемы, и их невозможно удовлетворить путем одной поставки", - рассказала заместитель министра обороны.
Кроме того, добавила Маляр, нельзя хранить амуницию в одном месте, потому что враг охотится и на склады. Поэтому, по ее словам, сегодня поставки амуниции перешли на другую модель.
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Зарплати - (в районі 30, 35 тисяч) - таки да, виплачуються. Так Таня підтверджує.
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А зеленский ****** про 6 млрд. долларов в месяц. Или 6*36=216 млрд. в месяц.
ВОПРОС ДЛЯ 73%: Кто наживается на войне?
Например семьям погибших солдатам выплачивают по 15млн. грн это почти 415тыс$
Если грубо и примерно считать потери один к одному, то это 35тыс : 4мес. =8750*415тыс$ = 3,6млрд$ в месяц на выплаты погибшим.
3,6млрд$ + зарплата в месяц 1,3млрд$=4,9млрд$ в месяц.