Никаких задержек с зарплатой военным нет, - Минобороны

За пять месяцев 2022 г. госрасходы на оборону составили 235,3 млрд грн.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По состоянию на сегодня, если мы говорим о денежных расходах и выплатах для военнослужащих, то никаких задержек и никакого дефицита пока нет", - рассказала она.

Также Маляр прокомментировала вопрос об обеспечении амуницией в отдельных воинских частях. "Мы говорим о том, что полная амуниция и вооружение нужны на переднем крае, если военная часть находится в другом месте, то сами командиры решают, каким образом там происходит вопрос с вооружением", - отметила она.

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Кроме этого, Маляр подчеркнула, что на момент полномасштабного вторжения была высокая потребность в амуниции, однако на сегодня она удовлетворена более чем на половину.

"Есть определенные сложности, потому что тот объем, который нам нужен, – это огромная потребность, и даже для западных производителей это очень большие объемы, и их невозможно удовлетворить путем одной поставки", - рассказала заместитель министра обороны.

Кроме того, добавила Маляр, нельзя хранить амуницию в одном месте, потому что враг охотится и на склады. Поэтому, по ее словам, сегодня поставки амуниции перешли на другую модель.