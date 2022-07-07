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Новини
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Жодних затримок із зарплатою військовим немає, - Міноборони

пенсия,зарплата,военные

За п'ять місяців 2022 року держвитрати на оборону становили 235,3 млрд грн.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Станом на сьогодні, якщо ми говоримо про грошові витрати і виплати для військовослужбовців, то ніяких затримок та ніякого дефіциту поки що немає", - розповіла вона.

Також Маляр прокоментувала питання про забезпечення амуніцією в окремих військових частинах. "Іноді це буває елементарне нерозуміння, де знаходиться військова частина і підрозділ. Ми говоримо про те, що повна амуніція і озброєння потрібні на передньому краї, якщо військова частина знаходиться в іншому місці, то самі командири вирішують, яким чином там відбувається питання з озброєнням", - зазначила вона.

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Окрім цього, Маляр підкреслила, що на момент повномасштабного вторгнення була висока потреба в амуніції, проте на сьогодні ця потреба задоволена більш ніж на половину.

"Є певні складнощі, бо той обсяг, який нам потрібен, – це величезна потреба, і навіть для західних виробників це дуже великі обсяги, і їх неможливо задовольнити шляхом однієї поставки", - розповіла заступник міністра оборони.

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Крім того, додала Маляр, не можна зберігати амуніцію в одному місці, бо ворог полює і на склади. Тому, за її словами, сьогодні постачання амуніції перейшло на іншу модель.

Автор: 

Міноборони (7306) військовослужбовці (4706) зарплата (2236) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+9
Щас пошукаю інтерв'ю Тані Чорновол, де вона каже про невиплати бойових 100тисяч щомісяця по всім окопам...
Зарплати - (в районі 30, 35 тисяч) - таки да, виплачуються. Так Таня підтверджує.
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07.07.2022 12:22
+7
Ага, нема затримок. Чоловік моєї сестри вже 1,5 місяці неотримував грошей. Обіцяли на минулому тижні, потім на початку цього. Чекають.
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07.07.2022 12:22
+6
так так так..і хлопцям платять..і соцвиплати..а куди діваються грошові надходження віл донатів на ЗСУ та гуманітарка на соціалку - біс його знає..може на татухи кошевого..
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07.07.2022 12:30
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Ага, нема затримок. Чоловік моєї сестри вже 1,5 місяці неотримував грошей. Обіцяли на минулому тижні, потім на початку цього. Чекають.
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07.07.2022 12:22 Відповісти
У меня в подразделении эти 100к не получают алкоголики, самоходчики, отказники. К сожалению аватары попадают в армию тоже.
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07.07.2022 14:20 Відповісти
Щас пошукаю інтерв'ю Тані Чорновол, де вона каже про невиплати бойових 100тисяч щомісяця по всім окопам...
Зарплати - (в районі 30, 35 тисяч) - таки да, виплачуються. Так Таня підтверджує.
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07.07.2022 12:22 Відповісти
головне що Серожа Дещенко за 300 тисяч отримує, не залишаючи нічні клуби Києва
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07.07.2022 17:20 Відповісти
Певно сама Маляр отримує, тому за всіх росписується.
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07.07.2022 12:26 Відповісти
так так так..і хлопцям платять..і соцвиплати..а куди діваються грошові надходження віл донатів на ЗСУ та гуманітарка на соціалку - біс його знає..може на татухи кошевого..
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07.07.2022 12:30 Відповісти
А де ви суки зелені ці гроші берете? Економіка майже мертва. Роботи нема, а якщо є, то тільки на їжу. Вже нема мови, щоб одежу купити, комуналку оплатити, чи відкласти. Людей закрили силою в концтаборі і сміються. Клоун на відосіках кривляється. Я на початку війни ненавидів Росію. Зараз я мабудь Україну ненавиджу більше. Звідси втічуть мільйони, якщо не десятки мільйонів. Що ви робити, дибіли зелені? Відкрийте кордони, врегулюйте це законодавчо, введіть фінансову чи кримінальну відповідальність. Випустіть людей щоб вони могли заробляти
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07.07.2022 12:33 Відповісти
ого яка фахова думка
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07.07.2022 12:37 Відповісти
та ж Бога ради..піндуй куди схочеш https://i.gifer.com/FXZn.gif
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07.07.2022 15:09 Відповісти
бешенный фоп уклонист
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07.07.2022 15:34 Відповісти
Це все просто "денафіцирують".
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07.07.2022 12:34 Відповісти
Безтолкова особа не на своєму місці. Алка повертайся в адвокати беніних холуїв.
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07.07.2022 12:38 Відповісти
вірити зеленим рукожопам-себе не поважати
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07.07.2022 12:52 Відповісти
Ще про податок не забувайте. 20% від цих сум повертається в державу одразу при виплаті ПДФО. І ще 20% коли на ці гроші щось придбати НДС. 40% це мародерство. І це мінімум, до 60% маєш заплптити данину у вигляді податків в нашій державі, людей просто грабують.
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07.07.2022 12:56 Відповісти
Не знаю, кому як, з власного досвіду скажу, що родич все отримує вчасно і в повному обсязі
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07.07.2022 13:48 Відповісти
За пять месяцев 2022 г. госрасходы на оборону составили 235,3 млрд грн. Источник:

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А зеленский ****** про 6 млрд. долларов в месяц. Или 6*36=216 млрд. в месяц.

ВОПРОС ДЛЯ 73%: Кто наживается на войне?
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07.07.2022 14:11 Відповісти
питання для того вопросника - як статистично можливе голосування в 73% за бобіка? задовбали..не можливеееееееееееее
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07.07.2022 15:11 Відповісти
А что входит в 6-млрд?
Например семьям погибших солдатам выплачивают по 15млн. грн это почти 415тыс$
Если грубо и примерно считать потери один к одному, то это 35тыс : 4мес. =8750*415тыс$ = 3,6млрд$ в месяц на выплаты погибшим.
3,6млрд$ + зарплата в месяц 1,3млрд$=4,9млрд$ в месяц.
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07.07.2022 15:26 Відповісти
Нам два месяца не платят
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26.07.2022 14:38 Відповісти
 
 