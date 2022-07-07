Жодних затримок із зарплатою військовим немає, - Міноборони

За п'ять місяців 2022 року держвитрати на оборону становили 235,3 млрд грн.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Станом на сьогодні, якщо ми говоримо про грошові витрати і виплати для військовослужбовців, то ніяких затримок та ніякого дефіциту поки що немає", - розповіла вона.

Також Маляр прокоментувала питання про забезпечення амуніцією в окремих військових частинах. "Іноді це буває елементарне нерозуміння, де знаходиться військова частина і підрозділ. Ми говоримо про те, що повна амуніція і озброєння потрібні на передньому краї, якщо військова частина знаходиться в іншому місці, то самі командири вирішують, яким чином там відбувається питання з озброєнням", - зазначила вона.

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Окрім цього, Маляр підкреслила, що на момент повномасштабного вторгнення була висока потреба в амуніції, проте на сьогодні ця потреба задоволена більш ніж на половину.

"Є певні складнощі, бо той обсяг, який нам потрібен, – це величезна потреба, і навіть для західних виробників це дуже великі обсяги, і їх неможливо задовольнити шляхом однієї поставки", - розповіла заступник міністра оборони.

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Крім того, додала Маляр, не можна зберігати амуніцію в одному місці, бо ворог полює і на склади. Тому, за її словами, сьогодні постачання амуніції перейшло на іншу модель.