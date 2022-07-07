Жодних затримок із зарплатою військовим немає, - Міноборони
За п'ять місяців 2022 року держвитрати на оборону становили 235,3 млрд грн.
Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Станом на сьогодні, якщо ми говоримо про грошові витрати і виплати для військовослужбовців, то ніяких затримок та ніякого дефіциту поки що немає", - розповіла вона.
Також Маляр прокоментувала питання про забезпечення амуніцією в окремих військових частинах. "Іноді це буває елементарне нерозуміння, де знаходиться військова частина і підрозділ. Ми говоримо про те, що повна амуніція і озброєння потрібні на передньому краї, якщо військова частина знаходиться в іншому місці, то самі командири вирішують, яким чином там відбувається питання з озброєнням", - зазначила вона.
Окрім цього, Маляр підкреслила, що на момент повномасштабного вторгнення була висока потреба в амуніції, проте на сьогодні ця потреба задоволена більш ніж на половину.
"Є певні складнощі, бо той обсяг, який нам потрібен, – це величезна потреба, і навіть для західних виробників це дуже великі обсяги, і їх неможливо задовольнити шляхом однієї поставки", - розповіла заступник міністра оборони.
Крім того, додала Маляр, не можна зберігати амуніцію в одному місці, бо ворог полює і на склади. Тому, за її словами, сьогодні постачання амуніції перейшло на іншу модель.
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Зарплати - (в районі 30, 35 тисяч) - таки да, виплачуються. Так Таня підтверджує.
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А зеленский ****** про 6 млрд. долларов в месяц. Или 6*36=216 млрд. в месяц.
ВОПРОС ДЛЯ 73%: Кто наживается на войне?
Например семьям погибших солдатам выплачивают по 15млн. грн это почти 415тыс$
Если грубо и примерно считать потери один к одному, то это 35тыс : 4мес. =8750*415тыс$ = 3,6млрд$ в месяц на выплаты погибшим.
3,6млрд$ + зарплата в месяц 1,3млрд$=4,9млрд$ в месяц.