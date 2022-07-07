"Твой газсбыт" пригрозил должникам судами
Газоснабжающая сеть Дмитрия Фирташа, работающая под брендом "Твой газсбыт" в 18 областях Украины, призвала потребителей вернуть ей долги. В противном случае компания пойдет в суд.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили на сайте компании.
"Обязанность потребителя произвести полный окончательный расчет с предыдущим поставщиком за потребленный газ. Поставщик, которому потребитель задолжал, имеет право взыскать долг в судебном порядке", - говорится в сообщении.
Напомним, газсбыты не поставляют природный газ потребителям с 1 мая 2022 года.
Менеджер по связям с общественностью департамента маркетинга и работы с клиентами ГК "Нафтогаз Украины" Галина Русаневич подтвердила долговые проблемы потребителей и заявила, что в случае их возникновения следует обращаться к предыдущему поставщику и написать заявление о возврате переплаты по май.
"Эти компании ведут себя несоответственно в отношении своих клиентов, выставили им счета, которые не имели права выставлять. Люди стали жертвами этой сделки. К сожалению, другого механизма возврата средств, кроме заявления к предыдущему поставщикам, нет", - заявила она.
В подобной ситуации оказался и бизнес, который обслуживался у газсбытов. Средства предприятий "зависли" на счетах сети.
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Одни "историю" напоминают - другие кнутом бьют...
"Слабая нация должна страдать и умереть"
Такой у них девиз. А со словянами у них особый пунктик. Потому это будет только усиливаться под покровом "война"... А вы в курсе что мы с московией де-юре не воюем?
Потому нет - голосовать и поддерживать они будут очередных клоунов, пи_в и проституток.
А "сильные мира сего" будут и дальше в голосину ржать.
Ещё Тенюх показал себя,сцыкливым бараном.
Таке товариство не здатне мислити розумно, а перетворюються на диких кабанів та биків, нездатних до об'єднання та адекватної відповіді загарбникам.
Приватбанк взагалі шльондра, в тому році, як були проблеми з рахунком газопостачальника, вони його одразу прибрали у себе з сервісу оплати комуналки, і оплатити було неможливо, а тут він провисів більше місяця. В долі, однозначно.
Нафтогаз з Газзбутами провели чудову шахрайську схему, гроші зависли і тепер "масти собі голову". З цими зеленими курвами платити наперед більше не буду (заплатив за все літо), бо тільки створю проблему собі. Вітренко - підерас однозначно, як і той хто його добивався призначення.
Всю эту ситуацию мог бы легко разрулить НКРЭ.но там в руководстве сидят такие же зелёные *******ы,которые без команды из жОПы и пальцем не пошевелят.
Фирташ занёс однозначно.любят у нас зелёные слуги зелёные бумажки
Хер платил,писал заявы,разбирался.
Короче,пришло судебное решение оплатить. Нет ,тогда подавай сам в суд.