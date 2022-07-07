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"Твой газсбыт" пригрозил должникам судами

газзбут

Газоснабжающая сеть Дмитрия Фирташа, работающая под брендом "Твой газсбыт" в 18 областях Украины, призвала потребителей вернуть ей долги. В противном случае компания пойдет в суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили на сайте компании.

"Обязанность потребителя произвести полный окончательный расчет с предыдущим поставщиком за потребленный газ. Поставщик, которому потребитель задолжал, имеет право взыскать долг в судебном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, газсбыты не поставляют природный газ потребителям с 1 мая 2022 года.

Менеджер по связям с общественностью департамента маркетинга и работы с клиентами ГК "Нафтогаз Украины" Галина Русаневич подтвердила долговые проблемы потребителей и заявила, что в случае их возникновения следует обращаться к предыдущему поставщику и написать заявление о возврате переплаты по май.

"Эти компании ведут себя несоответственно в отношении своих клиентов, выставили им счета, которые не имели права выставлять. Люди стали жертвами этой сделки. К сожалению, другого механизма возврата средств, кроме заявления к предыдущему поставщикам, нет", - заявила она.

В подобной ситуации оказался и бизнес, который обслуживался у газсбытов. Средства предприятий "зависли" на счетах сети.

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Автор: 

Газ (10223) тарифы (1855)


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Топ комментарии
+19
Обов'язок споживача? А не пішли б ви усі нах*й? За свої обов'язки загадайте. Старий постачальник приймав показання, оплату на своєму ж сайті, коли вже не мав на те право, а повідомив, що постачальник змінився через місяць. Нафтогаз теж не поспішав казати, щоб платили йому, рахунок прийшов декілька днів тому. Приватбанк не поспішав змінювати рахунок на оплату, який ВІН нав'язує до оплати. Це не кажучи про те, що ніхто договорів з новим постачальником не підписував. Думають що війна все спише, тепер ніхто взагалі не буде платити завчасно.
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07.07.2022 13:39
+18
Мерзотники , цікаво в єдиному оліргахічному марафоні малороські журнашлюхи розкажуть як їх барін обкрадає українців разом з боневтіком.
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07.07.2022 13:31
+13
тобто тут, власне, дві інформації - газзбут давить, щоб з ним розрахувались, а нафтогаз пояснює, що за травень цей самий газзбут не мав права приймати платежі.
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07.07.2022 13:34
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a vot tut zeshobla mogla by i po piaritsa - paslav firtasha na 3 bukvi....vo vremja voini tak skazat.
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07.07.2022 13:29 Ответить
Фирташ п#дорас хитро сделанный ,пособник ПУТЛЕРА , здохни мразь , кому ты угрожаешь , многие выехали или погибли ,у многих нет денег из-за войны террора твоего ***** И РАШИСТОВ
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07.07.2022 17:51 Ответить
Им *****.под каждым газопостачальником своя юридическая фирма,которая занимается выбиванием долгов через суд за долю немалую.
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08.07.2022 09:24 Ответить
Мерзотники , цікаво в єдиному оліргахічному марафоні малороські журнашлюхи розкажуть як їх барін обкрадає українців разом з боневтіком.
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07.07.2022 13:31 Ответить
Хех. Мій сусід вже років 10 не платить і ніякого суду пришелепкуватому. Хто на що вчився.
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07.07.2022 13:33 Ответить
тобто тут, власне, дві інформації - газзбут давить, щоб з ним розрахувались, а нафтогаз пояснює, що за травень цей самий газзбут не мав права приймати платежі.
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07.07.2022 13:34 Ответить
а переплаты кто будет возвращать??? или то таке...
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07.07.2022 13:35 Ответить
КоСелёк, коСелёк... Какой коСелёк?
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07.07.2022 13:44 Ответить
Обов'язок споживача? А не пішли б ви усі нах*й? За свої обов'язки загадайте. Старий постачальник приймав показання, оплату на своєму ж сайті, коли вже не мав на те право, а повідомив, що постачальник змінився через місяць. Нафтогаз теж не поспішав казати, щоб платили йому, рахунок прийшов декілька днів тому. Приватбанк не поспішав змінювати рахунок на оплату, який ВІН нав'язує до оплати. Це не кажучи про те, що ніхто договорів з новим постачальником не підписував. Думають що війна все спише, тепер ніхто взагалі не буде платити завчасно.
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07.07.2022 13:39 Ответить
В принципі я можу заплатити. Але хай вишлють мені копії своїх паспортів, ідентифікаційних кодів, заявку на оплату та квитанцію, що отриманий мною газ вони десь купили, а не вкрали.
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07.07.2022 13:47 Ответить
Было бы не плохо всем так заявить, тогда мб и за конституционные положения вспомнят... Ибо в обратном случаи будут и дальше доворовывать последнее...
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07.07.2022 15:00 Ответить
чей-чей газзбут?
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07.07.2022 13:39 Ответить
Фірташа,керівники облгаззбутів-всі бувші мусора з убопа.
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07.07.2022 13:52 Ответить
В мене переплата трохи білше 2700, тепер купа проблем, щоб її повернути. Треба писати заяву, а я навіть не знаю точну суму, оскільки компанія закрила доступ до рахунку. Ось такий він пан Фірташ.
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07.07.2022 13:42 Ответить
Если в заявке на возврат денежных средств не угадаешь сумму то тебе будет отказано.и так до тех пор пока не угадаешь. Лото Забава *****
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08.07.2022 09:27 Ответить
У фірташа покидька принцип, кому я винен прощаю а хто мені платіть навіть без акта звірки.Ще та Су.а
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07.07.2022 13:43 Ответить
Сразу вспоминается Делиев с его посылом.
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07.07.2022 13:43 Ответить
Дивися на всю цю вакханалію і почуття патріотизму "зростає" в рази. Гордість за нашу державу "так і розпирає".
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07.07.2022 13:45 Ответить
пдорас фірташ ідьот нхй.
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07.07.2022 13:47 Ответить
сегодня ездил в их главную по нашему кусту контору на экспертизу своего газового счетчика. Был потрясен. это государство в государстве. постройки все новенькое современное. автомобили нулячие с салонов. и не какие то там таврии и дачи в основном фольцвагены . территория вылизана , охрана борзая , персонал пыхатый и такой же упоротый как и охрана. со своей стоянки клиентов на дорогу выгоняют. короч впечатление очень неприятное и унизительное. как в совке побывал.
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07.07.2022 13:50 Ответить
A тепер цього ******** на розмінування! "размінірованія єстєвствєнним путьом"
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07.07.2022 14:06 Ответить
да, холопам показывают их место...
Одни "историю" напоминают - другие кнутом бьют...
"Слабая нация должна страдать и умереть"
Такой у них девиз. А со словянами у них особый пунктик. Потому это будет только усиливаться под покровом "война"... А вы в курсе что мы с московией де-юре не воюем?
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07.07.2022 15:03 Ответить
Щеневтік наколотив ще до війни з своїми тупими реформами.Тепер досі катастрофа війни та ще ці заморочки з газом..
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07.07.2022 13:51 Ответить
По факту Фірташ багато років обкрадам народ та займався геноцидом.Тепер він насрав на народ і зрозумів що стригти хутро не мамає з відкі припинив закупку газу.С початку перекінувши всі богі на державу та Нафтогаз.Держава його послала на ***.Тепер він хоче з народу здерти.Так може народу послати його на*** чи як?
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07.07.2022 13:54 Ответить
НА РОЗМІНУВАННЯ ЦЮ ШЛЬОНДРУ!!!
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07.07.2022 14:07 Ответить
ну нарешті, зараз держава-Нафтогаз буде обкрадати вже сама, без Фірташа
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07.07.2022 17:31 Ответить
Держава в лиці Щеневтіка та його слуги чийогось народу про який ми не знаємо але це не український все творить проти людей.
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07.07.2022 13:55 Ответить
Військовий стан, більшість населення стали заручниками оціх збутів, обслуговуючих компаній... судів буде дуже багато, зара рахунки малюють і за вивіз сміття, де багатьох нема, тобто по факту не користуються послугами. Привіт анархія.
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07.07.2022 13:55 Ответить
Когда будут национализированы прокладки по-типу "Твий Газзбут" и т.п.? Хватит людям голову пудрить платой за доставки и прочие платежи за "воздух"...
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07.07.2022 14:07 Ответить
Коли при владі будуть націоналісти.
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07.07.2022 14:13 Ответить
у 50% в головах пугалка московская "бендера всех рускоговорящих убьет"
Потому нет - голосовать и поддерживать они будут очередных клоунов, пи_в и проституток.
А "сильные мира сего" будут и дальше в голосину ржать.
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07.07.2022 15:06 Ответить
Помним.Махницкий ******* поднялся.
Ещё Тенюх показал себя,сцыкливым бараном.
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08.07.2022 09:34 Ответить
А ЧОМУ НЕ МОЖНА ПЕРЕВЕСТИ КОШТИ ПЛАТНИКІВ НА НОВІ РАХУНКИ НАФТОГАЗУ І ПОЗБАВИТИ НАРОД БЮРОКРАТИЧНОЇ ВОЛОКІТИ . ВОНИ НЕ РОЗУМІЮТЬ ЩО В ТАКИЙ СПОСІБ НАЛАШТОВУЮТЬ УКРАЇНЦІВ ПРОТИ ВЛАДИ . ЯК ПЕНСІОНЕР В 90-70 років , ПРОЖИВАЮЧИЙ В СЕЛІ БУДЕ ОФОРМЛЯТИ ПАПЕРИ ПРО ЦІ ПЕРЕРАХУНКИ , ХТОСЬ ПОДУМАВ ПРО ЦЕ . Є СЕЛА В ЯКІ НАВІТЬ МАРШРУТКИ НЕ ЇЗДЯТЬ БО ТАМ НЕМАЄ ДОРОГИ .
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07.07.2022 14:13 Ответить
Тому що саме такі цілі і переслідують: нагрівання соціума, роз'їдання зсередини, виснаження ментально.
Таке товариство не здатне мислити розумно, а перетворюються на диких кабанів та биків, нездатних до об'єднання та адекватної відповіді загарбникам.
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07.07.2022 15:09 Ответить
Сначала пересчитайте свои коэффициенты которые вы незаконно насчитывали
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07.07.2022 14:16 Ответить
Я про эту оборудку вообще случайно узнал, бо Приват предупредил о смене счета. А за май заплатил, оказалось не туда. Облгаз молчит, хотя мейл и телефон мои есть у них. Показания не приняли, по нолям написали. Никаких тебе договоров с Нафтогазом, просто плати, а показания передавай в облгаз. А облгаз на кукане вертел, ноли рисует...Барделюга пипец..
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07.07.2022 14:21 Ответить
А потім скажуть, що ви знову не туди платили, і самі винні. Тому як дуже гроші їм потрібні, хай судяться з старим постачальником і забирають в них мою переплату, я ж її за газ платив, і це вказано в квитанції, а не просто так відправив для переплати.
Приватбанк взагалі шльондра, в тому році, як були проблеми з рахунком газопостачальника, вони його одразу прибрали у себе з сервісу оплати комуналки, і оплатити було неможливо, а тут він провисів більше місяця. В долі, однозначно.
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07.07.2022 14:33 Ответить
може Ви не розібралися? Вони нулі малюють бо в них Ви нічого не купили, продаж і нараховує нафтогаз, там не нулі
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07.07.2022 14:56 Ответить
1,5 місяця Нафтогаз чекав, поки добросовісні споживачі платять Газзбутам за травень і аванс за червень (а дехто і далі) хоча газ постачався з 1 травня вже нафтогазівський. Тепер гроші переплачені зависли в Газзбуті і повернути без пакета документів не можливо. При чому гроші повертають тільки власникам особового рахунку не зважаючи хто платив, звертатися теж повинен він. Мешканці районів змушені їхати в районні центри, вистоювати в чергах і тому часто відмовляються звертатися за поверненням, бо час і гроші на проїзд перевищують ту переплату. Ще в Гвззбутах при зверненнях фізосіб вимагають заново укласти договір на доставку , вартість 300 грн.
Нафтогаз з Газзбутами провели чудову шахрайську схему, гроші зависли і тепер "масти собі голову". З цими зеленими курвами платити наперед більше не буду (заплатив за все літо), бо тільки створю проблему собі. Вітренко - підерас однозначно, як і той хто його добивався призначення.
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07.07.2022 14:39 Ответить
При чем тут Витренко,хотя то что он ******* согласен.
Всю эту ситуацию мог бы легко разрулить НКРЭ.но там в руководстве сидят такие же зелёные *******ы,которые без команды из жОПы и пальцем не пошевелят.
Фирташ занёс однозначно.любят у нас зелёные слуги зелёные бумажки
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08.07.2022 09:40 Ответить
Чого ви раніше добровільно не перейшли на нафтогаз? Там же було дешевше. Якщо будемо відчувати повний пиз*ець як на фронті, так і в економіці - прийдеться палити всі ці гази, адміністрації... Все одно втрачати нічого
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07.07.2022 14:59 Ответить
Переход это не гарантия успеха.перешли полтора года назад,при переходе фирташевское ОПГ навесило не существующий долг.
Хер платил,писал заявы,разбирался.
Короче,пришло судебное решение оплатить. Нет ,тогда подавай сам в суд.
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08.07.2022 09:44 Ответить
Чому б фірташа до стінки не поставити? Для України на одного шахрая менше стане.
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07.07.2022 15:11 Ответить
Коротше, не на часі платити комуналку на час війни. Спишут потім зобов'язання, я так думаю.
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07.07.2022 15:29 Ответить
Я й не знав, що "Газзбут" мій...
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07.07.2022 15:52 Ответить
А переплату чего не возвращают? У меня более 2 тыс грн. Все морозятся. И таких людей много
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07.07.2022 17:09 Ответить
Вбийте ермака. е хтось? Я сам піду
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07.07.2022 17:18 Ответить
кріпто кошель на патрони. ставте лайки
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07.07.2022 17:19 Ответить
https://www.etherchain.org/account/0x909f2eef775aada245c509654a45569672f399da 0x909f2eef775aada245c509654a45569672f399da
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07.07.2022 17:21 Ответить
заїбашу ту потвору
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07.07.2022 17:23 Ответить
Как успехи?
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08.07.2022 09:45 Ответить
Ліквідувати нафіг ці срані газзбути! У нас є Нафтогаз! В моєму місті ці вилупки людям дзвонять всю війну на телефони і вимагають сплату боргу, а також ходять по квартирах з перевірками. Імітують бурну діяльність.
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07.07.2022 23:34 Ответить
Ліквідувати потрібно нафтогаз в тому числі. Це лише корупційна прокладка, яка стриже жирні вершки у якості посередника між виробником Укргазвидобування/Укртрансгаз та споживачем. Як повідомлялося раніше, собівартість газу українського видобутку 1грн/куб.м. От і рахуйте, якщо дружите з математикою
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18.07.2022 20:23 Ответить
 
 