"Твій газзбут" пригрозив боржникам судами

Газопостачальна мережа Дмитра Фірташа, що працює під брендом "Твій газзбут" у 18 областях України, закликала споживачів повернуть їй борги. Інакше компанія піде в суд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили на сайті компанії.

"Обов’язок споживача - провести повний остаточний розрахунок із попереднім постачальником за спожитий газ. Постачальник, якому споживач заборгував, має право стягнути борг у судовому порядку", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що газзбути не постачають природний газ споживачам з 1 травня 2022 року.

Менеджер зі зв’язків з громадськістю департаменту маркетингу та роботи з клієнтами ГК "Нафтогаз України" Галина Русаневич підтвердила боргові проблеми споживачів й заявила, що у разі їх виникнення треба звертатися до попереднього постачальника та написати заяву про повернення переплати за травень.

"Ці компанії поводяться невідповідально щодо своїх клієнтів, виставили їм рахунки, які не мали права виставляти. Люди стали жертвами цієї оборудки. На жаль, іншого механізму повернення коштів, окрім заяви до попереднього постачальникам, немає", - заявила вона.

У подібній ситуації опинився і бізнес, який обслуговувався у газзбутів. Кошти підприємств "зависли" на рахунках мережі.

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