"Твій газзбут" пригрозив боржникам судами
Газопостачальна мережа Дмитра Фірташа, що працює під брендом "Твій газзбут" у 18 областях України, закликала споживачів повернуть їй борги. Інакше компанія піде в суд.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили на сайті компанії.
"Обов’язок споживача - провести повний остаточний розрахунок із попереднім постачальником за спожитий газ. Постачальник, якому споживач заборгував, має право стягнути борг у судовому порядку", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що газзбути не постачають природний газ споживачам з 1 травня 2022 року.
Менеджер зі зв’язків з громадськістю департаменту маркетингу та роботи з клієнтами ГК "Нафтогаз України" Галина Русаневич підтвердила боргові проблеми споживачів й заявила, що у разі їх виникнення треба звертатися до попереднього постачальника та написати заяву про повернення переплати за травень.
"Ці компанії поводяться невідповідально щодо своїх клієнтів, виставили їм рахунки, які не мали права виставляти. Люди стали жертвами цієї оборудки. На жаль, іншого механізму повернення коштів, окрім заяви до попереднього постачальникам, немає", - заявила вона.
У подібній ситуації опинився і бізнес, який обслуговувався у газзбутів. Кошти підприємств "зависли" на рахунках мережі.
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Одни "историю" напоминают - другие кнутом бьют...
"Слабая нация должна страдать и умереть"
Такой у них девиз. А со словянами у них особый пунктик. Потому это будет только усиливаться под покровом "война"... А вы в курсе что мы с московией де-юре не воюем?
Потому нет - голосовать и поддерживать они будут очередных клоунов, пи_в и проституток.
А "сильные мира сего" будут и дальше в голосину ржать.
Ещё Тенюх показал себя,сцыкливым бараном.
Таке товариство не здатне мислити розумно, а перетворюються на диких кабанів та биків, нездатних до об'єднання та адекватної відповіді загарбникам.
Приватбанк взагалі шльондра, в тому році, як були проблеми з рахунком газопостачальника, вони його одразу прибрали у себе з сервісу оплати комуналки, і оплатити було неможливо, а тут він провисів більше місяця. В долі, однозначно.
Нафтогаз з Газзбутами провели чудову шахрайську схему, гроші зависли і тепер "масти собі голову". З цими зеленими курвами платити наперед більше не буду (заплатив за все літо), бо тільки створю проблему собі. Вітренко - підерас однозначно, як і той хто його добивався призначення.
Всю эту ситуацию мог бы легко разрулить НКРЭ.но там в руководстве сидят такие же зелёные *******ы,которые без команды из жОПы и пальцем не пошевелят.
Фирташ занёс однозначно.любят у нас зелёные слуги зелёные бумажки
Хер платил,писал заявы,разбирался.
Короче,пришло судебное решение оплатить. Нет ,тогда подавай сам в суд.