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"Твій газзбут" пригрозив боржникам судами

газзбут

Газопостачальна мережа Дмитра Фірташа, що працює під брендом "Твій газзбут" у 18 областях України, закликала споживачів повернуть їй борги. Інакше компанія піде в суд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили на сайті компанії.

"Обов’язок споживача - провести повний остаточний розрахунок із попереднім постачальником за спожитий газ. Постачальник, якому споживач заборгував, має право стягнути борг у судовому порядку", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що газзбути не постачають природний газ споживачам з 1 травня 2022 року.

Менеджер зі зв’язків з громадськістю департаменту маркетингу та роботи з клієнтами ГК "Нафтогаз України" Галина Русаневич підтвердила боргові проблеми споживачів й заявила, що у разі їх виникнення треба звертатися до попереднього постачальника та написати заяву про повернення переплати за травень.

"Ці компанії поводяться невідповідально щодо своїх клієнтів, виставили їм рахунки, які не мали права виставляти. Люди стали жертвами цієї оборудки. На жаль, іншого механізму повернення коштів, окрім заяви до попереднього постачальникам, немає", - заявила вона.

У подібній ситуації опинився і бізнес, який обслуговувався у газзбутів. Кошти підприємств "зависли" на рахунках мережі.

Читайте: Варто готуватися до повного припинення постачання російського газу в ЄС, - фон дер Ляєн

Автор: 

газ (10406) тарифи (2005)


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Топ коментарі
+19
Обов'язок споживача? А не пішли б ви усі нах*й? За свої обов'язки загадайте. Старий постачальник приймав показання, оплату на своєму ж сайті, коли вже не мав на те право, а повідомив, що постачальник змінився через місяць. Нафтогаз теж не поспішав казати, щоб платили йому, рахунок прийшов декілька днів тому. Приватбанк не поспішав змінювати рахунок на оплату, який ВІН нав'язує до оплати. Це не кажучи про те, що ніхто договорів з новим постачальником не підписував. Думають що війна все спише, тепер ніхто взагалі не буде платити завчасно.
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07.07.2022 13:39
+18
Мерзотники , цікаво в єдиному оліргахічному марафоні малороські журнашлюхи розкажуть як їх барін обкрадає українців разом з боневтіком.
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07.07.2022 13:31
+13
тобто тут, власне, дві інформації - газзбут давить, щоб з ним розрахувались, а нафтогаз пояснює, що за травень цей самий газзбут не мав права приймати платежі.
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07.07.2022 13:34
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a vot tut zeshobla mogla by i po piaritsa - paslav firtasha na 3 bukvi....vo vremja voini tak skazat.
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07.07.2022 13:29 Відповісти
Фирташ п#дорас хитро сделанный ,пособник ПУТЛЕРА , здохни мразь , кому ты угрожаешь , многие выехали или погибли ,у многих нет денег из-за войны террора твоего ***** И РАШИСТОВ
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07.07.2022 17:51 Відповісти
Им *****.под каждым газопостачальником своя юридическая фирма,которая занимается выбиванием долгов через суд за долю немалую.
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08.07.2022 09:24 Відповісти
Мерзотники , цікаво в єдиному оліргахічному марафоні малороські журнашлюхи розкажуть як їх барін обкрадає українців разом з боневтіком.
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07.07.2022 13:31 Відповісти
Хех. Мій сусід вже років 10 не платить і ніякого суду пришелепкуватому. Хто на що вчився.
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07.07.2022 13:33 Відповісти
тобто тут, власне, дві інформації - газзбут давить, щоб з ним розрахувались, а нафтогаз пояснює, що за травень цей самий газзбут не мав права приймати платежі.
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07.07.2022 13:34 Відповісти
а переплаты кто будет возвращать??? или то таке...
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07.07.2022 13:35 Відповісти
КоСелёк, коСелёк... Какой коСелёк?
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07.07.2022 13:44 Відповісти
Обов'язок споживача? А не пішли б ви усі нах*й? За свої обов'язки загадайте. Старий постачальник приймав показання, оплату на своєму ж сайті, коли вже не мав на те право, а повідомив, що постачальник змінився через місяць. Нафтогаз теж не поспішав казати, щоб платили йому, рахунок прийшов декілька днів тому. Приватбанк не поспішав змінювати рахунок на оплату, який ВІН нав'язує до оплати. Це не кажучи про те, що ніхто договорів з новим постачальником не підписував. Думають що війна все спише, тепер ніхто взагалі не буде платити завчасно.
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07.07.2022 13:39 Відповісти
В принципі я можу заплатити. Але хай вишлють мені копії своїх паспортів, ідентифікаційних кодів, заявку на оплату та квитанцію, що отриманий мною газ вони десь купили, а не вкрали.
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07.07.2022 13:47 Відповісти
Было бы не плохо всем так заявить, тогда мб и за конституционные положения вспомнят... Ибо в обратном случаи будут и дальше доворовывать последнее...
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07.07.2022 15:00 Відповісти
чей-чей газзбут?
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07.07.2022 13:39 Відповісти
Фірташа,керівники облгаззбутів-всі бувші мусора з убопа.
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07.07.2022 13:52 Відповісти
В мене переплата трохи білше 2700, тепер купа проблем, щоб її повернути. Треба писати заяву, а я навіть не знаю точну суму, оскільки компанія закрила доступ до рахунку. Ось такий він пан Фірташ.
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07.07.2022 13:42 Відповісти
Если в заявке на возврат денежных средств не угадаешь сумму то тебе будет отказано.и так до тех пор пока не угадаешь. Лото Забава *****
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08.07.2022 09:27 Відповісти
У фірташа покидька принцип, кому я винен прощаю а хто мені платіть навіть без акта звірки.Ще та Су.а
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07.07.2022 13:43 Відповісти
Сразу вспоминается Делиев с его посылом.
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07.07.2022 13:43 Відповісти
Дивися на всю цю вакханалію і почуття патріотизму "зростає" в рази. Гордість за нашу державу "так і розпирає".
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07.07.2022 13:45 Відповісти
пдорас фірташ ідьот нхй.
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07.07.2022 13:47 Відповісти
сегодня ездил в их главную по нашему кусту контору на экспертизу своего газового счетчика. Был потрясен. это государство в государстве. постройки все новенькое современное. автомобили нулячие с салонов. и не какие то там таврии и дачи в основном фольцвагены . территория вылизана , охрана борзая , персонал пыхатый и такой же упоротый как и охрана. со своей стоянки клиентов на дорогу выгоняют. короч впечатление очень неприятное и унизительное. как в совке побывал.
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07.07.2022 13:50 Відповісти
A тепер цього ******** на розмінування! "размінірованія єстєвствєнним путьом"
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07.07.2022 14:06 Відповісти
да, холопам показывают их место...
Одни "историю" напоминают - другие кнутом бьют...
"Слабая нация должна страдать и умереть"
Такой у них девиз. А со словянами у них особый пунктик. Потому это будет только усиливаться под покровом "война"... А вы в курсе что мы с московией де-юре не воюем?
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07.07.2022 15:03 Відповісти
Щеневтік наколотив ще до війни з своїми тупими реформами.Тепер досі катастрофа війни та ще ці заморочки з газом..
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07.07.2022 13:51 Відповісти
По факту Фірташ багато років обкрадам народ та займався геноцидом.Тепер він насрав на народ і зрозумів що стригти хутро не мамає з відкі припинив закупку газу.С початку перекінувши всі богі на державу та Нафтогаз.Держава його послала на ***.Тепер він хоче з народу здерти.Так може народу послати його на*** чи як?
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07.07.2022 13:54 Відповісти
НА РОЗМІНУВАННЯ ЦЮ ШЛЬОНДРУ!!!
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07.07.2022 14:07 Відповісти
ну нарешті, зараз держава-Нафтогаз буде обкрадати вже сама, без Фірташа
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07.07.2022 17:31 Відповісти
Держава в лиці Щеневтіка та його слуги чийогось народу про який ми не знаємо але це не український все творить проти людей.
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07.07.2022 13:55 Відповісти
Військовий стан, більшість населення стали заручниками оціх збутів, обслуговуючих компаній... судів буде дуже багато, зара рахунки малюють і за вивіз сміття, де багатьох нема, тобто по факту не користуються послугами. Привіт анархія.
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07.07.2022 13:55 Відповісти
Когда будут национализированы прокладки по-типу "Твий Газзбут" и т.п.? Хватит людям голову пудрить платой за доставки и прочие платежи за "воздух"...
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07.07.2022 14:07 Відповісти
Коли при владі будуть націоналісти.
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07.07.2022 14:13 Відповісти
у 50% в головах пугалка московская "бендера всех рускоговорящих убьет"
Потому нет - голосовать и поддерживать они будут очередных клоунов, пи_в и проституток.
А "сильные мира сего" будут и дальше в голосину ржать.
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07.07.2022 15:06 Відповісти
Помним.Махницкий ******* поднялся.
Ещё Тенюх показал себя,сцыкливым бараном.
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08.07.2022 09:34 Відповісти
А ЧОМУ НЕ МОЖНА ПЕРЕВЕСТИ КОШТИ ПЛАТНИКІВ НА НОВІ РАХУНКИ НАФТОГАЗУ І ПОЗБАВИТИ НАРОД БЮРОКРАТИЧНОЇ ВОЛОКІТИ . ВОНИ НЕ РОЗУМІЮТЬ ЩО В ТАКИЙ СПОСІБ НАЛАШТОВУЮТЬ УКРАЇНЦІВ ПРОТИ ВЛАДИ . ЯК ПЕНСІОНЕР В 90-70 років , ПРОЖИВАЮЧИЙ В СЕЛІ БУДЕ ОФОРМЛЯТИ ПАПЕРИ ПРО ЦІ ПЕРЕРАХУНКИ , ХТОСЬ ПОДУМАВ ПРО ЦЕ . Є СЕЛА В ЯКІ НАВІТЬ МАРШРУТКИ НЕ ЇЗДЯТЬ БО ТАМ НЕМАЄ ДОРОГИ .
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07.07.2022 14:13 Відповісти
Тому що саме такі цілі і переслідують: нагрівання соціума, роз'їдання зсередини, виснаження ментально.
Таке товариство не здатне мислити розумно, а перетворюються на диких кабанів та биків, нездатних до об'єднання та адекватної відповіді загарбникам.
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07.07.2022 15:09 Відповісти
Сначала пересчитайте свои коэффициенты которые вы незаконно насчитывали
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07.07.2022 14:16 Відповісти
Я про эту оборудку вообще случайно узнал, бо Приват предупредил о смене счета. А за май заплатил, оказалось не туда. Облгаз молчит, хотя мейл и телефон мои есть у них. Показания не приняли, по нолям написали. Никаких тебе договоров с Нафтогазом, просто плати, а показания передавай в облгаз. А облгаз на кукане вертел, ноли рисует...Барделюга пипец..
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07.07.2022 14:21 Відповісти
А потім скажуть, що ви знову не туди платили, і самі винні. Тому як дуже гроші їм потрібні, хай судяться з старим постачальником і забирають в них мою переплату, я ж її за газ платив, і це вказано в квитанції, а не просто так відправив для переплати.
Приватбанк взагалі шльондра, в тому році, як були проблеми з рахунком газопостачальника, вони його одразу прибрали у себе з сервісу оплати комуналки, і оплатити було неможливо, а тут він провисів більше місяця. В долі, однозначно.
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07.07.2022 14:33 Відповісти
може Ви не розібралися? Вони нулі малюють бо в них Ви нічого не купили, продаж і нараховує нафтогаз, там не нулі
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07.07.2022 14:56 Відповісти
1,5 місяця Нафтогаз чекав, поки добросовісні споживачі платять Газзбутам за травень і аванс за червень (а дехто і далі) хоча газ постачався з 1 травня вже нафтогазівський. Тепер гроші переплачені зависли в Газзбуті і повернути без пакета документів не можливо. При чому гроші повертають тільки власникам особового рахунку не зважаючи хто платив, звертатися теж повинен він. Мешканці районів змушені їхати в районні центри, вистоювати в чергах і тому часто відмовляються звертатися за поверненням, бо час і гроші на проїзд перевищують ту переплату. Ще в Гвззбутах при зверненнях фізосіб вимагають заново укласти договір на доставку , вартість 300 грн.
Нафтогаз з Газзбутами провели чудову шахрайську схему, гроші зависли і тепер "масти собі голову". З цими зеленими курвами платити наперед більше не буду (заплатив за все літо), бо тільки створю проблему собі. Вітренко - підерас однозначно, як і той хто його добивався призначення.
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07.07.2022 14:39 Відповісти
При чем тут Витренко,хотя то что он ******* согласен.
Всю эту ситуацию мог бы легко разрулить НКРЭ.но там в руководстве сидят такие же зелёные *******ы,которые без команды из жОПы и пальцем не пошевелят.
Фирташ занёс однозначно.любят у нас зелёные слуги зелёные бумажки
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08.07.2022 09:40 Відповісти
Чого ви раніше добровільно не перейшли на нафтогаз? Там же було дешевше. Якщо будемо відчувати повний пиз*ець як на фронті, так і в економіці - прийдеться палити всі ці гази, адміністрації... Все одно втрачати нічого
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07.07.2022 14:59 Відповісти
Переход это не гарантия успеха.перешли полтора года назад,при переходе фирташевское ОПГ навесило не существующий долг.
Хер платил,писал заявы,разбирался.
Короче,пришло судебное решение оплатить. Нет ,тогда подавай сам в суд.
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08.07.2022 09:44 Відповісти
Чому б фірташа до стінки не поставити? Для України на одного шахрая менше стане.
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07.07.2022 15:11 Відповісти
Коротше, не на часі платити комуналку на час війни. Спишут потім зобов'язання, я так думаю.
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07.07.2022 15:29 Відповісти
Я й не знав, що "Газзбут" мій...
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07.07.2022 15:52 Відповісти
А переплату чего не возвращают? У меня более 2 тыс грн. Все морозятся. И таких людей много
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07.07.2022 17:09 Відповісти
Вбийте ермака. е хтось? Я сам піду
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07.07.2022 17:18 Відповісти
кріпто кошель на патрони. ставте лайки
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07.07.2022 17:19 Відповісти
https://www.etherchain.org/account/0x909f2eef775aada245c509654a45569672f399da 0x909f2eef775aada245c509654a45569672f399da
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07.07.2022 17:21 Відповісти
заїбашу ту потвору
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07.07.2022 17:23 Відповісти
Как успехи?
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08.07.2022 09:45 Відповісти
Ліквідувати нафіг ці срані газзбути! У нас є Нафтогаз! В моєму місті ці вилупки людям дзвонять всю війну на телефони і вимагають сплату боргу, а також ходять по квартирах з перевірками. Імітують бурну діяльність.
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07.07.2022 23:34 Відповісти
Ліквідувати потрібно нафтогаз в тому числі. Це лише корупційна прокладка, яка стриже жирні вершки у якості посередника між виробником Укргазвидобування/Укртрансгаз та споживачем. Як повідомлялося раніше, собівартість газу українського видобутку 1грн/куб.м. От і рахуйте, якщо дружите з математикою
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18.07.2022 20:23 Відповісти
 
 