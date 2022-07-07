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Европарламент разрешил украинским беженцам не менять водительское удостоверение

посвідчення

Украинские беженцы, временно получившие убежище на территории стран-членов Евросоюза, не должны менять свои водительские права на удостоверения ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято сегодня Европарламентом.

В Раде пояснили, что "эта новаторская мера снижает административную нагрузку на украинских беженцев относительно водительских документов и одновременно обеспечивает унифицированный подход к срокам временной защиты".

"Мы хотим унифицировать и упростить признание водительских документов в государствах-членах для украинских беженцев. Надеемся, что это немного облегчит их повседневную жизнь, пока эта неприемлемая война наконец-то не закончится", - прокомментировал решение заместитель постоянного представителя Чехии, председательствующей в ЕС Ярослав Зайчек.

Также читайте: Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ европейского образца, - МВД

Европа (1833) водительские права (153) Евросоюз (17060)


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а ми його любимо, і він нас теж !

в Гетьмани козака Чуприну !
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07.07.2022 14:09 Ответить
Європарламент завжди робить правильно. Тільки наш парламент завжди якусь муйню. Потрібно міняти зараз під час выйни. Теж саме і з президентом !
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07.07.2022 14:55 Ответить
В цей час КМУ з 24.07. під час війни ускладнює отримання посвідчення водія в Україні ім білше нічим зайнятись замість спрощення процедури отримання посвідчення ускладнюють замість однієї корумпованої кормушки роблять дві.
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07.07.2022 17:08 Ответить
 
 