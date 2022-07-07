Европарламент разрешил украинским беженцам не менять водительское удостоверение

Украинские беженцы, временно получившие убежище на территории стран-членов Евросоюза, не должны менять свои водительские права на удостоверения ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято сегодня Европарламентом.

В Раде пояснили, что "эта новаторская мера снижает административную нагрузку на украинских беженцев относительно водительских документов и одновременно обеспечивает унифицированный подход к срокам временной защиты".

"Мы хотим унифицировать и упростить признание водительских документов в государствах-членах для украинских беженцев. Надеемся, что это немного облегчит их повседневную жизнь, пока эта неприемлемая война наконец-то не закончится", - прокомментировал решение заместитель постоянного представителя Чехии, председательствующей в ЕС Ярослав Зайчек.

Также читайте: Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ европейского образца, - МВД