Европарламент разрешил украинским беженцам не менять водительское удостоверение
Украинские беженцы, временно получившие убежище на территории стран-членов Евросоюза, не должны менять свои водительские права на удостоверения ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято сегодня Европарламентом.
В Раде пояснили, что "эта новаторская мера снижает административную нагрузку на украинских беженцев относительно водительских документов и одновременно обеспечивает унифицированный подход к срокам временной защиты".
"Мы хотим унифицировать и упростить признание водительских документов в государствах-членах для украинских беженцев. Надеемся, что это немного облегчит их повседневную жизнь, пока эта неприемлемая война наконец-то не закончится", - прокомментировал решение заместитель постоянного представителя Чехии, председательствующей в ЕС Ярослав Зайчек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в Гетьмани козака Чуприну !