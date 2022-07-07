Європарламент дозволив українським біженцям не міняти посвідчення водія

Українські біженці, які тимчасово отримали прихисток на території країн-членів Євросоюзу, не повинні змінювати свої посвідчення водія на посвідчення ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення було ухвалено сьогодні Європарламентом.

У Раді пояснили, що "цей новаторський захід знижує адміністративне навантаження на українських біженців щодо водійських документів і водночас забезпечує уніфікований підхід до термінів тимчасового захисту".

"Ми хочемо уніфікувати та спростити визнання водійських документів у державах-членах для українських біженців. Сподіваємося, що це трохи полегшить їхнє повсякденне життя, поки ця неприйнятна війна нарешті не закінчиться", - прокоментував рішення заступник постійного представника Чехії, яка наразі головує у ЄС Ярослав Зайчек.

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