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Європарламент дозволив українським біженцям не міняти посвідчення водія

посвідчення

Українські біженці, які тимчасово отримали прихисток на території країн-членів Євросоюзу, не повинні змінювати свої посвідчення водія на посвідчення ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення було ухвалено сьогодні Європарламентом.

У Раді пояснили, що "цей новаторський захід знижує адміністративне навантаження на українських біженців щодо водійських документів і водночас забезпечує уніфікований підхід до термінів тимчасового захисту".

"Ми хочемо уніфікувати та спростити визнання водійських документів у державах-членах для українських біженців. Сподіваємося, що це трохи полегшить їхнє повсякденне життя, поки ця неприйнятна війна нарешті не закінчиться", - прокоментував рішення заступник постійного представника Чехії, яка наразі головує у ЄС Ярослав Зайчек.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українське посвідчення водія можна обміняти на документ європейського зразка, - МВС

Автор: 

Європа (1790) посвідчення водія (227) Євросоюз (13313)


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а ми його любимо, і він нас теж !

в Гетьмани козака Чуприну !
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07.07.2022 14:09 Відповісти
Європарламент завжди робить правильно. Тільки наш парламент завжди якусь муйню. Потрібно міняти зараз під час выйни. Теж саме і з президентом !
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07.07.2022 14:55 Відповісти
В цей час КМУ з 24.07. під час війни ускладнює отримання посвідчення водія в Україні ім білше нічим зайнятись замість спрощення процедури отримання посвідчення ускладнюють замість однієї корумпованої кормушки роблять дві.
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07.07.2022 17:08 Відповісти
 
 