Оккупанты усиливают войска в Запорожской области, оттуда возможно наступление, - Маляр

По данным Главного управления разведки, российские оккупационные войска попытаются провести наступательные действия в направлении Запорожья и оцепить подразделения ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья или совершение обхода в направлении Большая Новоселовка-Покровское, очевидно, с целью оцепления наших подразделений. Так же не исключается, что с этой целью подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются как минимум 5 батальонно-тактическими группами", - рассказала она.

Маляр отметила, что в Криворожском и Николаевском направлениях Россия будет пытаться удерживать захваченные территории правобережной части Херсонской области и проводить диверсионно-разведывательные действия на побережье Одесской и Николаевской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ким о целесообразности эвакуации из Николаева: Если нет работы и есть возможность находиться, где безопаснее - лучше уехать