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Новости Война
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Оккупанты усиливают войска в Запорожской области, оттуда возможно наступление, - Маляр

рф,армія

По данным Главного управления разведки, российские оккупационные войска попытаются провести наступательные действия в направлении Запорожья и оцепить подразделения ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья или совершение обхода в направлении Большая Новоселовка-Покровское, очевидно, с целью оцепления наших подразделений. Так же не исключается, что с этой целью подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются как минимум 5 батальонно-тактическими группами", - рассказала она.

Маляр отметила, что в Криворожском и Николаевском направлениях Россия будет пытаться удерживать захваченные территории правобережной части Херсонской области и проводить диверсионно-разведывательные действия на побережье Одесской и Николаевской областей.

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Автор: 

Запорожская область (3046) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+12
Займитесь уже делом, *********, что бы этого наступления не случилось, а не нойте на публику.
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07.07.2022 15:38
+12
А як жеж магучій контрнаступ на південному напрямку? Про який говорять вже місяць але в реальності ніхто офіційно не підтверджує? Чи зміїний то і є увесь контрнаступ? Нє я розумію що шо маємо і що ЗСУ робить все можливе і ще більще зверху. Але навіщо шевелити хліборізкою всяким хто сидить в ОПі і тому подібним...
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07.07.2022 15:40
+11
Я так розумію, пані Маляр не дивиться аристовича., ато вона б знала, що расіяне "видохлісь"...
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07.07.2022 15:37
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а це люся арестович казав що фсьо, спилися каци?
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07.07.2022 15:27 Ответить
а ти сам подумай як їм з Ростова до Запоріжжя ********** возить ,
а ЗСУ фактично вже під Пологами і близько до Токмака
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07.07.2022 15:48 Ответить
Булиб під Пологами та Токмаком то Оріхів та Гуляйполе не обстрілювалиб.
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07.07.2022 17:27 Ответить
Гуляйполе обстрілюють з Дорожнянки, Оріхів з Вербового
Було повідомлення що ВСУ продвинулись на 5-7 км на Запорізькому напрямку, потім повідомлення що ще продвинулись на 10 км в сторону Мелітополя

возьми гугл карту и порівняй де находиться ВСУ
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07.07.2022 19:47 Ответить
Токмак под орками увы
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07.07.2022 21:51 Ответить
Только языками с будановым чешут‼️ВчераЗе заявлял ,что оружие поступило ДЕЙСТВУЙТЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ Сколько можно констатировать сдачу Украины⁉️
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07.07.2022 16:18 Ответить
Це пістець
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07.07.2022 15:27 Ответить
Будєм всєх бамбіть,асхвальтом мабуть,ну Голобородько членограй знаєт чем?
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07.07.2022 15:28 Ответить
А якщо не вдасться, то загодуємо шашликами, до смерті, або днями єднання, щодня.
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07.07.2022 15:39 Ответить
а ми що..., будемо хоч фіксувати наслідки прильотів...
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07.07.2022 15:33 Ответить
що значить можливий ? на карту глянь
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07.07.2022 15:34 Ответить
зачем ей смотреть она зарплату получает за то что информацией делится
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07.07.2022 15:58 Ответить
так а там їх уже буданов зі своїм другом гомикашвілі чекає з давно анонсованим потужним контрнаступом! ))
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07.07.2022 15:36 Ответить
Я так розумію, пані Маляр не дивиться аристовича., ато вона б знала, що расіяне "видохлісь"...
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07.07.2022 15:37 Ответить
Займитесь уже делом, *********, что бы этого наступления не случилось, а не нойте на публику.
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07.07.2022 15:38 Ответить
А як жеж магучій контрнаступ на південному напрямку? Про який говорять вже місяць але в реальності ніхто офіційно не підтверджує? Чи зміїний то і є увесь контрнаступ? Нє я розумію що шо маємо і що ЗСУ робить все можливе і ще більще зверху. Але навіщо шевелити хліборізкою всяким хто сидить в ОПі і тому подібним...
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07.07.2022 15:40 Ответить
скорее всего контанступа не будет без самолетов. Самолеты 4-5 месяцев на подготовку. 7(июль) + 5 = 12 месяц, под новый год никто не будет наступать - скорее всего в конце января будет контнаступ + 4 месяцев выбивать орков (потому что они потратили 4 мес на захват).
Это просто мысли вслух. Не зрада и не инсайды
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07.07.2022 15:49 Ответить
А ви думаєте до січня кацапи будуть стояти на місці і чекати контрнаступ ЗСУ? Я не уявляю скільки за цей час вони зруйнують і куди дійдуть.
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07.07.2022 16:49 Ответить
спробують... не виключається... очевидно... Так само не виключається... намагатиметься... проводитиме...

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує із посиланням на https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3523946-rozvidka-ne-viklucae-sprob-nastupu-vijsk-rf-na-zaporizza-malar.html Укрінформ .

Джерело:

Закрийте вже пельку цій Малярисі. Коментувати ситуацію на фронті мають уповноважені від ЗСУ і Генштабу. А Міноборони хай займається своїми безпосередніми обов'язками, - фінансовим і матеріально-технічним забезпеченням армії.
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07.07.2022 15:44 Ответить
То у них нет сил более одного направления, линию фронта после Лисичанска выровнялияли, а тут новости. Конечно с компа не в окопе,но что то мы не знаем.
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07.07.2022 15:52 Ответить
а ще як пишуть, готується рашистське угрупування в 85 тисяч рил, десь під нижнім новгородом... Так думаю, що для повторного наступу на Київ після об'єднання з бульбашами.
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07.07.2022 16:25 Ответить
У чиновників міністерства оборони очевидно мало роботи. Тому вони допомагають Генштабу в планувнні військових дій.
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07.07.2022 16:06 Ответить
походу зелох и оп готовит не контрнаступление, а "гарантии" в обмен на сдачу оккупированных территорий, и скажет это для окончания войны
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07.07.2022 16:24 Ответить
Зепонос як завжди.
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07.07.2022 16:32 Ответить
Задрала нить вже,якщо Маляр в новинах то це горе,наступ,зрада,постійно завжди попереджуе,все всі знають звідки, коли наступ,і постійно то в оточені,то вже здали
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07.07.2022 16:49 Ответить
Та ****, після того, як ми героїчно, несподівано для ворога і на грані військового мистецтва, через тиждень оборони вийшли з Лисичанська, який мав стати містом-фортецею та перемолоти останні резерви кацапів (навіть 777 туди були завезені), у орків висвободилась купа сил і засобів. Штурмувати район Слов'янськ-Краматорськ вони будуть угрупуванням, яке йде з напрямку Ізюму, а з бахмутського напрямку будуть лише допоміжні удари. А тих орків, що наступали на Лисичанськ з Попасної, повернуть зараз на запорізький та херсонський напрямки.
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07.07.2022 16:57 Ответить
То Маляр вже взяла свої дивізії і поїхала їм на зустріч? Я думаю, що заступник міністра має в підпорядкуванні хочаб одну дивізію, чи тільки "спецназ" "95 квартал"?
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07.07.2022 17:17 Ответить
Ну і піздоболи ви підготували з пре город до мобілізаціі - вивоз музійних цінностей, євакуація дітей сиріт та домов пристарелих, украиття для гражданських, євакуація заводів в тому числі мотор січі і т.д. і саме головне готовнісь оборяняти город, а якщо як карта ляже то так і говорить населенню хай тікають. На банковій у пре міста дохрена хай біженців приймае а не відосики вова відосик квартал95
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07.07.2022 17:22 Ответить
От нахрена, питається, одній з корабельних сосен щось там патякати...
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07.07.2022 19:26 Ответить
 
 