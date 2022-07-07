Оккупанты усиливают войска в Запорожской области, оттуда возможно наступление, - Маляр
По данным Главного управления разведки, российские оккупационные войска попытаются провести наступательные действия в направлении Запорожья и оцепить подразделения ВСУ.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья или совершение обхода в направлении Большая Новоселовка-Покровское, очевидно, с целью оцепления наших подразделений. Так же не исключается, что с этой целью подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются как минимум 5 батальонно-тактическими группами", - рассказала она.
Маляр отметила, что в Криворожском и Николаевском направлениях Россия будет пытаться удерживать захваченные территории правобережной части Херсонской области и проводить диверсионно-разведывательные действия на побережье Одесской и Николаевской областей.
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а ЗСУ фактично вже під Пологами і близько до Токмака
Було повідомлення що ВСУ продвинулись на 5-7 км на Запорізькому напрямку, потім повідомлення що ще продвинулись на 10 км в сторону Мелітополя
возьми гугл карту и порівняй де находиться ВСУ
Это просто мысли вслух. Не зрада и не инсайды
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує із посиланням на https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3523946-rozvidka-ne-viklucae-sprob-nastupu-vijsk-rf-na-zaporizza-malar.html Укрінформ .
Джерело:
Закрийте вже пельку цій Малярисі. Коментувати ситуацію на фронті мають уповноважені від ЗСУ і Генштабу. А Міноборони хай займається своїми безпосередніми обов'язками, - фінансовим і матеріально-технічним забезпеченням армії.