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Новини Війна
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Окупанти посилюють війська в Запорізькій області, звідти можливий наступ, - Маляр

рф,армія

За даними Головного управління розвідки, російські окупаційні війська спробують провести наступальні дії у напрямку Запоріжжя та оточити підрозділи ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Запорізькому та Новопавлівському напрямках не виключається проведення противником наступальних дій у напрямку Запоріжжя або здійснення обходу у напрямку Велика Новоселівка-Покровське, очевидно, з метою оточення наших підрозділів. Так само не виключається, що з цією метою підрозділи російських окупаційних військ на зазначеному напрямку посилюються щонайменше 5 батальйонно-тактичними групами", - розповіла вона.

Маляр зазначила, що на Криворізькому та Миколаївському напрямках Росія намагатиметься утримувати захоплені території правобережної частини Херсонської області та проводитиме диверсійно-розвідувальні дії на узбережжі Одеської та Миколаївської областей.

Читайте: Окупанти бояться ударів HIMARS та тікають з баз та складів у Запорізькій області, - ОВА

Автор: 

Запорізька область (3566) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+12
Займитесь уже делом, *********, что бы этого наступления не случилось, а не нойте на публику.
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07.07.2022 15:38
+12
А як жеж магучій контрнаступ на південному напрямку? Про який говорять вже місяць але в реальності ніхто офіційно не підтверджує? Чи зміїний то і є увесь контрнаступ? Нє я розумію що шо маємо і що ЗСУ робить все можливе і ще більще зверху. Але навіщо шевелити хліборізкою всяким хто сидить в ОПі і тому подібним...
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07.07.2022 15:40
+11
Я так розумію, пані Маляр не дивиться аристовича., ато вона б знала, що расіяне "видохлісь"...
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07.07.2022 15:37
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а це люся арестович казав що фсьо, спилися каци?
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07.07.2022 15:27 Відповісти
а ти сам подумай як їм з Ростова до Запоріжжя ********** возить ,
а ЗСУ фактично вже під Пологами і близько до Токмака
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07.07.2022 15:48 Відповісти
Булиб під Пологами та Токмаком то Оріхів та Гуляйполе не обстрілювалиб.
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07.07.2022 17:27 Відповісти
Гуляйполе обстрілюють з Дорожнянки, Оріхів з Вербового
Було повідомлення що ВСУ продвинулись на 5-7 км на Запорізькому напрямку, потім повідомлення що ще продвинулись на 10 км в сторону Мелітополя

возьми гугл карту и порівняй де находиться ВСУ
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07.07.2022 19:47 Відповісти
Токмак под орками увы
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07.07.2022 21:51 Відповісти
Только языками с будановым чешут‼️ВчераЗе заявлял ,что оружие поступило ДЕЙСТВУЙТЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ Сколько можно констатировать сдачу Украины⁉️
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07.07.2022 16:18 Відповісти
Це пістець
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07.07.2022 15:27 Відповісти
Будєм всєх бамбіть,асхвальтом мабуть,ну Голобородько членограй знаєт чем?
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07.07.2022 15:28 Відповісти
А якщо не вдасться, то загодуємо шашликами, до смерті, або днями єднання, щодня.
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07.07.2022 15:39 Відповісти
а ми що..., будемо хоч фіксувати наслідки прильотів...
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07.07.2022 15:33 Відповісти
що значить можливий ? на карту глянь
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07.07.2022 15:34 Відповісти
зачем ей смотреть она зарплату получает за то что информацией делится
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07.07.2022 15:58 Відповісти
так а там їх уже буданов зі своїм другом гомикашвілі чекає з давно анонсованим потужним контрнаступом! ))
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07.07.2022 15:36 Відповісти
Я так розумію, пані Маляр не дивиться аристовича., ато вона б знала, що расіяне "видохлісь"...
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07.07.2022 15:37 Відповісти
Займитесь уже делом, *********, что бы этого наступления не случилось, а не нойте на публику.
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07.07.2022 15:38 Відповісти
А як жеж магучій контрнаступ на південному напрямку? Про який говорять вже місяць але в реальності ніхто офіційно не підтверджує? Чи зміїний то і є увесь контрнаступ? Нє я розумію що шо маємо і що ЗСУ робить все можливе і ще більще зверху. Але навіщо шевелити хліборізкою всяким хто сидить в ОПі і тому подібним...
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07.07.2022 15:40 Відповісти
скорее всего контанступа не будет без самолетов. Самолеты 4-5 месяцев на подготовку. 7(июль) + 5 = 12 месяц, под новый год никто не будет наступать - скорее всего в конце января будет контнаступ + 4 месяцев выбивать орков (потому что они потратили 4 мес на захват).
Это просто мысли вслух. Не зрада и не инсайды
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07.07.2022 15:49 Відповісти
А ви думаєте до січня кацапи будуть стояти на місці і чекати контрнаступ ЗСУ? Я не уявляю скільки за цей час вони зруйнують і куди дійдуть.
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07.07.2022 16:49 Відповісти
спробують... не виключається... очевидно... Так само не виключається... намагатиметься... проводитиме...

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує із посиланням на https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3523946-rozvidka-ne-viklucae-sprob-nastupu-vijsk-rf-na-zaporizza-malar.html Укрінформ .

Джерело:

Закрийте вже пельку цій Малярисі. Коментувати ситуацію на фронті мають уповноважені від ЗСУ і Генштабу. А Міноборони хай займається своїми безпосередніми обов'язками, - фінансовим і матеріально-технічним забезпеченням армії.
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07.07.2022 15:44 Відповісти
То у них нет сил более одного направления, линию фронта после Лисичанска выровнялияли, а тут новости. Конечно с компа не в окопе,но что то мы не знаем.
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07.07.2022 15:52 Відповісти
а ще як пишуть, готується рашистське угрупування в 85 тисяч рил, десь під нижнім новгородом... Так думаю, що для повторного наступу на Київ після об'єднання з бульбашами.
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07.07.2022 16:25 Відповісти
У чиновників міністерства оборони очевидно мало роботи. Тому вони допомагають Генштабу в планувнні військових дій.
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07.07.2022 16:06 Відповісти
походу зелох и оп готовит не контрнаступление, а "гарантии" в обмен на сдачу оккупированных территорий, и скажет это для окончания войны
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07.07.2022 16:24 Відповісти
Зепонос як завжди.
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07.07.2022 16:32 Відповісти
Задрала нить вже,якщо Маляр в новинах то це горе,наступ,зрада,постійно завжди попереджуе,все всі знають звідки, коли наступ,і постійно то в оточені,то вже здали
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07.07.2022 16:49 Відповісти
Та ****, після того, як ми героїчно, несподівано для ворога і на грані військового мистецтва, через тиждень оборони вийшли з Лисичанська, який мав стати містом-фортецею та перемолоти останні резерви кацапів (навіть 777 туди були завезені), у орків висвободилась купа сил і засобів. Штурмувати район Слов'янськ-Краматорськ вони будуть угрупуванням, яке йде з напрямку Ізюму, а з бахмутського напрямку будуть лише допоміжні удари. А тих орків, що наступали на Лисичанськ з Попасної, повернуть зараз на запорізький та херсонський напрямки.
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07.07.2022 16:57 Відповісти
То Маляр вже взяла свої дивізії і поїхала їм на зустріч? Я думаю, що заступник міністра має в підпорядкуванні хочаб одну дивізію, чи тільки "спецназ" "95 квартал"?
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07.07.2022 17:17 Відповісти
Ну і піздоболи ви підготували з пре город до мобілізаціі - вивоз музійних цінностей, євакуація дітей сиріт та домов пристарелих, украиття для гражданських, євакуація заводів в тому числі мотор січі і т.д. і саме головне готовнісь оборяняти город, а якщо як карта ляже то так і говорить населенню хай тікають. На банковій у пре міста дохрена хай біженців приймае а не відосики вова відосик квартал95
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07.07.2022 17:22 Відповісти
От нахрена, питається, одній з корабельних сосен щось там патякати...
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07.07.2022 19:26 Відповісти
 
 