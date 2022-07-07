Окупанти посилюють війська в Запорізькій області, звідти можливий наступ, - Маляр
За даними Головного управління розвідки, російські окупаційні війська спробують провести наступальні дії у напрямку Запоріжжя та оточити підрозділи ЗСУ.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На Запорізькому та Новопавлівському напрямках не виключається проведення противником наступальних дій у напрямку Запоріжжя або здійснення обходу у напрямку Велика Новоселівка-Покровське, очевидно, з метою оточення наших підрозділів. Так само не виключається, що з цією метою підрозділи російських окупаційних військ на зазначеному напрямку посилюються щонайменше 5 батальйонно-тактичними групами", - розповіла вона.
Маляр зазначила, що на Криворізькому та Миколаївському напрямках Росія намагатиметься утримувати захоплені території правобережної частини Херсонської області та проводитиме диверсійно-розвідувальні дії на узбережжі Одеської та Миколаївської областей.
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а ЗСУ фактично вже під Пологами і близько до Токмака
Було повідомлення що ВСУ продвинулись на 5-7 км на Запорізькому напрямку, потім повідомлення що ще продвинулись на 10 км в сторону Мелітополя
возьми гугл карту и порівняй де находиться ВСУ
Это просто мысли вслух. Не зрада и не инсайды
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує із посиланням на https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3523946-rozvidka-ne-viklucae-sprob-nastupu-vijsk-rf-na-zaporizza-malar.html Укрінформ .
Джерело:
Закрийте вже пельку цій Малярисі. Коментувати ситуацію на фронті мають уповноважені від ЗСУ і Генштабу. А Міноборони хай займається своїми безпосередніми обов'язками, - фінансовим і матеріально-технічним забезпеченням армії.