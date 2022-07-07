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Новости Война
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Умань в этом году не будет принимать паломников-хасидов, - посольство

хасиды

Хасидов в Умани на праздник Рош-га-Шана в этом году не будут принимать из-за невозможности обеспечить безопасность.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за заботы о жизни и благополучии посетителей Украины и в свете вопиющей российской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и не допускаем туристов и посетителей Украины", - заявил посол Евгений Корнийчук.

Дипломат выразил надежду, что Украина снова будет страной, щедро принимающей посетителей из Израиля, а особенно евреев, приезжающих в страну посетить могилы праведников.

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Корнийчук Евгений (136) Умань (361) хасиды (255)


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Топ комментарии
+9
Є інший варіант: нехай армія єврейської держави допоможе ЗСУ до вересня знищити всі позиції і пункти базування ракет і їх носіїв новоявлених рашанацистів, тобіш рашистів, та забезпечить закрите небо над Україною.
От тоді - ласкаво просимо.
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07.07.2022 16:38
+8
Чому заборонили? Нехай з боєм прориваються через Крим або Херсонську, Запорізьку, Донецьку чи Луганську області...
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07.07.2022 16:46
+7
Ну... Еммм...
Хіба що Ізраїль прикриє небо Залізним куполом... Над всією Україною
І тоді хай їдуть! Хай їдуть!
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07.07.2022 16:35
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Умань обьявит траур.
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07.07.2022 16:32 Ответить
хасиды в <******печали.
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07.07.2022 16:33 Ответить
Сам в шоке как кацапы еще не запустили крылатую ракету по могиле Цадика Нахмана, их духовного лидера. По музею Сковороды запустили, а сюда пока не додумались эта ж будет межнародный шкандаль И хасиды устроят кацапам крывавый джыхад!!!
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07.07.2022 16:36 Ответить
Дик параноїк Конашенков казав що Уманська синогога,це центр збору зброї та нацистів !!!)))
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07.07.2022 16:44 Ответить
в гУмань прилетіло в перший же ранок 28-го лютого. Перші жертви у нас були. Вщент розбита школа, кілька житлових будинків, елеватор. Ще за совєтів тут стояв авіаційний полк та потужні радари ппо, але вони вже давно на консервації.
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07.07.2022 17:14 Ответить
Не джихад, а хасідад... Чи хасідат?
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07.07.2022 17:28 Ответить
Таку лафу вони не пропустять, мабуть.
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07.07.2022 16:33 Ответить
Да пусть приезжают, може Израиль за нас впишется в случае чего или они их там сами бы куда-нибудь переселили?
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07.07.2022 16:35 Ответить
Якщо з хасидами щось трапиться, винуваті будуть хто? Правильно, укрАінскіє біндєравци!
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07.07.2022 17:32 Ответить
Вони з Путлером свої люди:
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07.07.2022 19:24 Ответить
Ну... Еммм...
Хіба що Ізраїль прикриє небо Залізним куполом... Над всією Україною
І тоді хай їдуть! Хай їдуть!
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07.07.2022 16:35 Ответить
Є інший варіант: нехай армія єврейської держави допоможе ЗСУ до вересня знищити всі позиції і пункти базування ракет і їх носіїв новоявлених рашанацистів, тобіш рашистів, та забезпечить закрите небо над Україною.
От тоді - ласкаво просимо.
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07.07.2022 16:38 Ответить
Баба з воза,коні в курсі справи!!!))
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07.07.2022 16:38 Ответить
Чому заборонили? Нехай з боєм прориваються через Крим або Херсонську, Запорізьку, Донецьку чи Луганську області...
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07.07.2022 16:46 Ответить
Якщо дозволити, вони всі ламануться через Польщу. І скуплять все, що їде далі в напрямку Умані.
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07.07.2022 17:36 Ответить
А я не казав, що треба через Польщу дозволили...
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08.07.2022 09:08 Ответить
А чого не пускати хто хоче хай їде може хоч якісь міста України путін не буде обстрілювати в цей час.
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07.07.2022 16:48 Ответить
Якщо нададуть таку допомогу, щоб до їхнього свята ми перемогли - то нехай потім їдуть.
А так - військовий стан для всіх.
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07.07.2022 16:55 Ответить
Всё-равно они приедут. Не все, но часть появится у нас в стране. Уже было что-то подобное, когда их не впускали, и они жили на проезжей части практически, загадив всю территорию своими пожитками и прочим ...м.
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07.07.2022 17:08 Ответить
Вы угадали, они точно приедут.
Более того, я уверен, что половина из них до сих пор не знает, что в Украине идет война и здесь убивают людей. Им это неинтересно, Современные дела их не интересуют. Для них главное получить благословение рабби Нахмана, а все остальное не имеет значения, в том числе и ваше к ним отношение. Вы видите только экзотический внешний вид этой публики и не имеете представления, насколько у них иной внутренний мир. Они другие, от слова совсем. Они могут друг друга на куски порвать в яростной дискуссии о том, что один рабби сказал другому рабби 2.000 лет назад и что он имел ввиду, а что происходит за стенами их квартала или их синагоги, это такая мелочь, на которую и внимания не стоит обращать. Может кого-то это и интересует, но именно, как незначительная мелочь, не стоящая настоящего внимания.
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07.07.2022 17:24 Ответить
А у них эта вся описанная вами религиозная движуха, случайно, не является одним из немногих способов откосить от обязательной в Израиле армии ? Если это так, то там важна убедительность )))
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08.07.2022 02:37 Ответить
хай везуть із собою той жилізний кумпол для забезпечення звяткування)
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07.07.2022 17:11 Ответить
ЦАГАЛ може забезпечити...
ברוכים הבאים לאומן, צבא ההגנה לישראל!
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07.07.2022 17:19 Ответить
Сейчас и так негде заработать, зачем лишать Умань и её жителй возможности хоть немного поправить материальное положение. Тем более в Умани боевые действия не ведутся.
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07.07.2022 17:26 Ответить
Не зрозумів,як добиратимуться й як вибиратимуться
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07.07.2022 18:13 Ответить
Колорадам подайте картоплі.
Молі --- борошна й др.. бакалєїв,
А кацапам,наповненим злоби,
Запейсатених, жирних євреїв.
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07.07.2022 17:53 Ответить
Якщо неможна приїхати як туристи, то нехай приїзджають як волонтери - декілька "меркав" та батарей "залізного куполу" вистачить.
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07.07.2022 18:04 Ответить
Електронні візи через Антарктиду.
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07.07.2022 19:27 Ответить
Не#уй шастать.
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07.07.2022 19:53 Ответить
нехай би залізний купол на уманню щоб поставити з собою привезли.

тупе рішення - небезпека ж від рашки іде. Якщоб вдарили по хасидах - ізраіль би нам підкинув зброї.
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07.07.2022 22:09 Ответить
От, блін
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08.07.2022 01:15 Ответить
 
 