Умань в этом году не будет принимать паломников-хасидов, - посольство
Хасидов в Умани на праздник Рош-га-Шана в этом году не будут принимать из-за невозможности обеспечить безопасность.
Об этом сообщает посольство Украины в Израиле, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за заботы о жизни и благополучии посетителей Украины и в свете вопиющей российской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и не допускаем туристов и посетителей Украины", - заявил посол Евгений Корнийчук.
Дипломат выразил надежду, что Украина снова будет страной, щедро принимающей посетителей из Израиля, а особенно евреев, приезжающих в страну посетить могилы праведников.
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Хіба що Ізраїль прикриє небо Залізним куполом... Над всією Україною
І тоді хай їдуть! Хай їдуть!
От тоді - ласкаво просимо.
А так - військовий стан для всіх.
Более того, я уверен, что половина из них до сих пор не знает, что в Украине идет война и здесь убивают людей. Им это неинтересно, Современные дела их не интересуют. Для них главное получить благословение рабби Нахмана, а все остальное не имеет значения, в том числе и ваше к ним отношение. Вы видите только экзотический внешний вид этой публики и не имеете представления, насколько у них иной внутренний мир. Они другие, от слова совсем. Они могут друг друга на куски порвать в яростной дискуссии о том, что один рабби сказал другому рабби 2.000 лет назад и что он имел ввиду, а что происходит за стенами их квартала или их синагоги, это такая мелочь, на которую и внимания не стоит обращать. Может кого-то это и интересует, но именно, как незначительная мелочь, не стоящая настоящего внимания.
ברוכים הבאים לאומן, צבא ההגנה לישראל!
Молі --- борошна й др.. бакалєїв,
А кацапам,наповненим злоби,
Запейсатених, жирних євреїв.
тупе рішення - небезпека ж від рашки іде. Якщоб вдарили по хасидах - ізраіль би нам підкинув зброї.