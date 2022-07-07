Умань в этом году не будет принимать паломников-хасидов, - посольство

Хасидов в Умани на праздник Рош-га-Шана в этом году не будут принимать из-за невозможности обеспечить безопасность.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за заботы о жизни и благополучии посетителей Украины и в свете вопиющей российской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и не допускаем туристов и посетителей Украины", - заявил посол Евгений Корнийчук.

Дипломат выразил надежду, что Украина снова будет страной, щедро принимающей посетителей из Израиля, а особенно евреев, приезжающих в страну посетить могилы праведников.

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