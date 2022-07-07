Умань цьогоріч не прийматиме прочан-хасидів, - посольство

Хасидів в Умані на свято Рош-га-Шана цьогоріч не прийматимуть через неможливість гарантувати безпеку.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

"Через турботу про життя та добробут відвідувачів України та в світлі кричущої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку прочан і не допускаємо туристів та відвідувачів України", - заявив посол Євген Корнійчук.

Дипломат висловив сподівання, що Україна знову буде країною, яка щедро приймає відвідувачів з Ізраїлю, а особливо євреїв, які приїжджають в країну відвідати могили праведників.

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