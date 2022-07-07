Умань цьогоріч не прийматиме прочан-хасидів, - посольство
Хасидів в Умані на свято Рош-га-Шана цьогоріч не прийматимуть через неможливість гарантувати безпеку.
Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.
"Через турботу про життя та добробут відвідувачів України та в світлі кричущої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку прочан і не допускаємо туристів та відвідувачів України", - заявив посол Євген Корнійчук.
Дипломат висловив сподівання, що Україна знову буде країною, яка щедро приймає відвідувачів з Ізраїлю, а особливо євреїв, які приїжджають в країну відвідати могили праведників.
Топ коментарі
+9 Тонка червона лінія
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+8 Дмитро Піталов
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+7 Neo Matrix
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Хіба що Ізраїль прикриє небо Залізним куполом... Над всією Україною
І тоді хай їдуть! Хай їдуть!
От тоді - ласкаво просимо.
А так - військовий стан для всіх.
Более того, я уверен, что половина из них до сих пор не знает, что в Украине идет война и здесь убивают людей. Им это неинтересно, Современные дела их не интересуют. Для них главное получить благословение рабби Нахмана, а все остальное не имеет значения, в том числе и ваше к ним отношение. Вы видите только экзотический внешний вид этой публики и не имеете представления, насколько у них иной внутренний мир. Они другие, от слова совсем. Они могут друг друга на куски порвать в яростной дискуссии о том, что один рабби сказал другому рабби 2.000 лет назад и что он имел ввиду, а что происходит за стенами их квартала или их синагоги, это такая мелочь, на которую и внимания не стоит обращать. Может кого-то это и интересует, но именно, как незначительная мелочь, не стоящая настоящего внимания.
ברוכים הבאים לאומן, צבא ההגנה לישראל!
Молі --- борошна й др.. бакалєїв,
А кацапам,наповненим злоби,
Запейсатених, жирних євреїв.
тупе рішення - небезпека ж від рашки іде. Якщоб вдарили по хасидах - ізраіль би нам підкинув зброї.