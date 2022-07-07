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Умань цьогоріч не прийматиме прочан-хасидів, - посольство

хасиды

Хасидів в Умані на свято Рош-га-Шана цьогоріч не прийматимуть через неможливість гарантувати безпеку.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

"Через турботу про життя та добробут відвідувачів України та в світлі кричущої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку прочан і не допускаємо туристів та відвідувачів України", - заявив посол Євген Корнійчук.

Дипломат висловив сподівання, що Україна знову буде країною, яка щедро приймає відвідувачів з Ізраїлю, а особливо євреїв, які приїжджають в країну відвідати могили праведників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уманські хасиди допомагатимуть ЗСУ: "Ми Україну боронитимемо поруч із українцями"

Автор: 

Корнійчук (65) Умань (241) хасиди (176)


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Топ коментарі
+9
Є інший варіант: нехай армія єврейської держави допоможе ЗСУ до вересня знищити всі позиції і пункти базування ракет і їх носіїв новоявлених рашанацистів, тобіш рашистів, та забезпечить закрите небо над Україною.
От тоді - ласкаво просимо.
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07.07.2022 16:38
+8
Чому заборонили? Нехай з боєм прориваються через Крим або Херсонську, Запорізьку, Донецьку чи Луганську області...
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07.07.2022 16:46
+7
Ну... Еммм...
Хіба що Ізраїль прикриє небо Залізним куполом... Над всією Україною
І тоді хай їдуть! Хай їдуть!
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07.07.2022 16:35
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Умань обьявит траур.
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07.07.2022 16:32 Відповісти
хасиды в <******печали.
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07.07.2022 16:33 Відповісти
Сам в шоке как кацапы еще не запустили крылатую ракету по могиле Цадика Нахмана, их духовного лидера. По музею Сковороды запустили, а сюда пока не додумались эта ж будет межнародный шкандаль И хасиды устроят кацапам крывавый джыхад!!!
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07.07.2022 16:36 Відповісти
Дик параноїк Конашенков казав що Уманська синогога,це центр збору зброї та нацистів !!!)))
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07.07.2022 16:44 Відповісти
в гУмань прилетіло в перший же ранок 28-го лютого. Перші жертви у нас були. Вщент розбита школа, кілька житлових будинків, елеватор. Ще за совєтів тут стояв авіаційний полк та потужні радари ппо, але вони вже давно на консервації.
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07.07.2022 17:14 Відповісти
Не джихад, а хасідад... Чи хасідат?
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07.07.2022 17:28 Відповісти
Таку лафу вони не пропустять, мабуть.
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07.07.2022 16:33 Відповісти
Да пусть приезжают, може Израиль за нас впишется в случае чего или они их там сами бы куда-нибудь переселили?
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07.07.2022 16:35 Відповісти
Якщо з хасидами щось трапиться, винуваті будуть хто? Правильно, укрАінскіє біндєравци!
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07.07.2022 17:32 Відповісти
Вони з Путлером свої люди:
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07.07.2022 19:24 Відповісти
Ну... Еммм...
Хіба що Ізраїль прикриє небо Залізним куполом... Над всією Україною
І тоді хай їдуть! Хай їдуть!
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07.07.2022 16:35 Відповісти
Є інший варіант: нехай армія єврейської держави допоможе ЗСУ до вересня знищити всі позиції і пункти базування ракет і їх носіїв новоявлених рашанацистів, тобіш рашистів, та забезпечить закрите небо над Україною.
От тоді - ласкаво просимо.
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07.07.2022 16:38 Відповісти
Баба з воза,коні в курсі справи!!!))
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07.07.2022 16:38 Відповісти
Чому заборонили? Нехай з боєм прориваються через Крим або Херсонську, Запорізьку, Донецьку чи Луганську області...
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07.07.2022 16:46 Відповісти
Якщо дозволити, вони всі ламануться через Польщу. І скуплять все, що їде далі в напрямку Умані.
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07.07.2022 17:36 Відповісти
А я не казав, що треба через Польщу дозволили...
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08.07.2022 09:08 Відповісти
А чого не пускати хто хоче хай їде може хоч якісь міста України путін не буде обстрілювати в цей час.
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07.07.2022 16:48 Відповісти
Якщо нададуть таку допомогу, щоб до їхнього свята ми перемогли - то нехай потім їдуть.
А так - військовий стан для всіх.
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07.07.2022 16:55 Відповісти
Всё-равно они приедут. Не все, но часть появится у нас в стране. Уже было что-то подобное, когда их не впускали, и они жили на проезжей части практически, загадив всю территорию своими пожитками и прочим ...м.
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07.07.2022 17:08 Відповісти
Вы угадали, они точно приедут.
Более того, я уверен, что половина из них до сих пор не знает, что в Украине идет война и здесь убивают людей. Им это неинтересно, Современные дела их не интересуют. Для них главное получить благословение рабби Нахмана, а все остальное не имеет значения, в том числе и ваше к ним отношение. Вы видите только экзотический внешний вид этой публики и не имеете представления, насколько у них иной внутренний мир. Они другие, от слова совсем. Они могут друг друга на куски порвать в яростной дискуссии о том, что один рабби сказал другому рабби 2.000 лет назад и что он имел ввиду, а что происходит за стенами их квартала или их синагоги, это такая мелочь, на которую и внимания не стоит обращать. Может кого-то это и интересует, но именно, как незначительная мелочь, не стоящая настоящего внимания.
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07.07.2022 17:24 Відповісти
А у них эта вся описанная вами религиозная движуха, случайно, не является одним из немногих способов откосить от обязательной в Израиле армии ? Если это так, то там важна убедительность )))
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08.07.2022 02:37 Відповісти
хай везуть із собою той жилізний кумпол для забезпечення звяткування)
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07.07.2022 17:11 Відповісти
ЦАГАЛ може забезпечити...
ברוכים הבאים לאומן, צבא ההגנה לישראל!
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07.07.2022 17:19 Відповісти
Сейчас и так негде заработать, зачем лишать Умань и её жителй возможности хоть немного поправить материальное положение. Тем более в Умани боевые действия не ведутся.
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07.07.2022 17:26 Відповісти
Не зрозумів,як добиратимуться й як вибиратимуться
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07.07.2022 18:13 Відповісти
Колорадам подайте картоплі.
Молі --- борошна й др.. бакалєїв,
А кацапам,наповненим злоби,
Запейсатених, жирних євреїв.
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07.07.2022 17:53 Відповісти
Якщо неможна приїхати як туристи, то нехай приїзджають як волонтери - декілька "меркав" та батарей "залізного куполу" вистачить.
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07.07.2022 18:04 Відповісти
Електронні візи через Антарктиду.
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07.07.2022 19:27 Відповісти
Не#уй шастать.
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07.07.2022 19:53 Відповісти
нехай би залізний купол на уманню щоб поставити з собою привезли.

тупе рішення - небезпека ж від рашки іде. Якщоб вдарили по хасидах - ізраіль би нам підкинув зброї.
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07.07.2022 22:09 Відповісти
От, блін
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08.07.2022 01:15 Відповісти
 
 