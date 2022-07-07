"Укрзализныця" продлевает маршрут поезда Запорожье - Львов до Ужгорода

"Укрзализныця" продлевает маршрут поезда №4/3 Запорожье – Львов. По четным числам он будет направляться еще и в Ужгород.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Укрзализныци".

"Поезд будет отправляться по четным числам из Запорожья с 26 июля в 15:03 и прибывать в Ужгород в 15:27 на следующий день. В обратном направлении, из Ужгорода, поезд будет отправляться по парным в 11:35 и прибывать в Запорожье в 12:21" - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты будут доступны онлайн на сайте, в чат-ботах и кассах уже с завтрашнего дня.

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