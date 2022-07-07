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"Укрзализныця" продлевает маршрут поезда Запорожье - Львов до Ужгорода

укрзалізниця

"Укрзализныця" продлевает маршрут поезда №4/3 Запорожье – Львов. По четным числам он будет направляться еще и в Ужгород.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Укрзализныци".

"Поезд будет отправляться по четным числам из Запорожья с 26 июля в 15:03 и прибывать в Ужгород в 15:27 на следующий день. В обратном направлении, из Ужгорода, поезд будет отправляться по парным в 11:35 и прибывать в Запорожье в 12:21" - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты будут доступны онлайн на сайте, в чат-ботах и кассах уже с завтрашнего дня.

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Запорожье (2645) поезд (1024) Ужгород (434) Укрзализныця (2743)


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А чому в бік Ужгорода, а до Сімферополя слабо? Володя казав, що якщо би він був Президентом, то Крим не віддав би. Володя Президент - вперед!
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07.07.2022 17:08 Ответить
Він вже значно більше віддав.
Бо не готувався. Ще і людей дурив, що ворог не страшний.
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07.07.2022 17:24 Ответить
А що на це скаже це Сіярту? Кур-р-рча йго ляґа...
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07.07.2022 17:34 Ответить
тут недалеко, уже месяц строится не маленький такой жилой городок из контейнерных модулей в которых обычно и живут беженцы. когда мимо проезжаю, приходит всегда мысля, шо буржуи шото знают.
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07.07.2022 17:41 Ответить
 
 