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"Укрзалізниця" продовжує маршрут потяга Запоріжжя - Львів до Ужгорода

укрзалізниця

"Укрзалізниця" продовжує маршрут потяга №4/3 Запоріжжя - Львів. По парних числах він прямуватиме ще й до Ужгорода.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

"Поїзд вирушатиме по парних числах із Запоріжжя з 26 липня о 15:03 і прибуватиме до Ужгорода о 15:27 наступного дня. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд вирушатиме по парних числах об 11:35 і прибуватиме до Запоріжжя о 12:21", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що квитки будуть доступні онлайн на сайті, у чат-ботах та кассах вже від завтра.

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Автор: 

Запоріжжя (2258) потяг (1965) Ужгород (338) Укрзалізниця (6826)


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А чому в бік Ужгорода, а до Сімферополя слабо? Володя казав, що якщо би він був Президентом, то Крим не віддав би. Володя Президент - вперед!
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07.07.2022 17:08 Відповісти
Він вже значно більше віддав.
Бо не готувався. Ще і людей дурив, що ворог не страшний.
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07.07.2022 17:24 Відповісти
А що на це скаже це Сіярту? Кур-р-рча йго ляґа...
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07.07.2022 17:34 Відповісти
тут недалеко, уже месяц строится не маленький такой жилой городок из контейнерных модулей в которых обычно и живут беженцы. когда мимо проезжаю, приходит всегда мысля, шо буржуи шото знают.
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07.07.2022 17:41 Відповісти
 
 