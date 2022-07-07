"Укрзалізниця" продовжує маршрут потяга Запоріжжя - Львів до Ужгорода

"Укрзалізниця" продовжує маршрут потяга №4/3 Запоріжжя - Львів. По парних числах він прямуватиме ще й до Ужгорода.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

"Поїзд вирушатиме по парних числах із Запоріжжя з 26 липня о 15:03 і прибуватиме до Ужгорода о 15:27 наступного дня. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд вирушатиме по парних числах об 11:35 і прибуватиме до Запоріжжя о 12:21", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що квитки будуть доступні онлайн на сайті, у чат-ботах та кассах вже від завтра.

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