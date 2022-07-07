РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5112 посетителей онлайн
Новости Война
3 642 12

Ежедневно в оккупированном Мариуполе погибают около 25 человек, - Андрющенко

маріуполь

В оккупированном Мариуполе смертность от естественных причин выросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Братская могила в Старом Крыму за два месяца увеличилась по меньшей мере вдвое. В том числе из-за эксгумации и роста смертности. Фактически смертность от естественных причин возросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом. Ежедневно гибнет в среднем 25 человек. Это около 1800 человек только за май-июнь. И тенденция на рост в динамике", - говорится в сообщении.

Андрющенко также напомнил, что согласно анализу четырех массовых захоронений официально указывалось, что как минимум 20 тысяч человек уже похоронены в братских могилах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении оккупанту-мародеру, который случайно оставил свое фото в Ирпене, - МВД. ФОТО

Ежедневно в оккупированном Мариуполе погибают около 25 человек, - Андрющенко 01
Ежедневно в оккупированном Мариуполе погибают около 25 человек, - Андрющенко 02

Мариуполь (5705) оккупация (10117) смертность (268) Андрющенко Петр (579)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Даже если в россии сменится власть и расскажет россиянам о том, что они сделали с детьми, стариками и женщинами Мариуполя, и россияне начнут выражать сочувствие - не верьте. Просто стреляйте на звук сочувствия.
показать весь комментарий
07.07.2022 17:14
+6
Цель русских - разрушить Украину до такой степени, чтобы жители Воронежа не завидовали.
показать весь комментарий
07.07.2022 17:37
+5
Пам'ятайте:
Те, що "заткнули рота" Денисовой зовсім НЕ ОЗНАЧАЄ, що рашистськім військовим відрізали УЇ!
Рашистські війська продовжують катувати, гвалтувати та вбивати українців на окупованих територіях!
Про це потрібно постійно говорити!
показать весь комментарий
07.07.2022 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а хтось вважає що оккупація це веселощі та фейерверки???
показать весь комментарий
07.07.2022 17:12 Ответить
а какого хрена было там оставаться до последней бомбежки - особенно женщинам с детьми, девушкам да мужикам тоже ? это что такая игра в рулетку только не с одним патроном в барабане а с половиной ..
показать весь комментарий
07.07.2022 23:22 Ответить
Даже если в россии сменится власть и расскажет россиянам о том, что они сделали с детьми, стариками и женщинами Мариуполя, и россияне начнут выражать сочувствие - не верьте. Просто стреляйте на звук сочувствия.
показать весь комментарий
07.07.2022 17:14 Ответить
Пам'ятайте:
Те, що "заткнули рота" Денисовой зовсім НЕ ОЗНАЧАЄ, що рашистськім військовим відрізали УЇ!
Рашистські війська продовжують катувати, гвалтувати та вбивати українців на окупованих територіях!
Про це потрібно постійно говорити!
показать весь комментарий
07.07.2022 17:27 Ответить
Ничего особенного, просто люди стоят в очереди за водой. Нет, это не Мариуполь, это Воронеж.
показать весь комментарий
07.07.2022 17:35 Ответить
Цель русских - разрушить Украину до такой степени, чтобы жители Воронежа не завидовали.
показать весь комментарий
07.07.2022 17:37 Ответить
А ціль Zелених допомагати кацапам це робити.
показать весь комментарий
07.07.2022 17:44 Ответить
100% !!!
показать весь комментарий
07.07.2022 17:59 Ответить
Ну так чего статистику ты даёшь....
Иди. Спасай....
Что ты андрющенко сделал для мариупрльцеа сейчас?
показать весь комментарий
07.07.2022 22:33 Ответить
Маріуполь - це наша біль. Маріупольці вже приречені на смерть, тому нічого дивного, що вони массово вмирають.

Сьогодні вдивлялась у обличчя перехожих та помітила, наскільки постарішали наші жінки та дівчата. Жінки середнього віку виглядають значно старше свого віку років так на десять. Обличчя вкриті зморшками навіть у дуже охайних та доглянутих жінок, які очевидно за собою слідкують. Теж нічого дивного, бо перебуваючи у перманентному стресі протягом майже п'ять місяців, та прокидаючись кожної ночі від сирени, а потім увесь день живеш в очікуванні якихось страшних новин та подій. І це не на окупованій територіі, навіть страшно увити себе на місці тих, хто зараз живе(існує) під кацапами.
показать весь комментарий
07.07.2022 23:37 Ответить
 
 