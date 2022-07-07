Ежедневно в оккупированном Мариуполе погибают около 25 человек, - Андрющенко
В оккупированном Мариуполе смертность от естественных причин выросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Братская могила в Старом Крыму за два месяца увеличилась по меньшей мере вдвое. В том числе из-за эксгумации и роста смертности. Фактически смертность от естественных причин возросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом. Ежедневно гибнет в среднем 25 человек. Это около 1800 человек только за май-июнь. И тенденция на рост в динамике", - говорится в сообщении.
Андрющенко также напомнил, что согласно анализу четырех массовых захоронений официально указывалось, что как минимум 20 тысяч человек уже похоронены в братских могилах.
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Те, що "заткнули рота" Денисовой зовсім НЕ ОЗНАЧАЄ, що рашистськім військовим відрізали УЇ!
Рашистські війська продовжують катувати, гвалтувати та вбивати українців на окупованих територіях!
Про це потрібно постійно говорити!
Иди. Спасай....
Что ты андрющенко сделал для мариупрльцеа сейчас?
Сьогодні вдивлялась у обличчя перехожих та помітила, наскільки постарішали наші жінки та дівчата. Жінки середнього віку виглядають значно старше свого віку років так на десять. Обличчя вкриті зморшками навіть у дуже охайних та доглянутих жінок, які очевидно за собою слідкують. Теж нічого дивного, бо перебуваючи у перманентному стресі протягом майже п'ять місяців, та прокидаючись кожної ночі від сирени, а потім увесь день живеш в очікуванні якихось страшних новин та подій. І це не на окупованій територіі, навіть страшно увити себе на місці тих, хто зараз живе(існує) під кацапами.