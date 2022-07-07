Ежедневно в оккупированном Мариуполе погибают около 25 человек, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе смертность от естественных причин выросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Братская могила в Старом Крыму за два месяца увеличилась по меньшей мере вдвое. В том числе из-за эксгумации и роста смертности. Фактически смертность от естественных причин возросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом. Ежедневно гибнет в среднем 25 человек. Это около 1800 человек только за май-июнь. И тенденция на рост в динамике", - говорится в сообщении.

Андрющенко также напомнил, что согласно анализу четырех массовых захоронений официально указывалось, что как минимум 20 тысяч человек уже похоронены в братских могилах.

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