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Новини Війна
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Щодня в окупованому Маріуполі гине близько 25 осіб, - Андрющенко

маріуполь

В окупованому Маріуполі смертність від природніх причин зросла вчетверо порівняно з довоєнним періодом.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Братьска могила в Старому Криму за два місяці збільшилась щонайменше вдвічі. У тому числі через ексгумацію та зростання смертності. Фактично, смертність від природніх причин зрозсла в чотири рази в порівнянні з довоєнним періодом. Щодня гине в середньому 25 людей. Це близько 1800 людей лише за травень-червень. І тенденція на зростання в динаміці", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко також нагадав, що згідно з аналізом чотирьох масових поховань, офіційно вказувалося, що як мінімум 20 тисяч людей уже поховано у братських могилах.

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Щодня в окупованому Маріуполі гине близько 25 осіб, - Андрющенко 01
Щодня в окупованому Маріуполі гине близько 25 осіб, - Андрющенко 02

Автор: 

Маріуполь (3222) окупація (6666) смертність (195) Андрющенко Петро (692)


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Топ коментарі
+11
Даже если в россии сменится власть и расскажет россиянам о том, что они сделали с детьми, стариками и женщинами Мариуполя, и россияне начнут выражать сочувствие - не верьте. Просто стреляйте на звук сочувствия.
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07.07.2022 17:14
+6
Цель русских - разрушить Украину до такой степени, чтобы жители Воронежа не завидовали.
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07.07.2022 17:37
+5
Пам'ятайте:
Те, що "заткнули рота" Денисовой зовсім НЕ ОЗНАЧАЄ, що рашистськім військовим відрізали УЇ!
Рашистські війська продовжують катувати, гвалтувати та вбивати українців на окупованих територіях!
Про це потрібно постійно говорити!
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07.07.2022 17:27
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а хтось вважає що оккупація це веселощі та фейерверки???
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07.07.2022 17:12 Відповісти
а какого хрена было там оставаться до последней бомбежки - особенно женщинам с детьми, девушкам да мужикам тоже ? это что такая игра в рулетку только не с одним патроном в барабане а с половиной ..
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07.07.2022 23:22 Відповісти
Даже если в россии сменится власть и расскажет россиянам о том, что они сделали с детьми, стариками и женщинами Мариуполя, и россияне начнут выражать сочувствие - не верьте. Просто стреляйте на звук сочувствия.
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07.07.2022 17:14 Відповісти
Пам'ятайте:
Те, що "заткнули рота" Денисовой зовсім НЕ ОЗНАЧАЄ, що рашистськім військовим відрізали УЇ!
Рашистські війська продовжують катувати, гвалтувати та вбивати українців на окупованих територіях!
Про це потрібно постійно говорити!
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07.07.2022 17:27 Відповісти
Ничего особенного, просто люди стоят в очереди за водой. Нет, это не Мариуполь, это Воронеж.
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07.07.2022 17:35 Відповісти
Цель русских - разрушить Украину до такой степени, чтобы жители Воронежа не завидовали.
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07.07.2022 17:37 Відповісти
А ціль Zелених допомагати кацапам це робити.
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07.07.2022 17:44 Відповісти
100% !!!
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07.07.2022 17:59 Відповісти
Ну так чего статистику ты даёшь....
Иди. Спасай....
Что ты андрющенко сделал для мариупрльцеа сейчас?
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07.07.2022 22:33 Відповісти
Маріуполь - це наша біль. Маріупольці вже приречені на смерть, тому нічого дивного, що вони массово вмирають.

Сьогодні вдивлялась у обличчя перехожих та помітила, наскільки постарішали наші жінки та дівчата. Жінки середнього віку виглядають значно старше свого віку років так на десять. Обличчя вкриті зморшками навіть у дуже охайних та доглянутих жінок, які очевидно за собою слідкують. Теж нічого дивного, бо перебуваючи у перманентному стресі протягом майже п'ять місяців, та прокидаючись кожної ночі від сирени, а потім увесь день живеш в очікуванні якихось страшних новин та подій. І це не на окупованій територіі, навіть страшно увити себе на місці тих, хто зараз живе(існує) під кацапами.
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07.07.2022 23:37 Відповісти
 
 