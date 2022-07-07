Щодня в окупованому Маріуполі гине близько 25 осіб, - Андрющенко
В окупованому Маріуполі смертність від природніх причин зросла вчетверо порівняно з довоєнним періодом.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Братьска могила в Старому Криму за два місяці збільшилась щонайменше вдвічі. У тому числі через ексгумацію та зростання смертності. Фактично, смертність від природніх причин зрозсла в чотири рази в порівнянні з довоєнним періодом. Щодня гине в середньому 25 людей. Це близько 1800 людей лише за травень-червень. І тенденція на зростання в динаміці", - йдеться в повідомленні.
Андрющенко також нагадав, що згідно з аналізом чотирьох масових поховань, офіційно вказувалося, що як мінімум 20 тисяч людей уже поховано у братських могилах.
Топ коментарі
+11 Andy S #414870
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+6 Andy S #414870
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+5 Small Jerboa
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Те, що "заткнули рота" Денисовой зовсім НЕ ОЗНАЧАЄ, що рашистськім військовим відрізали УЇ!
Рашистські війська продовжують катувати, гвалтувати та вбивати українців на окупованих територіях!
Про це потрібно постійно говорити!
Иди. Спасай....
Что ты андрющенко сделал для мариупрльцеа сейчас?
Сьогодні вдивлялась у обличчя перехожих та помітила, наскільки постарішали наші жінки та дівчата. Жінки середнього віку виглядають значно старше свого віку років так на десять. Обличчя вкриті зморшками навіть у дуже охайних та доглянутих жінок, які очевидно за собою слідкують. Теж нічого дивного, бо перебуваючи у перманентному стресі протягом майже п'ять місяців, та прокидаючись кожної ночі від сирени, а потім увесь день живеш в очікуванні якихось страшних новин та подій. І це не на окупованій територіі, навіть страшно увити себе на місці тих, хто зараз живе(існує) під кацапами.