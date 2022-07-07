Щодня в окупованому Маріуполі гине близько 25 осіб, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі смертність від природніх причин зросла вчетверо порівняно з довоєнним періодом.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Братьска могила в Старому Криму за два місяці збільшилась щонайменше вдвічі. У тому числі через ексгумацію та зростання смертності. Фактично, смертність від природніх причин зрозсла в чотири рази в порівнянні з довоєнним періодом. Щодня гине в середньому 25 людей. Це близько 1800 людей лише за травень-червень. І тенденція на зростання в динаміці", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко також нагадав, що згідно з аналізом чотирьох масових поховань, офіційно вказувалося, що як мінімум 20 тисяч людей уже поховано у братських могилах.

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