Росіяни розміновують акваторії портів окупованих Бердянська та Маріуполя

Окупанти розміновують акваторії портів "Бердянськ" та "Маріуполь", щоб поновити їх функціонування.

Про це свідчать дані ГУ розвідки Міноборони України, повідомила на брифінгу заступнця міністра Ганна Маляр. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Чорному морі кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують здійснювати заходи щодо морської блокади українських портів, насамперед це "Одеса" та "Миколаїв". Крім того, противник, за даними Головного управління розвідки, розмінує акваторії портів "Бердянськ" і "Маріуполь" з метою поновлення їхнього повноцінного функціонування", - сказала Маляр.

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