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Новини Окуповані території
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Росіяни розміновують акваторії портів окупованих Бердянська та Маріуполя

порт,маріуполь

Окупанти розміновують акваторії портів "Бердянськ" та "Маріуполь", щоб поновити їх функціонування.

Про це свідчать дані ГУ розвідки Міноборони України, повідомила на брифінгу заступнця міністра Ганна Маляр. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Чорному морі кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують здійснювати заходи щодо морської блокади українських портів, насамперед це "Одеса" та "Миколаїв". Крім того, противник, за даними Головного управління розвідки, розмінує акваторії портів "Бердянськ" і "Маріуполь" з метою поновлення їхнього повноцінного функціонування", - сказала Маляр.

Також читайте: Росія вкрала в Маріуполі два іноземні кораблі, - Reuters

Автор: 

Бердянськ (469) Маріуполь (3222) окупація (6666) порт (2039) розмінування (987) Маляр Ганна (525)


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Ніхто нічого звільняти і не збирався звільняти, планомірно всім порекомендують евакуюватися і все, до побачення.
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07.07.2022 15:27 Відповісти
хотят успеть до зимы натырить зерна и металла, потому что потом перспективы туманные, придется обходится своей репой и берестой.
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07.07.2022 15:37 Відповісти
 
 