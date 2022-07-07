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Росіяни розміновують акваторії портів окупованих Бердянська та Маріуполя
Окупанти розміновують акваторії портів "Бердянськ" та "Маріуполь", щоб поновити їх функціонування.
Про це свідчать дані ГУ розвідки Міноборони України, повідомила на брифінгу заступнця міністра Ганна Маляр. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У Чорному морі кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують здійснювати заходи щодо морської блокади українських портів, насамперед це "Одеса" та "Миколаїв". Крім того, противник, за даними Головного управління розвідки, розмінує акваторії портів "Бердянськ" і "Маріуполь" з метою поновлення їхнього повноцінного функціонування", - сказала Маляр.
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Саша Паш
показати весь коментар07.07.2022 15:27 Відповісти Мені подобається 0
Urs
показати весь коментар07.07.2022 15:37 Відповісти Мені подобається 2
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