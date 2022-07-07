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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне разминируют акватории портов оккупированных Бердянска и Мариуполя

порт,маріуполь

Оккупанты разминируют акватории портов "Бердянск" и "Мариуполь", чтобы возобновить их функционирование.

Об этом свидетельствуют данные ГУ разведки Минобороны Украины, сообщила на брифинге заместитель министра Анна Маляр. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Черном море корабли Черноморского флота РФ продолжают осуществлять мероприятия по морской блокаде украинских портов, прежде всего это "Одесса" и "Николаев". Кроме того, противник, по данным Главного управления разведки, разминирует акватории портов "Бердянск" и "Мариуполь" с целью возобновление их полноценного функционирования", - сказала Маляр.

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Бердянск (443) Мариуполь (5705) оккупация (10117) порт (732) разминирование (711) Маляр Анна (412)


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Ніхто нічого звільняти і не збирався звільняти, планомірно всім порекомендують евакуюватися і все, до побачення.
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07.07.2022 15:27 Ответить
хотят успеть до зимы натырить зерна и металла, потому что потом перспективы туманные, придется обходится своей репой и берестой.
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07.07.2022 15:37 Ответить
 
 