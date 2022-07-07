Россияне разминируют акватории портов оккупированных Бердянска и Мариуполя

Оккупанты разминируют акватории портов "Бердянск" и "Мариуполь", чтобы возобновить их функционирование.

Об этом свидетельствуют данные ГУ разведки Минобороны Украины, сообщила на брифинге заместитель министра Анна Маляр. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Черном море корабли Черноморского флота РФ продолжают осуществлять мероприятия по морской блокаде украинских портов, прежде всего это "Одесса" и "Николаев". Кроме того, противник, по данным Главного управления разведки, разминирует акватории портов "Бердянск" и "Мариуполь" с целью возобновление их полноценного функционирования", - сказала Маляр.

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