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В Минобороны оценили угрозу вторжения Беларуси в Украину. ВИДЕО

Беларусь проводит обучение и ряд информационных операций, которые могут являться признаками готовности к возможному вторжению в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью 24 каналу сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Мы рассматриваем все возможные сценарии, в том числе угрозу Беларуси... Сейчас мы наблюдаем в информационном поле Беларуси нагнетание негативного отношения к Украине. Это может быть маркером того, что они хотя бы находятся в состоянии готовности, как одного из сценариев. Но мы не можем на 100 процентов что-либо прогнозировать. Но то, что там обучение - это обычно прикрытие для готовности, то, что там информационно они проводят уже определенные операции, как это они делали в РФ - такие признаки есть", - заявила Маляр.

Также, по ее словам, не исключается, что враг может такими действиями намеренно нагнетать ситуацию, чтобы атаковать нас психологически.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока угрозы от белорусской армии для Украины не существует, - Буданов

Беларусь (7890) Минобороны (9322) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+9
Оцінки маляр до самої сраки.
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05.07.2022 20:25
+9
Аудитори хрінові знайшлись. Справою б займались - забезпеченям війська! А такі висновки, як нападе або не нападе може робити кожен!
Читаючи останні повідомлення, складається враження, що при МО відкрилась школа вангування!
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05.07.2022 20:31
+4
Таккож, за її словами, не виключається, що ворог може такими діями навмисно нагнітати ситуацію, щоб атакувати нас психологічно. Джерело:
Ракети то не психологічно? А вбивчо. Налякати маневрами, щоб атакувати психологічно? Хоть думайте, що говорите. Попризначали. Ну, насмішила.
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05.07.2022 20:14
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дуже цікаво. переведіть на північний фронт "супер-пупер-девку". марьчнка вам допоможе. а хіба нема своєї голови? та... кароч... тьфу, *****.
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05.07.2022 20:14 Ответить
Таккож, за її словами, не виключається, що ворог може такими діями навмисно нагнітати ситуацію, щоб атакувати нас психологічно. Джерело:
Ракети то не психологічно? А вбивчо. Налякати маневрами, щоб атакувати психологічно? Хоть думайте, що говорите. Попризначали. Ну, насмішила.
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05.07.2022 20:14 Ответить
Ну вже по бульбосрандії вже можна буде союзницькою зброєю *******.Бо якщо й далі спостерігати ,як з аеродромів вилітають літаки бомбити Україну або іскандери луплять,то складається враження ,що Україна веде війну як В'єтнам,котрий якби і хотів американцям лупнути,то лиш в себе на території,бо США географічно були за тисячі кілометрів.
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05.07.2022 20:17 Ответить
Можна. Зеленський обіцяв не застосовувати зброю США проти параші. Про бульбарашу нічого не говорилось.
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05.07.2022 20:20 Ответить
Оцінки маляр до самої сраки.
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05.07.2022 20:25 Ответить
Та не кажи. Це може бути маркером. Ми не впевнені. Але є ознаки. Б..я. Оцінила ситуацію. Де, де розвідка? Агенти, Де? Так раніше хвалилися агентами в МО РФ. Все?
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05.07.2022 20:31 Ответить
А Вам треба всю агентурну інформацію видати?
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05.07.2022 20:40 Ответить
Накуя мені? Просто би могла сказати, буде наступ з бульбораші, ми готові відбити. Все.
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05.07.2022 20:52 Ответить
Аудитори хрінові знайшлись. Справою б займались - забезпеченям війська! А такі висновки, як нападе або не нападе може робити кожен!
Читаючи останні повідомлення, складається враження, що при МО відкрилась школа вангування!
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05.07.2022 20:31 Ответить
Таракан свои войска будет держать до последнего. Это его привычная политика. Типа я не причем. Но путлер додавит с помощью сына Коли, заложники у путлера всегда есть. Иногда задаюсь вопросом: почему так получилось? И вижу только один ответ: проблемы лидера в детстве, когда его унижали в подворотне... И тем этот рашист страшен, что хотя бы Гитлер до первой мировой пытался писать картины... А путлер ничего не умеет... Путлер в обиде на весь мир не за рабссею, оно в обиде за себя...
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05.07.2022 20:31 Ответить
Ми- це хто? Демченко, єрмак, татаров..
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05.07.2022 20:44 Ответить
Хто ЦЕ в екрані?
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05.07.2022 21:13 Ответить
И тут одни гадалки на кофейной гуще. Я тоже так могу, может мне выдадут зарплату на уровне заступныци министра обороны?
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05.07.2022 21:20 Ответить
Захарова номер 2
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05.07.2022 21:43 Ответить
Приберіть цю курву! Вона вже раз напророчила.
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05.07.2022 22:47 Ответить
Если такие "специалисты" будут у нас работать,то не только беларусы могут еще напасть
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06.07.2022 08:07 Ответить
 
 