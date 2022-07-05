В Минобороны оценили угрозу вторжения Беларуси в Украину. ВИДЕО

Беларусь проводит обучение и ряд информационных операций, которые могут являться признаками готовности к возможному вторжению в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью 24 каналу сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Мы рассматриваем все возможные сценарии, в том числе угрозу Беларуси... Сейчас мы наблюдаем в информационном поле Беларуси нагнетание негативного отношения к Украине. Это может быть маркером того, что они хотя бы находятся в состоянии готовности, как одного из сценариев. Но мы не можем на 100 процентов что-либо прогнозировать. Но то, что там обучение - это обычно прикрытие для готовности, то, что там информационно они проводят уже определенные операции, как это они делали в РФ - такие признаки есть", - заявила Маляр.

Также, по ее словам, не исключается, что враг может такими действиями намеренно нагнетать ситуацию, чтобы атаковать нас психологически.

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