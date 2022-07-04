Пока угрозы от белорусской армии для Украины не существует, - Буданов
На данном этапе угрозы от Беларуси для Украины не существует.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, у границы Беларуси с Украиной находится небольшое количество белорусских и российских войск.
"Российских? Вообще мизерное количество, абсолютно мизерное... Это абсолютно плановые мероприятия белорусской армии, которые они проводят. Мы знали о них за два с половиной месяца точно до того, как начались первые действия. На данном этапе угрозы от белорусской армии для Украины не существует", – утверждает он.
По словам Буданова, в ближайшей перспективе наступления со стороны Белоруссии не будет. "Как только появится, поверьте, мы будем почти в тот же миг об этом знать", - сказал начальник ГУР.
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Коли вони вже почнуть працювати, а не чесати язиками? А може й працюють, тільки не нас!
не обов"язково це правда (((