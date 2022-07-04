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Новости Война
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Пока угрозы от белорусской армии для Украины не существует, - Буданов

білорусь

На данном этапе угрозы от Беларуси для Украины не существует.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, у границы Беларуси с Украиной находится небольшое количество белорусских и российских войск.

"Российских? Вообще мизерное количество, абсолютно мизерное... Это абсолютно плановые мероприятия белорусской армии, которые они проводят. Мы знали о них за два с половиной месяца точно до того, как начались первые действия. На данном этапе угрозы от белорусской армии для Украины не существует", – утверждает он.

По словам Буданова, в ближайшей перспективе наступления со стороны Белоруссии не будет. "Как только появится, поверьте, мы будем почти в тот же миг об этом знать", - сказал начальник ГУР.

Смотрите: Рашисты обстреляли из "Ураганов" мирные села Запорожского района, - ОВА. ФОТО

армия РФ (19129) Беларусь (7888) Буданов Кирилл (456) граница (5262) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+20
Буданов бы меньше своей метлой работал. Ибо все что он мелет происходит навпаки. ВСУ и без вас разберется, бо куда зеленые влезут одни беды.
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04.07.2022 11:09
+14
Не отбирай хлеб у Арестовича, перечитай должностные обязанности начальника ГУР, там про треп ничего не сказано...
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04.07.2022 11:11
+12
Ага, і росія не нападе. Чули вже... Краще б не ганьбився і займався своєю безпосередньою справою - готував шаурму або випічку.
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04.07.2022 11:15
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Буданов бы меньше своей метлой работал. Ибо все что он мелет происходит навпаки. ВСУ и без вас разберется, бо куда зеленые влезут одни беды.
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04.07.2022 11:09 Ответить
Другий обригстович намалювався в ГРУ. Там Наумов вітання передає з закордону за перешкодний перетин кордону з грошима і контрабандистом))) А вагнерівці вже пару років оплодують)))
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04.07.2022 11:21 Ответить
Я этому треплу не верю.
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04.07.2022 12:11 Ответить
Бідосик керує бідосиками - це якесь прокляття...
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04.07.2022 12:06 Ответить
Запенить бы ему *****...
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04.07.2022 15:05 Ответить
Не отбирай хлеб у Арестовича, перечитай должностные обязанности начальника ГУР, там про треп ничего не сказано...
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04.07.2022 11:11 Ответить
они дружбаны если что
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04.07.2022 12:32 Ответить
А може Люся у відпустці, а комусь же потрібно цей "трьоп" підтримувати - ось і знайшли т.в.о!
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04.07.2022 13:16 Ответить
закрийте його вже не к добру ляпати так
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04.07.2022 11:13 Ответить
что там с югом Украины, бзданов ?
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04.07.2022 11:13 Ответить
Ця мантра знов для того, щоб не руйнувати економіку? Вже раз таке проходили! Може ще й укріплення треба порозбирати та порозміновувати проходи з білорусії?
Коли вони вже почнуть працювати, а не чесати язиками? А може й працюють, тільки не нас!
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04.07.2022 11:14 Ответить
Кому там працювати стадо зрадників, клоунів та корупціонерів. Беня їх не жля того до влади приводив та стільки грошей в них вкладував
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04.07.2022 11:31 Ответить
Ага, і росія не нападе. Чули вже... Краще б не ганьбився і займався своєю безпосередньою справою - готував шаурму або випічку.
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04.07.2022 11:15 Ответить
emu by da pomalchatj by.....
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04.07.2022 11:17 Ответить
Когда это создание открывает рот, то всегда вспоминаю его лямур детруа с кацапами, серьезно это чмо воспринимать не могу.
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04.07.2022 11:17 Ответить
Чомусь коли це ****** (а також подоляки-арахамії-арестовичи) відкривають свого писка, хочеться їм відразу його завалити.
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04.07.2022 11:18 Ответить
Не заспокоюють його речення, а навпаки, стає ще більш страшніше.
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04.07.2022 11:22 Ответить
По моєму те саме думали і до 24 лютого але саме звідти орки пішли на Киів не варто недооцінювати ворога.
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04.07.2022 11:29 Ответить
Загроза для України з території Білорусі існувала, і є, і дає свої смертельні результати по сьогоднішній день . Вже за таку "муйню" в часі війни цього "горе комінзедіра" потрібно гнати із цієї посади поганою мітлою, без права займати будь які посади в державі."Білоруський друг кровожадного окупанта і вбивці рашистського ворога України і її народу - є ворогом, окупантом і вбивцею українського народу"
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04.07.2022 11:31 Ответить
на тому разі перед 02.24.2022 було теж саме - вас, зелених падлюк, дороґи турбували...
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04.07.2022 11:36 Ответить
Значит угроза есть и большая
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04.07.2022 11:46 Ответить
Агов! Тут українці є?
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04.07.2022 11:48 Ответить
Використання аеродромів білоруської армії для базування російських військовий літаків, ракетні обстріли з території рб, білоруські ********** для армії РФ, радіолокаційне спостереження за Україною, обмін розвіданими рб і рф і т.д.- це не загроза?
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04.07.2022 11:51 Ответить
Ну, Будаенов ніколи не брехав, можнпа вірити. А краще Буданову займатися своєю справою, а не відосіками і прогнозами, для цього є вже Боневтік!
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04.07.2022 12:48 Ответить
все верно горорит товарищ Буданов! Не пугайте инвесторов, порохоботы паникующие! Займитесь делом, готовьтесь жарить шашлыки на День Независимости, а мы пока разминируем границу с РБ!
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04.07.2022 13:16 Ответить
пісюн озвучує те, що сказали великі дяді ,
не обов"язково це правда (((
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04.07.2022 14:08 Ответить
ще один арестович
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04.07.2022 15:34 Ответить
А нанять главразведчику пресс-секретаря, слабо?
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04.07.2022 16:45 Ответить
 
 