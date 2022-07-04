Рашисты обстреляли из "Ураганов" мирные села Запорожского района, - ОВА. ФОТО
3 июля российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" мирные села Запорожского района.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.
"Вечером, 3 июля, российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" мирные села Таврийское и Юрковка Запорожского района. В результате обстрела повреждены дом (крыша, окна) и автомобиль в селе Юрковка. Погибших и раненых нет благодаря соблюдению правил безопасности во время военных действий - мирные жители, не успевшие эвакуироваться, находились в укрытиях", - говорится в сообщении.
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Максим Бондаренко #394766
показать весь комментарий04.07.2022 10:34 Ответить Мне нравится 2
николай николаенко #464850
показать весь комментарий04.07.2022 11:07 Ответить Мне нравится 1
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