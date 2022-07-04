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Рашисты обстреляли из "Ураганов" мирные села Запорожского района, - ОВА. ФОТО

3 июля российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" мирные села Запорожского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Вечером, 3 июля, российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" мирные села Таврийское и Юрковка Запорожского района. В результате обстрела повреждены дом (крыша, окна) и автомобиль в селе Юрковка. Погибших и раненых нет благодаря соблюдению правил безопасности во время военных действий - мирные жители, не успевшие эвакуироваться, находились в укрытиях", - говорится в сообщении.

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Рашисты обстреляли из Ураганов мирные села Запорожского района, - ОВА 01
Рашисты обстреляли из Ураганов мирные села Запорожского района, - ОВА 02
Рашисты обстреляли из Ураганов мирные села Запорожского района, - ОВА 03
Рашисты обстреляли из Ураганов мирные села Запорожского района, - ОВА 04

обстрел (27151) Запорожская область (3083)


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А бувають військові села?
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04.07.2022 10:34 Ответить
Та перестаньте вже писати «мирні» - вони вже давно гатять по усьому підряд.
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04.07.2022 11:07 Ответить
 
 