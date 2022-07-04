Рашисти обстріляли з "Ураганів" мирні села Запорізького району, - ОВА. ФОТО
3 липня російські війська обстріляли з РСЗВ "Ураган" мирні села Запорізького району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"Ввечері, 3 липня, російські війська обстріляли з РСЗВ "Ураган" мирні села Таврійське та Юрківка Запорізького району. В результаті обстрілу пошкоджено будинок (дах, вікна) та автомобіль в селі Юрківка. Загиблих та поранених немає завдяки дотриманню правил безпеки під час воєнних дій - мирні мешканці, які не встигли евакуюватися, перебували в укриттях", - йдеться у повідомленні.
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Максим Бондаренко #394766
показати весь коментар04.07.2022 10:34 Відповісти Мені подобається 2
николай николаенко #464850
показати весь коментар04.07.2022 11:07 Відповісти Мені подобається 1
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