Рашисти обстріляли з "Ураганів" мирні села Запорізького району, - ОВА. ФОТО

3 липня російські війська обстріляли з РСЗВ "Ураган" мирні села Запорізького району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Ввечері, 3 липня, російські війська обстріляли з РСЗВ "Ураган" мирні села Таврійське та Юрківка Запорізького району. В результаті обстрілу пошкоджено будинок (дах, вікна) та автомобіль в селі Юрківка. Загиблих та поранених немає завдяки дотриманню правил безпеки під час воєнних дій - мирні мешканці, які не встигли евакуюватися, перебували в укриттях", - йдеться у повідомленні.

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