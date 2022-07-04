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Новини Війна
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Наразі загрози від білоруської армії для України не існує, - Буданов

білорусь

На даному етапі загрози від Білорусі для України не існує.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, біля кордону Білорусі з Україною перебуває невелика кількість білоруських та російських військ.

"російських? Взагалі мізерна кількість, абсолютно мізерна... Це абсолютно планові заходи білоруської армії, які вони проводять. Ми знали про них за два з половиною місяці точно до того, як почалися перші дії. На даному етапі загрози від білоруської армії для України не існує", - стверджує він.

За словами Буданова, у найближчій перспективі наступу з боку Білорусі не буде. "Як тільки з'явиться, повірте, ми будемо майже в ту ж мить про це знати", - сказав начальник ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові навчання у Білорусі продовжили щонайменше до 9 липня

Автор: 

армія рф (17271) Білорусь (7926) Буданов Кирило (491) кордон (4756) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+20
Буданов бы меньше своей метлой работал. Ибо все что он мелет происходит навпаки. ВСУ и без вас разберется, бо куда зеленые влезут одни беды.
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04.07.2022 11:09
+14
Не отбирай хлеб у Арестовича, перечитай должностные обязанности начальника ГУР, там про треп ничего не сказано...
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04.07.2022 11:11
+12
Ага, і росія не нападе. Чули вже... Краще б не ганьбився і займався своєю безпосередньою справою - готував шаурму або випічку.
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04.07.2022 11:15
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Буданов бы меньше своей метлой работал. Ибо все что он мелет происходит навпаки. ВСУ и без вас разберется, бо куда зеленые влезут одни беды.
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04.07.2022 11:09 Відповісти
Другий обригстович намалювався в ГРУ. Там Наумов вітання передає з закордону за перешкодний перетин кордону з грошима і контрабандистом))) А вагнерівці вже пару років оплодують)))
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04.07.2022 11:21 Відповісти
Я этому треплу не верю.
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04.07.2022 12:11 Відповісти
Бідосик керує бідосиками - це якесь прокляття...
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04.07.2022 12:06 Відповісти
Запенить бы ему *****...
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04.07.2022 15:05 Відповісти
Не отбирай хлеб у Арестовича, перечитай должностные обязанности начальника ГУР, там про треп ничего не сказано...
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04.07.2022 11:11 Відповісти
они дружбаны если что
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04.07.2022 12:32 Відповісти
А може Люся у відпустці, а комусь же потрібно цей "трьоп" підтримувати - ось і знайшли т.в.о!
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04.07.2022 13:16 Відповісти
закрийте його вже не к добру ляпати так
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04.07.2022 11:13 Відповісти
что там с югом Украины, бзданов ?
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04.07.2022 11:13 Відповісти
Ця мантра знов для того, щоб не руйнувати економіку? Вже раз таке проходили! Може ще й укріплення треба порозбирати та порозміновувати проходи з білорусії?
Коли вони вже почнуть працювати, а не чесати язиками? А може й працюють, тільки не нас!
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04.07.2022 11:14 Відповісти
Кому там працювати стадо зрадників, клоунів та корупціонерів. Беня їх не жля того до влади приводив та стільки грошей в них вкладував
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04.07.2022 11:31 Відповісти
Ага, і росія не нападе. Чули вже... Краще б не ганьбився і займався своєю безпосередньою справою - готував шаурму або випічку.
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04.07.2022 11:15 Відповісти
emu by da pomalchatj by.....
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04.07.2022 11:17 Відповісти
Когда это создание открывает рот, то всегда вспоминаю его лямур детруа с кацапами, серьезно это чмо воспринимать не могу.
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04.07.2022 11:17 Відповісти
Чомусь коли це ****** (а також подоляки-арахамії-арестовичи) відкривають свого писка, хочеться їм відразу його завалити.
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04.07.2022 11:18 Відповісти
Не заспокоюють його речення, а навпаки, стає ще більш страшніше.
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04.07.2022 11:22 Відповісти
По моєму те саме думали і до 24 лютого але саме звідти орки пішли на Киів не варто недооцінювати ворога.
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04.07.2022 11:29 Відповісти
Загроза для України з території Білорусі існувала, і є, і дає свої смертельні результати по сьогоднішній день . Вже за таку "муйню" в часі війни цього "горе комінзедіра" потрібно гнати із цієї посади поганою мітлою, без права займати будь які посади в державі."Білоруський друг кровожадного окупанта і вбивці рашистського ворога України і її народу - є ворогом, окупантом і вбивцею українського народу"
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04.07.2022 11:31 Відповісти
на тому разі перед 02.24.2022 було теж саме - вас, зелених падлюк, дороґи турбували...
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04.07.2022 11:36 Відповісти
Значит угроза есть и большая
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04.07.2022 11:46 Відповісти
Агов! Тут українці є?
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04.07.2022 11:48 Відповісти
Використання аеродромів білоруської армії для базування російських військовий літаків, ракетні обстріли з території рб, білоруські ********** для армії РФ, радіолокаційне спостереження за Україною, обмін розвіданими рб і рф і т.д.- це не загроза?
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04.07.2022 11:51 Відповісти
Ну, Будаенов ніколи не брехав, можнпа вірити. А краще Буданову займатися своєю справою, а не відосіками і прогнозами, для цього є вже Боневтік!
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04.07.2022 12:48 Відповісти
все верно горорит товарищ Буданов! Не пугайте инвесторов, порохоботы паникующие! Займитесь делом, готовьтесь жарить шашлыки на День Независимости, а мы пока разминируем границу с РБ!
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04.07.2022 13:16 Відповісти
пісюн озвучує те, що сказали великі дяді ,
не обов"язково це правда (((
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04.07.2022 14:08 Відповісти
ще один арестович
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04.07.2022 15:34 Відповісти
А нанять главразведчику пресс-секретаря, слабо?
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04.07.2022 16:45 Відповісти
 
 