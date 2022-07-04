Наразі загрози від білоруської армії для України не існує, - Буданов

На даному етапі загрози від Білорусі для України не існує.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, біля кордону Білорусі з Україною перебуває невелика кількість білоруських та російських військ.

"російських? Взагалі мізерна кількість, абсолютно мізерна... Це абсолютно планові заходи білоруської армії, які вони проводять. Ми знали про них за два з половиною місяці точно до того, як почалися перші дії. На даному етапі загрози від білоруської армії для України не існує", - стверджує він.

За словами Буданова, у найближчій перспективі наступу з боку Білорусі не буде. "Як тільки з'явиться, повірте, ми будемо майже в ту ж мить про це знати", - сказав начальник ГУР.

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