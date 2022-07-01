УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7689 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 972 8
Білорусь (5972) війна (56620) військові навчання (2591)

Військові навчання у Білорусі продовжили щонайменше до 9 липня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Навчання Збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 9 липня.

Про це повідомляє сайт "Беларускі Гаюн", який стежить за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі, з посиланням на графік проведення навчань, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що 3 липня (День незалежності Білорусі. - Ред.) стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 2 липня.

Загалом, навчання на білоруських полігонах продовжили так:

  • Борисівський (227-й) до 09.07;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09.07;
  • Гозький (під Гродно) до 08.07;
  • Брестський до 09.07;
  • Ріпище (Осиповичі) до 08.07;
  • Мар'їна Гірка до 09.07;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 09.07;
  • Неман (під Березівкою) до 08.07;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08.07;
  • Чепелево (під Слонімом) до 08.07;
  • Доманово (під Івацевичами) до 08.07;
  • Стрільбище під Старими Дорогами до 08.07;
  • Заслонове (під Лепелем) до 09.07.

Видання зазначає, що незважаючи на збільшення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія "як і раніше, не готова до наступальних операцій". А єдине, на чому така підготовка позитивно позначилася - то це на можливості оборонятися. Також відзначають прогрес військових у навичках пілотування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім батальйонів ЗС Білорусі перебувають на кордоні з Україною, прямий наступ малоймовірний, - ГУР МО

Повідомляється, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не знаю, де отримати підтвердження чи спростування: Гогінашвіллі став радником Буданова! ???
показати весь коментар
01.07.2022 16:50 Відповісти
Нет. Как был связным, так и остался.
показати весь коментар
01.07.2022 17:24 Відповісти
https://streamable.com/y5rarl
показати весь коментар
01.07.2022 16:50 Відповісти
на россиянском полигоне продлили учения...
показати весь коментар
01.07.2022 16:58 Відповісти
на яких підставах українська влада продовжує підтримувати дипломатичні стосунки з кривавим, режимом незаконо обраного бульбафюрера Лукашенко, винного в масових обстрілах і загибелі десятків тисяч мирних громадян України? хто дав їй на це право?
показати весь коментар
01.07.2022 17:06 Відповісти
За международные отношения у нас по Конституции отвечает президент.
В данный момент - тот, кто исполняет эту роль. А шо?
показати весь коментар
01.07.2022 17:27 Відповісти
Беларусь для Параши является таким себе "балконом". Ещё и самодвижущимся, если что.
показати весь коментар
01.07.2022 17:25 Відповісти
Бульбафюрер знов загрожує
показати весь коментар
01.07.2022 17:42 Відповісти
 
 