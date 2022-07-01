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Военные учения в Беларуси продлили по меньшей мере до 9 июля

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Учения Вооруженных сил Беларуси на полигонах страны продлили по меньшей мере до 9 июля.

Об этом сообщает сайт "Белорусский Гаюн", который следит за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси, со ссылкой на график проведения учений, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что 3 июля (День независимости Беларуси. – Ред.) станет выходным днем ​​для всех полигонов, а для некоторых выходным также станет 2 июля.

В общем, учения на белорусских полигонах продлили так:

  • Борисовский (227-й) до 09.07;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
  • Гожский (под Гродно) до 08.07;
  • Брестский до 09.07;
  • Репище (Осиповичи) до 08.07;
  • Марьина Горка до 09.07;
  • Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
  • Неман (под Березовкой) до 08.07;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;
  • Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;
  • Заслоново (под Лепелем) до 09.07.

Издание отмечает, что, несмотря на увеличение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия "по-прежнему не готова к наступательным операциям". А единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования.

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Сообщается, что мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.
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Не знаю, де отримати підтвердження чи спростування: Гогінашвіллі став радником Буданова! ???
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01.07.2022 16:50 Ответить
Нет. Как был связным, так и остался.
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01.07.2022 17:24 Ответить
https://streamable.com/y5rarl
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01.07.2022 16:50 Ответить
на россиянском полигоне продлили учения...
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01.07.2022 16:58 Ответить
на яких підставах українська влада продовжує підтримувати дипломатичні стосунки з кривавим, режимом незаконо обраного бульбафюрера Лукашенко, винного в масових обстрілах і загибелі десятків тисяч мирних громадян України? хто дав їй на це право?
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01.07.2022 17:06 Ответить
За международные отношения у нас по Конституции отвечает президент.
В данный момент - тот, кто исполняет эту роль. А шо?
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01.07.2022 17:27 Ответить
Беларусь для Параши является таким себе "балконом". Ещё и самодвижущимся, если что.
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01.07.2022 17:25 Ответить
Бульбафюрер знов загрожує
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01.07.2022 17:42 Ответить
 
 