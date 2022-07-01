Военные учения в Беларуси продлили по меньшей мере до 9 июля
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Учения Вооруженных сил Беларуси на полигонах страны продлили по меньшей мере до 9 июля.
Об этом сообщает сайт "Белорусский Гаюн", который следит за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси, со ссылкой на график проведения учений, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что 3 июля (День независимости Беларуси. – Ред.) станет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых выходным также станет 2 июля.
В общем, учения на белорусских полигонах продлили так:
- Борисовский (227-й) до 09.07;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
- Гожский (под Гродно) до 08.07;
- Брестский до 09.07;
- Репище (Осиповичи) до 08.07;
- Марьина Горка до 09.07;
- Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
- Неман (под Березовкой) до 08.07;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;
- Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
- Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;
- Заслоново (под Лепелем) до 09.07.
Издание отмечает, что, несмотря на увеличение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия "по-прежнему не готова к наступательным операциям". А единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования.
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Сообщается, что мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.
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