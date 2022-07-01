Военные учения в Беларуси продлили по меньшей мере до 9 июля

Учения Вооруженных сил Беларуси на полигонах страны продлили по меньшей мере до 9 июля.

Об этом сообщает сайт "Белорусский Гаюн", который следит за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси, со ссылкой на график проведения учений, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что 3 июля (День независимости Беларуси. – Ред.) станет выходным днем ​​для всех полигонов, а для некоторых выходным также станет 2 июля.

В общем, учения на белорусских полигонах продлили так:

Борисовский (227-й) до 09.07;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;

Гожский (под Гродно) до 08.07;

Брестский до 09.07;

Репище (Осиповичи) до 08.07;

Марьина Горка до 09.07;

Лосвидо (под Витебском) до 09.07;

Неман (под Березовкой) до 08.07;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;

Чепелево (под Слонимом) до 08.07;

Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;

Заслоново (под Лепелем) до 09.07.

Издание отмечает, что, несмотря на увеличение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия "по-прежнему не готова к наступательным операциям". А единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования.

Читайте: Семь батальонов ВС Беларуси находятся на границе с Украиной, прямое наступление маловероятно, - ГУР МО

Сообщается, что мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.