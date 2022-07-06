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Росія вкрала в Маріуполі два іноземні кораблі, - Reuters

порт,мариуполь

Сепаратисти, що підтримуються Росією, захопили два іноземні судна в портовому місті Маріуполь і заявили, що вони тепер є "державною власністю". Ці судна прибули до порту ще до початку війни для завантаження українського металу.

Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Самопроголошена Донецька Народна Республіка через міністерство закордонних справ повідомила дві судноплавні компанії про те, що їхні судна зазнали "насильницького заволодіння рухомим майном з примусовим переведенням у державну власність" без будь-якої компенсації власникам, відповідно до двох окремих листів", - пише видання.

Компанія Smarta Shipping, зареєстрована в Ліберії, власник суховантажного судна Smarta під прапором Ліберії, одного із двох захоплених суден, заявила, що була проінформована про арешт електронною поштою 30 червня, назвавши його незаконним і таким, що "суперечить усім нормам міжнародного права".

"Таке насильницьке присвоєння порушує основні права людини щодо того, що стосується прав власності", - йдеться у заяві компанії. 

Крім того, "такі дії становлять серйозну загрозу судноплавству та безпеці на морі".

Як відомо, Росія на державному рівні краде зерно та метал з окупованих регіонів України. З Маріуполя було вивезено вже щонайменше три кораблі з металом до Ростова. Власник вкраденої продукції, компанія Метінвест Ахметова та Новинського, звернулася до Офісу генерального прокурора з проханням порушити кримінальну справу за фактом пограбування. Також компанія закликала всіх своїх міжнародних партнерів та операторів морських портів утриматися від купівлі краденої продукції, а натомість відразу повідомляти про спроби продажу.

Також дивіться: Окупанти почали збір врожаю в Маріупольському районі. Фактично - крадіжку в агрохолдингів та фермерів, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

корабель (1609) Маріуполь (3220) порт (2037) росія (64895)


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Топ коментарі
+24
Необхідно світовій спільноті заарештовувати і конфісковувати всі російські судна під яким завгодно прапором, а також усі судна, які заходять в захоплені порти України і всі порти ерефії
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06.07.2022 06:58
+17
Пірати - паРаша = Сомалі...
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06.07.2022 06:42
+7
Сомали и Нигерия - выходные. Учитесь у параши....
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06.07.2022 07:47
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Пірати - паРаша = Сомалі...
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06.07.2022 06:42 Відповісти
Новароссия плавно переходить, переходить в... Новосомалию
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06.07.2022 13:53 Відповісти
Необхідно світовій спільноті заарештовувати і конфісковувати всі російські судна під яким завгодно прапором, а також усі судна, які заходять в захоплені порти України і всі порти ерефії
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06.07.2022 06:58 Відповісти
Ліберія підтримує росію, танкери під її прапором перевозять російську нафту.
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06.07.2022 07:02 Відповісти
Ліберія була учасницею 2Рамштайну". Тобто вона за нас.
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06.07.2022 07:41 Відповісти
Сомали и Нигерия - выходные. Учитесь у параши....
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06.07.2022 07:47 Відповісти
Blue Star вроде стоит на якоре возле Дуная.... Хрень какая-то, цензор проверяйте инфу!
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06.07.2022 07:53 Відповісти
https://www.balticshipping.com/vessel/imo/9375159/position стоїть під Маріуполем, власник компанія з Одеси. Панама не буде його захищати, це той самий випадок коли ховаючись в офшорах потім складно захищатись.
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06.07.2022 08:50 Відповісти
Кастрация РабZeи неизбежный процесс...нефть падает в цене...
Z упало , V пропало..что осталось на Трубе? правильно...Мавзолей с трупом чЛенина...
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06.07.2022 08:21 Відповісти
Здається, просто так підозрюю, що ці судна по факту українські, або ж наших союзників - але під прапорами Ліберії та Панами. Так буває, коли судновласники бажають "оптимізувати" оподаткування...
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06.07.2022 11:00 Відповісти
На "ліберійці" ще й екіпаж був український. Тому вони потрапили в полон, ще в березні.
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06.07.2022 11:04 Відповісти
Pro Panams'kyi kanal nichogo nikoly ne *****?
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06.07.2022 18:53 Відповісти
кацапи не люди...
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06.07.2022 14:51 Відповісти
Всі суда під прапором Рашки або посередник під любим прапором але кінечний власник рашка арештовувати ось і все.
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06.07.2022 15:35 Відповісти
Кацапский флот, включая всех кацапских маряков работающих под иностранными флагами должен находиться под санкциями !!!! Кацапам должна быть закрыта дорога в море !!!!
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06.07.2022 15:35 Відповісти
поки параша краде і знищує все підряд,
плювали вони на всі закони і приватну власність,

а європа і далі сидить і каже що не можна конфіскувати майно параши,

конфіскувати не законно а війна то як, законно?
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06.07.2022 15:47 Відповісти
"Сепаратисти, що підтримуються Росією, захопили два іноземні судна в портовому місті Маріуполь"

"Загальне визначення сепаратизму є те, що це пропаганда стану культурного, етнічного, племінного, релігійного, расового, національного або гендерного відділення від ширшої групи."

Сепаратисты, вы серьезно??? Неужели снова Гражданская Война?

А может все таки война российско-украинская и там есть оккупанты и местные коллаборанты (предатели)?

Зачем цитировать российскую пропаганду даже сейчас?
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06.07.2022 15:59 Відповісти
 
 