Росія вкрала в Маріуполі два іноземні кораблі, - Reuters

Сепаратисти, що підтримуються Росією, захопили два іноземні судна в портовому місті Маріуполь і заявили, що вони тепер є "державною власністю". Ці судна прибули до порту ще до початку війни для завантаження українського металу.

Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Самопроголошена Донецька Народна Республіка через міністерство закордонних справ повідомила дві судноплавні компанії про те, що їхні судна зазнали "насильницького заволодіння рухомим майном з примусовим переведенням у державну власність" без будь-якої компенсації власникам, відповідно до двох окремих листів", - пише видання.

Компанія Smarta Shipping, зареєстрована в Ліберії, власник суховантажного судна Smarta під прапором Ліберії, одного із двох захоплених суден, заявила, що була проінформована про арешт електронною поштою 30 червня, назвавши його незаконним і таким, що "суперечить усім нормам міжнародного права".

"Таке насильницьке присвоєння порушує основні права людини щодо того, що стосується прав власності", - йдеться у заяві компанії.

Крім того, "такі дії становлять серйозну загрозу судноплавству та безпеці на морі".

Як відомо, Росія на державному рівні краде зерно та метал з окупованих регіонів України. З Маріуполя було вивезено вже щонайменше три кораблі з металом до Ростова. Власник вкраденої продукції, компанія Метінвест Ахметова та Новинського, звернулася до Офісу генерального прокурора з проханням порушити кримінальну справу за фактом пограбування. Також компанія закликала всіх своїх міжнародних партнерів та операторів морських портів утриматися від купівлі краденої продукції, а натомість відразу повідомляти про спроби продажу.

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