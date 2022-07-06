Россия украла в Мариуполе два иностранных корабля, - Reuters
Поддерживаемые Россией сепаратисты захватили два иностранных судна в портовом городе Мариуполь и заявили, что они теперь являются "государственной собственностью". Эти суда прибыли в порт ещё до начала войны для загрузки украинского металла.
Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика через министерство иностранных дел уведомила две судоходные компании о том, что их суда подверглись "насильственному завладению движимым имуществом с принудительным обращением в государственную собственность" без какой-либо компенсации владельцам, согласно двум отдельным письмам", - пишет издание.
Компания Smarta Shipping, зарегистрированная в Либерии, владелец сухогруза Smarta под флагом Либерии, одного из двух захваченных судов, заявила, что была проинформирована об аресте по электронной почте 30 июня, назвав его незаконным и "противоречащим всем нормам международного права".
"Такое насильственное присвоение нарушает основные права человека в том, что касается прав собственности", — говорится в заявлении компании.
Кроме того, "такие действия представляют серьезную угрозу судоходству и безопасности на море".
Как известно, Россия на государственном уровне крадет зерно и металл из оккупированных регионов Украины. Из Мариуполя было вывезено уже минимум три корабля с металлом в Ростов. Владелец украденной продукции, компания "Метинвест" Ахметова и Новинского, обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное дело по факту грабежа. Также компания призвала всех своих международных партнёров и операторов морских портов воздержаться от покупки краденой продукции, а вместо этого сразу сообщать о попытках продажи.
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Z упало , V пропало..что осталось на Трубе? правильно...Мавзолей с трупом чЛенина...
плювали вони на всі закони і приватну власність,
а європа і далі сидить і каже що не можна конфіскувати майно параши,
конфіскувати не законно а війна то як, законно?
"Загальне визначення сепаратизму є те, що це пропаганда стану культурного, етнічного, племінного, релігійного, расового, національного або гендерного відділення від ширшої групи."
Сепаратисты, вы серьезно??? Неужели снова Гражданская Война?
А может все таки война российско-украинская и там есть оккупанты и местные коллаборанты (предатели)?
Зачем цитировать российскую пропаганду даже сейчас?