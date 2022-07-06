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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия украла в Мариуполе два иностранных корабля, - Reuters

порт,мариуполь

Поддерживаемые Россией сепаратисты захватили два иностранных судна в портовом городе Мариуполь и заявили, что они теперь являются "государственной собственностью". Эти суда прибыли в порт ещё до начала войны для загрузки украинского металла.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика через министерство иностранных дел уведомила две судоходные компании о том, что их суда подверглись "насильственному завладению движимым имуществом с принудительным обращением в государственную собственность" без какой-либо компенсации владельцам, согласно двум отдельным письмам", - пишет издание.

Компания Smarta Shipping, зарегистрированная в Либерии, владелец сухогруза Smarta под флагом Либерии, одного из двух захваченных судов, заявила, что была проинформирована об аресте по электронной почте 30 июня, назвав его незаконным и "противоречащим всем нормам международного права".

"Такое насильственное присвоение нарушает основные права человека в том, что касается прав собственности", — говорится в заявлении компании.

Кроме того, "такие действия представляют серьезную угрозу судоходству и безопасности на море".

Как известно, Россия на государственном уровне крадет зерно и металл из оккупированных регионов Украины. Из Мариуполя было вывезено уже минимум три корабля с металлом в Ростов. Владелец украденной продукции, компания "Метинвест" Ахметова и Новинского, обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное дело по факту грабежа. Также компания призвала всех своих международных партнёров и операторов морских портов воздержаться от покупки краденой продукции, а вместо этого сразу сообщать о попытках продажи.

Смотрите также: Оккупанты начали сбор урожая в Мариупольском районе. Фактически - кражу у агрохолдингов и фермеров, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

корабль (2038) Мариуполь (5704) порт (731)


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Топ комментарии
+24
Необхідно світовій спільноті заарештовувати і конфісковувати всі російські судна під яким завгодно прапором, а також усі судна, які заходять в захоплені порти України і всі порти ерефії
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06.07.2022 06:58
+17
Пірати - паРаша = Сомалі...
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06.07.2022 06:42
+7
Сомали и Нигерия - выходные. Учитесь у параши....
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06.07.2022 07:47
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Пірати - паРаша = Сомалі...
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06.07.2022 06:42 Ответить
Новароссия плавно переходить, переходить в... Новосомалию
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06.07.2022 13:53 Ответить
Необхідно світовій спільноті заарештовувати і конфісковувати всі російські судна під яким завгодно прапором, а також усі судна, які заходять в захоплені порти України і всі порти ерефії
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06.07.2022 06:58 Ответить
Ліберія підтримує росію, танкери під її прапором перевозять російську нафту.
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06.07.2022 07:02 Ответить
Ліберія була учасницею 2Рамштайну". Тобто вона за нас.
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06.07.2022 07:41 Ответить
Сомали и Нигерия - выходные. Учитесь у параши....
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06.07.2022 07:47 Ответить
Blue Star вроде стоит на якоре возле Дуная.... Хрень какая-то, цензор проверяйте инфу!
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06.07.2022 07:53 Ответить
https://www.balticshipping.com/vessel/imo/9375159/position стоїть під Маріуполем, власник компанія з Одеси. Панама не буде його захищати, це той самий випадок коли ховаючись в офшорах потім складно захищатись.
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06.07.2022 08:50 Ответить
Кастрация РабZeи неизбежный процесс...нефть падает в цене...
Z упало , V пропало..что осталось на Трубе? правильно...Мавзолей с трупом чЛенина...
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06.07.2022 08:21 Ответить
Здається, просто так підозрюю, що ці судна по факту українські, або ж наших союзників - але під прапорами Ліберії та Панами. Так буває, коли судновласники бажають "оптимізувати" оподаткування...
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06.07.2022 11:00 Ответить
На "ліберійці" ще й екіпаж був український. Тому вони потрапили в полон, ще в березні.
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06.07.2022 11:04 Ответить
Pro Panams'kyi kanal nichogo nikoly ne *****?
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06.07.2022 18:53 Ответить
кацапи не люди...
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06.07.2022 14:51 Ответить
Всі суда під прапором Рашки або посередник під любим прапором але кінечний власник рашка арештовувати ось і все.
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06.07.2022 15:35 Ответить
Кацапский флот, включая всех кацапских маряков работающих под иностранными флагами должен находиться под санкциями !!!! Кацапам должна быть закрыта дорога в море !!!!
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06.07.2022 15:35 Ответить
поки параша краде і знищує все підряд,
плювали вони на всі закони і приватну власність,

а європа і далі сидить і каже що не можна конфіскувати майно параши,

конфіскувати не законно а війна то як, законно?
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06.07.2022 15:47 Ответить
"Сепаратисти, що підтримуються Росією, захопили два іноземні судна в портовому місті Маріуполь"

"Загальне визначення сепаратизму є те, що це пропаганда стану культурного, етнічного, племінного, релігійного, расового, національного або гендерного відділення від ширшої групи."

Сепаратисты, вы серьезно??? Неужели снова Гражданская Война?

А может все таки война российско-украинская и там есть оккупанты и местные коллаборанты (предатели)?

Зачем цитировать российскую пропаганду даже сейчас?
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06.07.2022 15:59 Ответить
 
 