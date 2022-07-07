В ЕС одобрили присоединение Украины к "таможенному безвизу"

Принято решение о приглашении Украины в Конвенцию о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 7 июля, на 187-м заседании рабочей группы EU-CTC принято решение пригласить Украину в Конвенцию о процедуре совместного транзита, дополнить настоящую Конвенцию 36-й страной – Украиной, и пригласить Украину присоединиться к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами ", – говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель председателя Гостаможслужбы Владислав Суворов, это решение явилось результатом рассмотрения выводов финальной оценочной миссии ЕС, которая состоялась 23-24 июня 2022 года.

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Отмечается, что международное применение системы совместного транзита по Украине может начаться уже с 1 декабря 2022 года.

"Таможенный безвиз" входит в комплекс мер по евроинтеграции Украины.