В ЕС одобрили присоединение Украины к "таможенному безвизу"
Принято решение о приглашении Украины в Конвенцию о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 7 июля, на 187-м заседании рабочей группы EU-CTC принято решение пригласить Украину в Конвенцию о процедуре совместного транзита, дополнить настоящую Конвенцию 36-й страной – Украиной, и пригласить Украину присоединиться к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами ", – говорится в сообщении.
Как сообщил заместитель председателя Гостаможслужбы Владислав Суворов, это решение явилось результатом рассмотрения выводов финальной оценочной миссии ЕС, которая состоялась 23-24 июня 2022 года.
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Отмечается, что международное применение системы совместного транзита по Украине может начаться уже с 1 декабря 2022 года.
"Таможенный безвиз" входит в комплекс мер по евроинтеграции Украины.
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Джонсон винават...
значит ЕС снимет мито, а гетьманцев , шмыгаль , Марченко ВВЕЛИ украинцам обратно мито на авто . Не имея ни одного автозавода в Украине , они митом защищают автобарыг и спекулянтов . А дурак- президент ещё и подписал этот закон 😡😡
а зараз митники не можуть утримувати, бо авто ввозили без податку
але після повернення податку на авто вся країна розквітне чи тільки митниця