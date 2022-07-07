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Новости
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В ЕС одобрили присоединение Украины к "таможенному безвизу"

митниця

Принято решение о приглашении Украины в Конвенцию о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 7 июля, на 187-м заседании рабочей группы EU-CTC принято решение пригласить Украину в Конвенцию о процедуре совместного транзита, дополнить настоящую Конвенцию 36-й страной – Украиной, и пригласить Украину присоединиться к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами ", – говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель председателя Гостаможслужбы Владислав Суворов, это решение явилось результатом рассмотрения выводов финальной оценочной миссии ЕС, которая состоялась 23-24 июня 2022 года.

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Отмечается, что международное применение системы совместного транзита по Украине может начаться уже с 1 декабря 2022 года.

"Таможенный безвиз" входит в комплекс мер по евроинтеграции Украины.

таможня (1958) членство в ЕС (997) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+8
а офіс президента від цієї пропозиції не збідніє?
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07.07.2022 17:39
+8
Нефть марки Брєнд ушла ниже 100 за бочку...РабZея встаеть с кален...
Джонсон винават...
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07.07.2022 17:39
+4
що це означає, митниця перестане красти ... чи хоч трошки меньше
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07.07.2022 17:37
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що це означає, митниця перестане красти ... чи хоч трошки меньше
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07.07.2022 17:37 Ответить
это значит пусть и постепенную, но планомерную интеграцию страны в европейское сообщество. а если бизнес зайдет на европейские рынки, это будет лучше каких-либо политических решений
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07.07.2022 22:34 Ответить
а офіс президента від цієї пропозиції не збідніє?
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07.07.2022 17:39 Ответить
Нефть марки Брєнд ушла ниже 100 за бочку...РабZея встаеть с кален...
Джонсон винават...
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07.07.2022 17:39 Ответить
В заголовке написано присоединение,а в новости всего лишь приглашение.
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07.07.2022 17:40 Ответить
я не большой специалист в этих вопросах, но судя по процедурам европейцев, если дали приглашения, то это принцип движения в сторону присоединения
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07.07.2022 22:36 Ответить
«Митний безвіз" входить до комплексу заходів з євроінтеграції України. Джерело:
значит ЕС снимет мито, а гетьманцев , шмыгаль , Марченко ВВЕЛИ украинцам обратно мито на авто . Не имея ни одного автозавода в Украине , они митом защищают автобарыг и спекулянтов . А дурак- президент ещё и подписал этот закон 😡😡
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07.07.2022 17:46 Ответить
Ти вже ******* зі своїми машинами. Із країни вивозиться валюта в гігантських масштабах, нацбанк аби стримати курс кидає у прірву сотні мільйонів наших грошей при цьому надходжень від митниці взагалі не має. А ціни у магазинах із за інфляції вже полетіли в космос. Може досить жирувати?!
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07.07.2022 18:13 Ответить
тобто вся країна весь час трималася завдяки геройській митниці
а зараз митники не можуть утримувати, бо авто ввозили без податку
але після повернення податку на авто вся країна розквітне чи тільки митниця
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07.07.2022 18:52 Ответить
Не спорьте с совком. ЭТО они голосуют все время за Кучму Януковича и гречку 🤣🤣
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07.07.2022 20:47 Ответить
Ваша экономическая безграмотность и НЕЛЮБОВЬ К ПРОСТЫМ УКРАИНЦАМ не имеет границ
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07.07.2022 20:46 Ответить
ты совсем идиот выводится валюта? а что делать если мы сами ничего не производим кроме еды и стройматериалов - а заробитчане очень много вводят валюты ..
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07.07.2022 23:26 Ответить
 
 