СБУ разоблачила схему вымогательства взяток за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей на Львовской таможне. ФОТОрепортаж
Оперативники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность государственных служащих Львовской таможни, которые совместно с представителями таможенно-брокерских структур организовали коррупционную схему вымогательства неправомерной выгоды за таможенное оформление автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Преступный механизм заключался в том, что должностные лица Львовской таможни организовали противоправный механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды от физических и юридических лиц в размере 100 долларов США за каждое транспортное средство под видом брокерских услуг, а также дополнительно 50 долларов США за не снятые с регистрации в странах ЕС транспортные средства за их беспрепятственное таможенное оформление.
По предварительным данным, ежемесячная "прибыль" таможенников составляла до $10 тыс.
Правоохранители задокументировали несколько фактов вымогательства и получения взяток.
В настоящее время проводятся санкционированные обыски в служебных помещениях ОТО №4 таможенного поста "Городок" Львовской таможни и по местам жительства фигурантов уголовного производства.
Разоблачение преступной деятельности проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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Всього?!
Та це ганьба!
Тепер вони "успішно' поведуть боротьбу років так зо 20 а ще через 15 суспільство побачить результат.
Заради бога, кого ви дурите, при незмінній системі влади змінюватися будуть лише схеми грабунку людей які продовжують працювати і нині, навіть під час війни.
шо там розслідувати сідаєш з водієм і їдеш через кордон, купа зловживань,
то на вибори хоч шось робили а це вже під час війни хоч трохи арештують,
але мабуть швидко відпустять