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СБУ разоблачила схему вымогательства взяток за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей на Львовской таможне. ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность государственных служащих Львовской таможни, которые совместно с представителями таможенно-брокерских структур организовали коррупционную схему вымогательства неправомерной выгоды за таможенное оформление автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Преступный механизм заключался в том, что должностные лица Львовской таможни организовали противоправный механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды от физических и юридических лиц в размере 100 долларов США за каждое транспортное средство под видом брокерских услуг, а также дополнительно 50 долларов США за не снятые с регистрации в странах ЕС транспортные средства за их беспрепятственное таможенное оформление.

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По предварительным данным, ежемесячная "прибыль" таможенников составляла до $10 тыс.

Правоохранители задокументировали несколько фактов вымогательства и получения взяток.

В настоящее время проводятся санкционированные обыски в служебных помещениях ОТО №4 таможенного поста "Городок" Львовской таможни и по местам жительства фигурантов уголовного производства.

Разоблачение преступной деятельности проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

СБУ разоблачила схему вымогательства взяток за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей на Львовской таможне 01

СБУ разоблачила схему вымогательства взяток за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей на Львовской таможне 02
СБУ разоблачила схему вымогательства взяток за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей на Львовской таможне 03

Автор: 

взятка (6158) растаможка (178) СБУ (19890) таможня (1958) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+11
Нічого, що в нас молоді митники в званні тіпа старлея-капітана традиційно їздять на нових фольксваген-туарегах аба ауді Q7? Це ж нікого 20 останніх років не парило? Ніхто про це не знав? А, СБУ?
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05.07.2022 22:38
+7
Так злочинний механізм узаконено вже багато років. Сидять довбойоби та за гроші виписують довідки, що ти не верблюд. Якась лдебільна сертифікація машин, вона вже допущена в єс ДО еСПЛУАТАЦІЇ, ЩО ЦИМ ДЕБІЛАМ ЩЕ ТРЕБА, ВОНИ ТУТ НІХІРА ПОДІБНОГО НЕ МОЖУТЬ ЗРОБИТИ.
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05.07.2022 22:35
+7
І далі так буде, доки митників не будуть вішати прямо там, де вони вимагають. Уявляєте, тільки у якогось з них зачесались долоні, а тут трупешник колеги теліпається на вірьовці перед вікном і дражниться висолопленим язиком та вибалущеними очицями.
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05.07.2022 22:51
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Правила форума Совет форумчан
10 тис. доларів на місяць?!
Всього?!
Та це ганьба!
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05.07.2022 22:30 Ответить
Ви не зрозуміли. Це по 10 тис. дол. кожному митарю як вимагання за оформлення авто, але ж це ще не єдиний їхній митний "бізнес" для отримання бабла. Так що до 10 тис. може бути плюсом ще 20 тис..
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05.07.2022 22:45 Ответить
Це перемога❗Я считаю.
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05.07.2022 22:34 Ответить
Так злочинний механізм узаконено вже багато років. Сидять довбойоби та за гроші виписують довідки, що ти не верблюд. Якась лдебільна сертифікація машин, вона вже допущена в єс ДО еСПЛУАТАЦІЇ, ЩО ЦИМ ДЕБІЛАМ ЩЕ ТРЕБА, ВОНИ ТУТ НІХІРА ПОДІБНОГО НЕ МОЖУТЬ ЗРОБИТИ.
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05.07.2022 22:35 Ответить
Нічого, що в нас молоді митники в званні тіпа старлея-капітана традиційно їздять на нових фольксваген-туарегах аба ауді Q7? Це ж нікого 20 останніх років не парило? Ніхто про це не знав? А, СБУ?
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05.07.2022 22:38 Ответить
І далі так буде, доки митників не будуть вішати прямо там, де вони вимагають. Уявляєте, тільки у якогось з них зачесались долоні, а тут трупешник колеги теліпається на вірьовці перед вікном і дражниться висолопленим язиком та вибалущеними очицями.
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05.07.2022 22:51 Ответить
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05.07.2022 23:36 Ответить
Ну, вішати їх ніколи не будуть, але миттєва реакція повинна бути запроваджена. Обовязково повинна бути конфіскація всього і у всіх!!! І перевірка доходів родичів досконала з відповідними діями
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06.07.2022 08:06 Ответить
Видно, ти в темі! Накипіло?
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05.07.2022 22:57 Ответить
Ой, як неочікувано, СБУ прозріло.... .
Тепер вони "успішно' поведуть боротьбу років так зо 20 а ще через 15 суспільство побачить результат.
Заради бога, кого ви дурите, при незмінній системі влади змінюватися будуть лише схеми грабунку людей які продовжують працювати і нині, навіть під час війни.
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06.07.2022 00:40 Ответить
Можливо вас здивую, але СБУ на яких машинах їздять ці 30 років?
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06.07.2022 08:16 Ответить
В Чернігові поліція більше шкоди наносить, землі крадуть, переслідують громадян
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05.07.2022 22:38 Ответить
Завтра, вечером, всё изъятое будет возвращено и принесены извинения. За долю малую, конечно.
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05.07.2022 22:45 Ответить
Плять, чим у нас СБУ займається? тільки в бізес-схемах труться....
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05.07.2022 22:48 Ответить
СБУ ще за часів премерства Януковича займалося контрабандою і досі нічого не змінилося
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06.07.2022 20:35 Ответить
А як вам таке - усю свору на фронт - там такі дядьки, що снаряд сам потагне, а на звільнені місця - хлопців - нехай навіть - інвалідів. хіба не стане краще?
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05.07.2022 22:49 Ответить
Для вас фронт - це наказання за злочинну діяльність?
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05.07.2022 23:10 Ответить
і ще, про "звільнені місця": українська митниця це ОЗГ, зі своєю системою, яку виконавці, навіть "хлопці-інваліди" не зможуть змінити. Симтема вимагає: або ти з нами, обо ми без тебе.
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05.07.2022 23:18 Ответить
Была дыра гнилая так и осталась.Гнилая в наш адрес , но не у них. **** ни куя святого , ни куя , война ракеты , пох. Любого человека спроси , и он скажет там все гнилые...
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05.07.2022 23:10 Ответить
Так Сеня тільки заікнувся про приватну англійську фірму на митницю,привів у приклад Болгарію,так на нього спустили всіх собак (Саака і т.д.)пам*ятаємо чим закінчилось.
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05.07.2022 23:13 Ответить
Хорошая идея
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05.07.2022 23:40 Ответить
там певно кожного другого арештовувати,
шо там розслідувати сідаєш з водієм і їдеш через кордон, купа зловживань,

то на вибори хоч шось робили а це вже під час війни хоч трохи арештують,
але мабуть швидко відпустять
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05.07.2022 23:17 Ответить
Ой, тримайте мене семеро. На кожній митниці, на кожному пункту пропуску беруть хабарі. На випуск, на в'їзд, на пронос та на понос. Діляться з вищім офіцерським складом. Поліція бере хабарі, военком бере хабарі, медіки беруть хабарі. Я би теж брав би, але не дають)))
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05.07.2022 23:25 Ответить
Епть...не прошло и 30 лет как сыбыву прозрели....,наверное одного из мудаков конторских таможня обидела.))))
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05.07.2022 23:35 Ответить
В Словакии такая схема , чтобы криминал не сращивался с миграционной полицией( к примеру) - бригада из Кошиц приезжает работать на месяц в Братиславу, а Братиславские едут в Нитру и так далее
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05.07.2022 23:39 Ответить
Не поділились. І зразу затримали.
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06.07.2022 00:46 Ответить
Не накрило схему, а не поділилися з СБУ!!!
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06.07.2022 06:54 Ответить
Взагалі, розпочнем з того, що на митниці працюємо ми- всі ті, хто от зараз так гнівається справедливо. Замінять цих "ділків", прийдуть інші з числа "постраждалих" і роблять те саме. Так може все-таки девіз, що кожен із нас президент - справедливий?? І починати потрібно з себе?
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06.07.2022 08:15 Ответить
Митників затриманих на передову
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06.07.2022 12:31 Ответить
можливо хтось знає що сталося з тим митником якого спіймали з 800 тис. зелених в багажнику автівки по дорозі до Києва? працює далі?
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06.07.2022 13:57 Ответить
 
 