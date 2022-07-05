СБУ разоблачила схему вымогательства взяток за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей на Львовской таможне. ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность государственных служащих Львовской таможни, которые совместно с представителями таможенно-брокерских структур организовали коррупционную схему вымогательства неправомерной выгоды за таможенное оформление автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Преступный механизм заключался в том, что должностные лица Львовской таможни организовали противоправный механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды от физических и юридических лиц в размере 100 долларов США за каждое транспортное средство под видом брокерских услуг, а также дополнительно 50 долларов США за не снятые с регистрации в странах ЕС транспортные средства за их беспрепятственное таможенное оформление.

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По предварительным данным, ежемесячная "прибыль" таможенников составляла до $10 тыс.

Правоохранители задокументировали несколько фактов вымогательства и получения взяток.

В настоящее время проводятся санкционированные обыски в служебных помещениях ОТО №4 таможенного поста "Городок" Львовской таможни и по местам жительства фигурантов уголовного производства.

Разоблачение преступной деятельности проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



